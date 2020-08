Praca zdalna doczeka się wreszcie konkretnego uwzględnienia w kodeksie pracy. Taką – wyczekiwaną zarówno przez pracowników, jak i pracodawców – zmianę zapowiedziała Marlena Maląg, stojąca na czele ministerstwa pracy.

Praca zdalna w kodeksie pracy? Ma być na stałe

Praca zdalna zostanie odpowiednio uregulowana poprzez wpisanie konkretnych przepisów na stałe do kodeksu pracy. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że konieczne jest przygotowanie się na to, co nastanie po 7 września. To ostatni dzień, w którym obowiązywać będą zapisy tzw. tarczy antykryzysowej, umożliwiające wykonywanie obowiązków z domu w obecnym kształcie.

Nawet jeżeli bowiem nie będzie kolejnego zamrażania gospodarki i tym samym okresu, w którym praca zdalna stanie się powszechnym standardem, to ta forma realizacji obowiązków zyskuje i będzie zyskiwać na popularności. Dzieje się tak ze względu na możliwości, jakie daje dziś Internet oraz spore atuty zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Ci pierwsi mogą liczyć na większą elastyczność, ci drudzy zaś na oszczędności i łatwiejszy dostęp do branżowych specjalistów. Stałe wpisanie przepisów pozwoli na wprowadzenie przewidywalnych warunków.

Co uregulują przepisy dotyczące pracy zdalnej?

Jedną z kwestii do potencjalnego uregulowania są koszty pracy zdalnej – dodatnie lub też ujemne, a może po prostu równoważące się. Z jednej strony bowiem pracownik musi zadbać o odpowiednie warunki i więcej płacić za prąd. Z drugiej – nie musi ponosić kosztów związanych z dojazdem do pracy. Znacznie istotniejsze są jednak pozostałe tematy, o których trzeba podyskutować – dotyczą one przede wszystkim określenia sposobów systemowego wdrażania pracy zdalnej, częstotliwości i miejsca wykonywania pracy (którym nie musi przecież być wyłącznie dom) oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych firmowych.

Absolutnie pierwszym krokiem musi być jednak w ogóle zdefiniowanie pracy zdalnej. Aktualnie mamy w kodeksie telepracę i trzeba jasno wskazać, czy to to samo, a jeżeli nie (a wychodzi na to, ze nie), to na czym polegają różnice.

