Praca zdalna stała się dla wielu osób codziennością. Doświadczają jej nie tylko duże, międzynarodowe korporacje, ale także małe, lokalne firmy.

W związku z tym, każdy pracownik musi stworzyć w domu swoje małe biuro, zaopatrzone w sprzęt ułatwiający mu wykonywanie jego zadań. Z pomocą przychodzi im firma Logitech i ich zestaw urządzeń niezbędnych do pracy zdalnej.

Work remote, czyli pracuj zdalnie, ale mądrze

Rozwiązania Work Remote zawierają innowacyjne narzędzia, które są bezprzewodowe, łatwe w podłączaniu i natychmiast gotowe do użytku. Odtwarzają doświadczenie pracy biurowej w domu, są lekkie, solidne i zwiększają możliwości mobilnych użytkowników laptopów i tabletów.

Niezastąpiony zestaw urządzeń dla iPada

Jeżeli Ty lub twoi pracownicy korzystacie z iPadów w pracy ten zestaw będzie idealny dla Was. Jest lekki, trwały, prosty w połączeniu z urządzeniem przez bluetooth i natychmiast zmienia Twój sprzęt w mobilną stację roboczą.

Etui z klawiaturą dla iPad’a

Zmienia iPada w maszynę generującą produktywność. Dzięki jednemu kliknięciu daje możliwość korzystania z niego jak z laptopa. Podświetlana klawiatura, wysoka jakość wykonania, klawisze skrótów dostosowane do systemu iOS oraz długa żywotność baterii umożliwiają szybkie, dokładne i intuicyjne pisanie. Dodatkowo ochrona przodu, tyłu i narożników wykonana z wytrzymałego materiału, chroni iPada przed uderzeniami, zadrapaniami i zalaniami - wszystko po to, aby zapewnić użytkownikom komfort i spokój podczas korzystania z urządzenia. W swoim portfolio Logitech ma kilka modeli etui z klawiaturą, tak, aby każdy mógł znaleźć opcję dopasowaną do swojego urządzenia i indywidualnych potrzeb.

Więcej informacji o etui na stronie Logitech

Myszka LOGITECH PEBBLE M350 WIRELESS MOUSE

Nowoczesna, smukła i niezwykle cicha - tak prezentuje się myszka stworzona do obsługi iPada od Logitech. Precyzyjne śledzenie optyczne i szerokie gumowe kółko przewijania zapewniają optymalną jakość i wydajność dla użytkowników, którzy są stale w podróży. Dodatkowo łatwo łączy się za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth® lub poprzez dołączony odbiornik USB 2,4 GHz. Myszka działa do 18 miesięcy na jednej baterii AA.

Więcej informacji o myszce na stronie Logitech

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Logitech Zone

Zaprojektowany z myślą o skupieniu. Zestaw słuchawkowy Bluetooth z aktywną redukcją szumów i wyjątkową jakością dźwięku zmniejsza hałasy otoczenia oraz odizolowuje głos użytkownika. Zapewnia proste, intuicyjne sterowanie, w tym wyciszanie mikrofonu i bezprzewodowe ładowanie Qi. Jednocześnie może połączyć się z komputerem i smartfonem - płynnie przełączając się między nimi. Daje także możliwość zarządzania ustawieniami dźwięku w dedykowanej aplikacji na smartfony - Logi Tune.

Więcej informacji o słuchawkach na stronie Logitech

Dlaczego Logitech?

Intuicyjna konstrukcja, łatwe użytkowanie i większa produktywność. Urządzenia Logitech współpracują z komputerami, laptopami, tabletami i smartfonami oraz ze wszystkimi głównymi aplikacjami i systemami operacyjnymi używanymi w biznesie. Bezproblemowo i szybko łączą się przez Bluetooth, dzięki czemu ich użytkownicy mogą cieszyć się elastycznością i swobodą korzystania ze swojego sprzętu. Urządzenia Logitech zostały zaprojektowane tak, aby inteligentnie zarządzać energią - niektóre z nich mogą działać nawet do 36 miesięcy na jednej baterii. Ponadto, sprzęt marki sprawdza się w podróży i terenie - nie straszne mu upadki, zamoczenia i inne wypadki.

