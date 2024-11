Testujemy 16-calowego MacBooka Pro z układem Apple Silicon M4 Pro. Sprawdzamy jak najnowszy laptop Apple wypada w testach benchmarkowych i w codziennym użytkowaniu.

Najnowsze modele MacBooków Pro wyposażone w układy Apple Silicon serii M4 zaprezentowane zostały 30 października tego roku. Firma Apple nie zorganizowała w tym celu tradycyjnej konferencji produktowej, dlatego premiera tych komputerów mogła być dla niektórych zaskoczeniem. Co prawda, w sieci pojawiały się pewne doniesienia na ten temat, ale nie było ich wiele.

Przypomnijmy też, że nie była to jedyna premiera komputerów Mac w tym czasie. W poniedziałek (28 października) zaprezentowane zostały nowe komputery iMac z układem M4, a dzień później zadebiutował Mac mini z M4 i M4 Pro.

Do naszej redakcji trafił 16-calowy model MacBooka Pro, który wyposażony jest w układ M4 Pro z 14‑rdzeniowym CPU (z 10 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi), 20‑rdzeniowym GPU i przepustowością pamięci 273 GB/s. Poza tym, na jego pokładzie znajdziemy także 48 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 2 TB. Warto też dodać, że jest to wersja z wyświetlaczem nanostrukturalnym.

Za taką konfigurację w sklepie Apple zapłacić trzeba 18749 złotych. Sporo, ale już nie raz wspominaliśmy, że nie jest to komputer dla każdego. Zapraszamy do zapoznania się z naszym testem.

MacBook Pro z M4 Pro - test

Wygląd i konstrukcja

Pisanie o tym, że materiały i jakość wykonania są na najwyższym poziomie nie ma chyba sensu. Firma Apple przyzwyczaiła nas do tego, że jej produkty, a w szczególności komputery Mac, tym się właśnie charakteryzują. Testowany egzemplarz wykończony został w popularnym kolorze gwiezdna czerń, który bardzo mi się podoba, ale jego dużą wadą zawsze były pojawiające się na obudowie ślady palców. Mam wrażenie, że zostało to nieco poprawione. Co prawda, ślady nadal są, ale jest ich znacznie mniej niż w przypadku innych (starszych) modeli komputerów z obudową w tym właśnie kolorze.

Po otwarciu klapy jako pierwszy w oczy rzuca się ogromny gładzik, którego wymiary wynoszą 16 na 10 centymetrów. Każdy, kto choć raz miał do czynienia z touchpadem w nowszych modelach laptopów Apple wie, że do ich działania nie można się przyczepić.

Podobnie jest z klawiaturą, ale mam tutaj jedną uwagę. Wspomnę najpierw, że klawisze są sprężyste, a skok niski. Apple przyzwyczaiło nas już do wysokiego stopnia komfortu pracy na klawiaturze. Zaletą są również pełnowymiarowe klawisze funkcyjne oraz przycisk Touch ID, ale to także standard. Minusem jednak fakt, że brakuje bloku numerycznego, choć testowany komputer ma dość spore gabaryty.

Pisząc o konstrukcji trudno nie wspomnieć o wlotach powietrza, które umieszczone są z tyłu, po bokach oraz pod ekranem. Przypomnijmy, że MacBooki Pro, w odróżnieniu od modeli serii Air, mają aktywny system chłodzenia.

Na koniec wspomnijmy o gabarytach. Wymiary komputera to 35,57 na 24,81 na 1,68 centymetra, a waga wynosi 2,14 kilograma. Jest to zatem stosunkowo duży i ciężki laptop, który nie jest raczej przeznaczony do częstego przenoszenia.

Wyświetlacz

W porównaniu do poprzedniej generacji nie wprowadzono wielu zmian. Nadal mamy do czynienia z wyświetlaczem Liquid Retina XDR o przekątnej 16,2 cala i rozdzielczość wynoszącej 3456 na 2234 piksele (254 ppi). Nowością jest maksymalna jasność w trybie SDR, która wynosi 1000 nitów, a nie 600 - jak w przypadku modeli MacBook Pro z układami serii M3. Przypomnijmy także, że MacBooki Pro obsługują technologię Pro Motion, czyli adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. W ustawieniach wybrać można także stałe częstotliwości odświeżania: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz oraz 60,00 Hz.

Wspomnieliśmy wcześniej, że testowany egzemplarz posiada wyświetlacz nanostrukturalny, którego zadaniem jest ograniczenie odblasków w jasnych miejscach - zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniach - przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu i radzi on sobie z tym dobrze. Na zdjęciach poniżej porównać można jak odbija się światło latarki z iPhone’a świecącej z odległości około 50 centymetrów na ekran testowanego MacBooka Pro i na ekran 13-calowego MacBooka Air ze standardowym wyświetlaczem. Warto przy okazji zauważyć, że w ekranie MacBooka Air odbija się światło z pionowo ustawionego paska LED, którego w ogóle nie widać w przypadku MacBooka Pro.

Wbudowana kamera

Nowością w porównaniu do poprzedniej generacji MacBooków Pro jest kamera o rozdzielczości 12MP z funkcją Centrum Uwagi i Widok blatu. Jednak jakość przechwytywanego obrazu w warunkach słabego oświetlenia nadal nie powala. Apple ma z tym problem od dłuższego czasu.

Zadaniem Centrum Uwagi jest utrzymanie twarzy osoby uczestniczącej w rozmowie wideo w kadrze nawet wtedy, gdy się porusza. Jej działanie sprawdziliśmy przy okazji recenzji 13-calowego iPada Air M2. Co więcej, Centrum Uwagi umożliwia także ręczne powiększanie, przesuwanie i wyśrodkowywanie obrazu, dodawanie reakcji z efektem 3D, włączanie trybu portretowego i zmianę tła.

Jedną z funkcjonalności jest także Widok blatu, czyli możliwość jednoczesnego wyświetlania twarzy rozmówcy oraz blatu biurka. Trzeba do tego wykorzystać iPhone’a z ultraszerokokątnym obiektywem.

Złącza

Krótko o złączach, ponieważ jest to element, który wyróżnia MacBooki Pro od serii Air. Po prawej stronie znajduje się HDMI, USB-C oraz gniazdo na kartę SDXC.

Po prawej znajdziemy służący do ładowania port MagSafe 3, dwa porty USB-C oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Dodajmy, że porty USB-C obsługują:

ładowanie,

DisplayPort,

Thunderbolt 5 (do 120 Gb/s),

Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s),

USB 4 (do 40 GB/s).

Przypomnijmy, że modele z czipami Apple Silicon serii M3 obsługują jedynie standard Thunderbolt 4.

Głośniki

Laptop posiada sześć głośników hi‑fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force‑cancelling, które obsługują dźwięk przestrzenny stereo i Dolby Atmos. Sprawdziłem je na utworach, które wykorzystałem między innymi do testu słuchawek AirPods 4.

Jakość dźwięku jest dobra. W trakcie odtwarzania utworów słychać zarówno wysokie, średnie, jak i niskie tony, a brzmienie jest bardzo przyjemne, głębokie i szczegółowe. Apple przyzwyczaiło nas już do tego, że świetnie radzi sobie z dźwiękiem przestrzennym i nie inaczej jest w tym przypadku. Jeśli usiądzie się na przeciwko laptopa w niedalekiej odległości od niego to przestrzenność dźwięku robi naprawdę duże wrażenie. Efekt jest znacznie gorszy w przypadku, gdy słuchacz znajdzie w innym położeniu w stosunku do laptopa.

Wydajność

Wydajność zweryfikowaliśmy na podstawie testów syntetycznych, którym zwykle poddajemy komputery Mac. Dzięki temu jest możliwość porównania ich osiągów.

Warto już na początku tego akapitu dodać, że w przypadku MacBooka Pro z M4 Pro do wyboru są trzy tryby poboru energii:

Niskie zużycie energii - zmniejsza zużycie energii, aby wydłużyć żywotność baterii,

- zmniejsza zużycie energii, aby wydłużyć żywotność baterii, Automatyczny - równoważy zużycie energii i wydajność,

- równoważy zużycie energii i wydajność, Wysoka wydajność - maksymalizuje wydajność przy intensywnych, trwałych obciążeniach graficznych. W tym trybie wentylator może działać z większą prędkością, co generuje dodatkowy hałas wentylatora.

Domyślnie komputer Mac ma aktywny tryb Automatyczny. Aby włączyć inny tryb należy kolejno wybrać:

menu Apple (w lewym górnym rogu ekranu),

Ustawienia systemowe,

Bateria.

W tym oknie można wybrać tryb dla pracy na baterii oraz na zasilaniu z sieci. Test Cinebench R23 przeprowadziliśmy zarówno w trybie automatycznym jak i wysokiej wydajności, ale wyniki były bardzo zbliżone. Wróćmy jednak do sedna sprawy. Oto rezultaty naszych testów:

Geekbench 6 - CPU

Geekbench 6 CPU – Single Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 3994 Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 3108

Geekbench 6 CPU Multi Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 23069 Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 21274

Geekbench 6 - GPU

Geekbench 6 - Metal

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 157188 Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 112856

Geekbench 6 - OpenCL

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 93738 Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 69871

Geekbench AI

Blackmagic Disc

Blacmagic Disc – Write

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 8226 Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 6862

Blackmagic Disc - Read

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 5603 Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 5413

Blackmagic RAW

Blackmagic RAW 8K – CPU

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 76 Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 68

Blackmagic RAW 8K – GPU

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 291 Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 186

Cinebench R23 - tryb automatyczny

Cinebench R23 – Single Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 2256 Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 1879

Cinebench R23 - Multi Core

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 23350 Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 21783

Cinebench R23 - tryb wysokiej wydajności

GFXBench 5.0

Speedometer 2.0

Speedometer 2.0

punkty, więcej=lepiej

Apple MacBook Pro 2024 M4 Pro 816 Apple MacBook Pro 2023 M3 Max 610

Speedometer 3.0

Bateria i zasilacz

W nowych 16-calowych modelach MacBooków Pro montowana jest bateria litowo-polimerowa o pojemności 100 Wh. Firma deklaruje, że zapewnia ona do 24 godzin strumieniowania wideo lub do 17 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu. W komplecie znajdziemy zasilacz USB‑C o mocy 140 W, który umożliwia szybkie ładowanie. Poza zasilaczem, w pudełku jest również pleciony przewód z USB-C na MagSafe 3 w kolorze czarnym. W trakcie testów naładowanie baterii wspomnianymi akcesoriami od 17% do 100% trwało 1 godzinę i 25 minut.

Testy baterii przeprowadzone zostały w GFX Bench Metal, a wyniki prezentują się następująco:

Na koniec dodajmy, że zasilacz jest całkiem spory. Jego wymiary to 9,5 na 7,5 na 2,9 centymetra, a jego waga wynosi 286 gramów. Aż prosi się o zastosowanie technologii GaN.



Z lewej: zasilacz 140W. Z prawej: zasilacz 20W do iPhone

Czy warto kupić MacBooka Pro z układem M4 Pro?

MacBooka Pro z układem M4 Pro to komputer do zaawansowanych zadań. Z jego zalet skorzystają między innymi programiści, twórcy grafiki 3D, fotografowie czy filmowcy.

Przemawia za tym chociażby wysoka wydajność oraz różnego rodzaju złącza. Jego specyfikacja i możliwości sprawiają, że ten komputer nie będzie dobrym wyborem w przypadku domowego użytku, a nawet prostych prac biurowych. Posiada on cechy, które nie będą mu przeszkadzać w pełnieniu roli komputera domowego, ale trzeba za nie słono zapłacić i są zbędne. W takich zastosowaniach zdecydowanie lepiej sprawdzą się modele serii Air, na przykład 13-calowy MacBook Air M3 albo 15-calowy MacBook Air M2

Opinia o Apple MacBook Pro 16,2" 2024 (MX2T3R2D2) Plusy wysoka jakość wykonania,

duży gładzik i dobra klawiatura,

dobry wyświetlacz,

wysoka wydajność,

tryby poboru energii,

dobra jakość dźwięku. Minusy brak bloku numerycznego na klawiaturze,

duży i ciężki zasilacz.

