21 lutego bieżącego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej znowelizowało rozporządzenie, które określa zasady programu „Laptop dla nauczyciela”. Nowe przepisy pozwalają na większy wybór sprzętu komputerowego, co z pewnością ucieszy większość nauczycieli.

Komputery Mac w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”

Jak czytamy na stronie gov.pl, nowelizacja pozwala na większy wybór spośród dostępnego na rynku sprzętu komputerowego oraz jego lepsze dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmienione zostały między innymi wymagania techniczne dla sprzętu, który może być nabyty w ramach tego programu.

Przypomnijmy, że program „Laptop dla nauczyciela" został rozszerzony pod koniec stycznia bieżącego roku i objął nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Dzięki temu będą oni mogli otrzymać bon o wartości 2500 zł na zakup sprzętu komputerowego. Poza rozszerzeniem grupy beneficjentów, zmieniono wówczas także wymagania techniczne, wykluczając możliwość zakupu urządzeń marki Apple. Jednak nowe wytyczne z dnia 21 lutego 2025 roku uwzględniają już komputery Mac.

W wytycznych dla poszczególnych typów komputerów (stacjonarnych, stacjonarnych typu-all-in-one i laptopów) dodano między innymi wymagania, które wskazują, że powinny być one wyposażone w co najmniej 16 GB pamięci RAM lub 8 GB w przypadku pamięci zunifikowanej. Wyjaśnijmy przy okazji, że zunifikowana pamięć RAM to pamięć operacyjna zintegrowana bezpośrednio z głównymi komponentami układów Apple Silicon serii M, w które wyposażone są nowsze modele komputerów Apple.

Zmieniono również inne wymagania, na przykład te dotyczące liczby portów czy pojemności dysku twardego tak by spełniały je chociażby MacBooki Air, iMaki oraz Maki mini.



Stare wytyczne, które nie uwzględniają możliwości zakupu komputerów Mac (Dziennik Ustaw 2024 r. poz. 1442)



Nowe wytyczne, które uwzględniają możliwość zakupu komputerów Mac (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 220)

Czy Mac to dobry komputer dla nauczycieli?

Komputery marki Apple tak samo dobrze sprawdzą się jako komputer dla nauczyciela jak sprzęt działający pod kontrolą systemu Windows. Warto podkreślić, że Maki są kompatybilne z popularnym oprogramowaniem, które jest niezbędne dla nauczycieli. Bez trudu uruchomimy na nich chociażby pakiet aplikacji biurowych Microsoft 365 (znany wcześniej jako Office). Ich zaletą jest także wysoka wydajność (szczególnie modele z czipami serii M3 oraz M4) oraz stabilny i wbrew pozorom łatwy w obsłudze system operacyjny. Do plusów MacBooków Air, najtańszych i najbardziej popularnych laptopów marki Apple, zaliczyć trzeba także mobilność (w tym niską wagę) oraz długi czas pracy na baterii.

Minusem MacBooków Air jest mała ilość portów (tylko dwa złącza typu USB-C). Brak HDMI, a co za tym idzie konieczność stosowania przejściówek, utrudnia chociażby podłączanie rzutnika do laptopa. Przed zakupem jakiegokolwiek komputera warto zapoznać się z jego specyfikacją techniczną i upewnić się, że spełnia ona nasze wymagania.

Foto: sejm.gov.pl, apple.com