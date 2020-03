Tydzień temu w Polsce zdiagnozowany został pierwszy pacjent z koronawirusem z Wuhan. Dziś już wiemy o co najmniej 18 przypadkach infekcji. Kolejne biura mogą być zamykane, a pracownicy – zmuszeni do pracy zdalnej. Jak wykonywać ją bezpiecznie?

Ze względu na rosnące ryzyko infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 (znanym też jako wirus z Wuhan) praca zdalna staje się realnym rozwiązaniem, pozwalającym uchronić się przed chorobą, którą wciąż możemy leczyć tylko objawowo. Wspominaliśmy już wcześniej, że wykonywanie obowiązków służbowych w domu może wymagać od pracodawców podjęcia pewnych działań, ale też sami pracownicy powinni zadbać o bezpieczeństwo swoje i firmy.

Może i jesteś w domu, ale przede wszystkim jesteś w pracy

To, o czym przede wszystkim należy pamiętać, to że choć jesteśmy w domu, to tak naprawdę jesteśmy w pracy. Brak szefa spoglądającego na nas zza pleców czy współpracowników wokół to czynniki sprzyjające nie tylko rozpraszaniu się, ale też – co znacznie gorsze – ignorowaniu procedur związanych z bezpieczeństwem. To coś, na co nie można sobie pozwalać.

Nawet jeśli wykonujemy obowiązki w piżamie i na kanapie, to musimy pamiętać o podstawowych zasadach: nie wchodzić na podejrzane strony ani nie otwierać załączników od nieznanych nadawców. Należy też zadbać o aktualny system operacyjny i program antywirusowy.

Istotne jest też to, by pracować wyłącznie w sieci prywatnej. Choć nasze domowe połączenie (obowiązkowo chronione silnym hasłem!) może nie być tak bezpieczne jak to w firmie, na pewno można mu zaufać bardziej niż sieci publicznej (np. hotspotowi w galerii handlowej). Jeśli już chcemy pracować poza domem, stwórzmy własny hotspot – to funkcja oferowana przez każdy współczesny smartfon.

Zachowaj poufność danych. Zachowuj się tak jak w firmie

To o czym wspominaliśmy w ostatnich akapitach jest również powiązane z kolejną ważną zasadą. Mianowicie: trzeba pilnować poufności danych. Ale na zabezpieczeniu przed cyberprzestępcami nasze obowiązki się nie kończą. Do firmowych plików dostępu nie powinni mieć też nasi współlokatorzy. Jak radzi Justyna Puchała z (organizującego szkolenia poświęcone temu tematowi) Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego DAGMA:

Warto mieć wydzieloną przestrzeń do pracy, do której nie będą miały dostępu osoby postronne. Jeśli nie ma nas przy stanowisku pracy, wszystkie dokumenty powinny być schowane, najlepiej do szuflady zamykanej na klucz, a komputer zablokowany i zaszyfrowany.

Źródło: DAGMA, informacja własna

