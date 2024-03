Przez ostatnie dwa tygodnie miałem okazję korzystać z komputera MacBook Air M3. Jeśli zatem zastanawiacie się jak ten komputer wypada w codziennej pracy i czy warto kupić MacBook Air M3 to koniecznie przeczytajcie tę recenzję.

MacBook Air M3 – recenzja

MacBook Air z układem Apple Silicon M3 zaprezentowany został 4 marca tego roku. Do tego czasu w sieci pojawiło się już wiele informacji na temat tego komputera. Jedne są bardziej, a drugie nieco mniej optymistyczne. Ja mam na temat tego komputera swoje zdanie i podzielę się nim z Wami w tej recenzji.

Testowany komputer wyposażony jest w układ Apple Silicon M3 z 8-rdzeniowym CPU i 10-rdzeniowym GPU oraz 16 GB zunifikowanej pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB.

A jeśli już o dysku twardym mowa. W tak zwanym międzyczasie okazało się, że Apple naprawiło błąd, który został popełniony w przypadku poprzedniej generacji tych komputerów. MacBooki Air M2 z dyskiem o podstawowej pojemności 256 GB wykorzystywały jedną kość pamięci masowej, przez co system działał znacznie wolnej niż w przypadku większych pojemności (większe dyski składają się z dwóch kości). Podstawowy dysk w modelu z M3 jest znacznie szybszy niż ten z M2, ponieważ wykorzystuje dwie kości.

Jednak mały niesmak pozostaje. Dysk w testowanym modelu jest sporo szybszy od tego z podstawowej konfiguracji. Warto jednak dodać, że w praktyce przy tak małych pojemnościach nie będzie to miało istotnego znaczenia dla użytkownika. Fakt jest jednak taki, że im bardziej pojemny i droższy dysk, tym szybszy.

Specyfikacja produktu Apple MacBook Air 2024 13.6 M3 (MXCR3ZE/A) [16 GB]

System operacyjny Mac OS X

Procesor główny (nazwa) Apple M3

Wyświetlacz (przekątna) 13,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1.24 kg

Złącza 2x Thunderbolt 4

Wymiary (wys/sz/gł) 304 x 215 x 11.3 mm

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1664 px

Wyświetlacz (technologia) Liquid Retina

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 rozwiń

MacBook Air M3 – wrażenia po dwóch tygodniach użytkowania

Jak to zwykle w MacBookach bywa, jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Małym minusem jest obudowa w kolorze „Północ”. W najnowszych modelach ma ona zbierać mniej odcisków palców niż w przypadku poprzedników, ale w ciągu tych kilkunastu dni przekonałem się, że aby komputer wyglądał estetycznie trzeba by go codziennie wycierać wilgotną ściereczką.

Odciski łatwo schodzą, ale na obudowie jest ich dużo. Trudno uchwycić to na zdjęciu, ale wygląda to mniej więcej tak jak poniżej.

MacBook Air M3 waży 1,24 kg, a jego wymiary to 1,13 x 30,41 na 21,5 cm. Jest to zatem bardzo lekki laptop i to czuć, a w dodatku ma bardzo smukłą obudowę.

Kilka zdań o klawiaturze i gładziku. Do tej pory korzystałem z MacBooka Air M1, więc jestem przyzwyczajony do tych rozmiarów. Wymiary touchpada to niecałe 13 na 8 centymetrów. Przy okazji recenzji 15-calowego MacBooka Air z M2 wspominałem, że tamten gładzik jest trochę za duży.

Gładzik w MacBooku Air M3 w porównaniu do etui słuchawek AirPods Pro 2

Niewielka zmiana związana jest także z klawiaturą. W odróżnieniu od modelu z M1, tutaj mamy do czynienia z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi. Nie robi to jednak dużej różnicy poza jednym przypadkiem. Czuć ją w momencie korzystania z klawisza z Touch ID. O wiele łatwiej w niego trafic niż w malutki klawisz w modelu z M1. Dodam, że klawisze są sprężyste, a skok niski. Mam wrażenie, że mechanizm jest taki sam jak w MacBooku Pro z M3 Max – bardzo przyjemny w użytkowaniu.

Klawiatura MacBook Air M1

Klawiatura MacBook Air M3

Wyświetlacz

Chcąc nie chcąc, będę się odwoływać do modelu z M1, ponieważ przez ponad 3,5 roku było on moim podstawowym komputerem do pracy. Teoretycznie różnic w przypadku ekranu także nie ma wielu. Wyższa jest maksymalna jasność, która wynosi 500 nitów (400 nitów w Air z M1) i minimalnie większy jest wyświetlacz. Przekątna uległa zwiększeniu z 13,3 cala do 13,6 cala, a rozdzielczość z 2560 x 1600 pikseli na 2560 x 1664 piksele (daje to 224 piksele na cal). Wynika to z faktu zwężenia ramek wokół wyświetlacza, bo rozmiary obu komputerów są niemal identyczne.

O notchu pisałem już kilka razy, ale powtórzę, że w ogóle mi on nie przeszkadza. Co więcej, widać go tylko przy wyłączonych aplikacjach. Notch jest sprytnie ukrywany w pasku menu. Minusem jest to, że ma się wówczas wrażenie, że górna ramka jest sporo szersza od pozostałych.

Złącza w Macbooku Air M3

Te nigdy nie były mocną stroną MacBooków Air. Po lewej stronie mamy dwa porty obsługujące ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s) i USB 4 (do 40 Gb/s) oraz złącze MagSafe 3 do ładowania.

Po prawej znajdziemy gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji.

Głośniki

MacBook Air z M3 ma system czterech głośników obsługujących dźwięk przestrzenny w technologii Dolby Atmos. Jakość dźwięku jest na średnim poziomie. Sporo brakuje chociażby do tego, co oferuje MacBook Pro z sześcioma głośnikami z przetwornikami niskotonowymi w technologii force‑cancelling.

Średnie tony brzmią dobrze, ale wysokie i niskie pozostawiają nieco do życzenia, podobnie jak szczegółowość i balans. W bardziej skomplikowanych utworach dźwięki się zlewają.

Wydajność

Testy wydajności MacBook Air M3 przeprowadziliśmy wcześniej. Postanowiłem dorzucić jeszcze wyniki testów GFX Bench Metal, które znajdują się poniżej.

Geekbench 6 Cpu Single Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 2382 MacBook Air 15 M2 1TB 2560 Macbook Air 13 M3 512 GB 3100

Geekbench 6 Cpu Multi Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 8781 MacBook Air 15 M2 1TB 10025 Macbook Air 13 M3 512 GB 11882

Geekbench 6 Metal

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 30275 MacBook Air 15 M2 1TB 45614 Macbook Air 13 M3 512 GB 47406

Geekbench 6 Opencl

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 18367 MacBook Air 15 M2 1TB 27892 Macbook Air 13 M3 512 GB 30499

Blacmagic Disc Write

Mb/s, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 2164 MacBook Air 15 M2 1TB 3037 Macbook Air 13 M3 512 GB 3384

Blackmagic Disc Read

Mb/s, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 2812 MacBook Air 15 M2 1TB 2971 Macbook Air 13 M3 512 GB 3056

Blackmagic Raw 8k CPU

fps, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 20 MacBook Air 15 M2 1TB 26 Macbook Air 13 M3 512 GB 32

Blackmagic Raw 8k GPU

fps, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 38 MacBook Air 15 M2 1TB 59 Macbook Air 13 M3 512 GB 65

Cinebench R23 Single Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 1492 MacBook Air 15 M2 1TB 1558 Macbook Air 13 M3 512 GB 1897

Cinebench R23 Multi Core

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 6640 MacBook Air 15 M2 1TB 7883 Macbook Air 13 M3 512 GB 9384

Cinebench R23 Mp Ratio

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 4,45 MacBook Air 15 M2 1TB 4,97 Macbook Air 13 M3 512 GB 4,89

Speedometer 2.0

punkty, więcej=lepiej

MacBook Air 13 M1 256 GB 355 MacBook Air 15 M2 1TB 412 Macbook Air 13 M3 512 GB 657

Chciałbym jednak odnieść się do testu, który przeprowadzony został na kanale Max Tech w serwisie YouTube.

Polegał on na mocnym obciążeniu systemu testem 3DMark Wild Life Extreme. W trakcie okazało się, że jeden z rdzeni procesora M3 rozgrzał się aż do 114 stopni Celsjusza. CPU pracował w temperaturze 107 stopni, a GPU w 103 stopniach. W wyniku efektu thermal throttlingu odnotowany został spadek wydajności o odpowiednio 20% oraz 27 %.

Ja dodatkowo przeprowadziłem test procesora (multi core) w Cinebench R23, a wykresy z monitora Mx Power Gadget potwierdzają spadek pobieranej mocy oraz wydajności po kilku minutach trwania testu.

Pewnie narażę się tym stwierdzaniem na hejt, ale uważam, że przeprowadzanie tego typu testów na MacBookach Air nie ma sensu. Nie są to bowiem komputery przeznaczone do najcięższej pracy. To tak jakby powiedzieć, że mały, miejski samochód jest niedobry, bo nie poradził sobie z ciągnięciem pełnej 12 tonowej przyczepy, a przecież nie do tego został stworzony.

Nie ma jednak co dyskutować z faktem, że smukła obudowa i pasywny system chłodzenia nie radzą sobie z maksymalną mocą układu M3. To fakt, z którym po przeprowadzeniu powyższych testów nikt nie powinien dyskutować, ale powtórzę, że nie takie jest przeznaczenie Aira. Układ M3 jest bardziej energooszczędny niż poprzednie czipy i dzięki temu, przy mniej obciążających zadaniach, zapewnia jeszcze dłuższy czas pracy na baterii niż w przypadku M2 czy M1.

By być obiektywnym warto też dodać, że modele wyposażone w 8 GB i 16 GB zunifikowanej pamięci RAM dzieli przepaść, jeśli chodzi o wydajność. To również wynika z testów przeprowadzonych na kanale Max Tech. Ja niestety nie miałem okazji porównać obu konfiguracji, ale kupując MacBooka Air M3 warto dopłacić do 16 GB RAMu.

Bateria i zasilacz

13-calowy MacBook Air M3 został wyposażony w baterię litowo-polimerowa o mocy 52,6 Wh. Apple deklaruje, że wystarcza ona na maksymalnie 18 godzin odtwarzania filmów w aplikacji Apple TV lub 15 godzin bezprzewodowego przeglądania Internetu.

W moim przypadku wykres wykorzystania baterii z aplikacji iStat Menus wygląda jak poniżej.

Zejście ze 100% do 16% zajęło mi trzy doby (od 17 do 20 marca), a według danych z systemowej funkcji Aktywność aplikacji i witryn z komputera korzystałem przez około 12 godzin (poniżej zrzut poglądowy).

Naładowanie baterii od 0% do 100% przy użyciu zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W i przewodu z USB-C na MagSafe 3 wynosi około 1 godzinę i 40 minut.

A tak prezentują się wyniki testów baterii w aplikacji GFX Bench Metal.

Na koniec muszę wspomnieć o wyglądzie przewodu z USB-C na MagSafe 3, a konkretnie wtyczki USB-C. Apple, serio? ;)

Czy warto kupić MacBook Air M3

Osobiście uważam, że MacBook Air M3 to świetny komputer. Jego zalety to przede wszystkim smukła obudowa, niska waga, pasywny system chłodzenia, który jest bardzo komfortowy w codziennym użytkowaniu, długi czas pracy na baterii, świetna klawiatura oraz niewiarygodna wręcz płynność działania w przypadku realizowania „normalnych” zadań. Do takich nie zalicza się na przykład zaawansowana obróbka zdjęć, filmów czy grafiki.

Wśród wad wymienić trzeba średnią jakość dźwięku, który wydobywa się z głośników oraz obudowę, na której mocno odznaczają się odciski palców. Trzeba jeszcze wspomnieć o problemach z thermal throttlingiem, ale uważam, że jeśli MacBook Air będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, to w praktyce nie będą one miały żadnego znaczenia. Należy pamiętać, że decydując się na zakup tego komputera warto wybrać model z 16 GB zunifikowanej pamięci RAM, za którą trzeba jednak dopłacić.

Mimo tych kilku wymienionych wad, MacBook Air M3 to świetny komputer do codziennego użytku. Najlepszą recenzją niech będzie fakt, że postanowiłem wymienić swojego Aira z M1 właśnie na model z M3.

Opinia o Apple MacBook Air 2024 13.6 M3 (MXCR3ZE/A) [16 GB] Plusy smukła obudowa i niska waga

pasywny system chłodzenia

długi czas pracy na baterii

świetnia klawiatura i gładzik

niewiarygodna płynność działania Minusy średnia jakość dźwięku

bardzo widoczne odciski palców na obudowie w kolorze Północ

thermal throttling przy nadmiernym obciążeniu systemu

warto kupić model z 16 GB RAM, za co trzeba niemało dopłacić

