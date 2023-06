Marka HONOR, wchodząca w skład Huawei, zniknęła z polskiego podwórka w zeszłym roku. Teraz postanowiono ją reaktywować. Na start firma ma dla Polaków trzy smartfony.

Od maja w naszym kraju jest dostępny smartfon HONOR Magic5 Lite. A już wkrótce – bo w trzecim kwartale 2023 – do sprzedaży trafią także flagowe modele HONOR Magic5 Pro oraz HONOR Magic Vs.

– Decyzja o wejściu na polski rynek odzwierciedla wiarę HONOR w jego wysoki potencjał. Już wkrótce zaczniemy dostarczać nasze innowacyjne produkty polskim konsumentom, (...) a to dopiero początek naszej obecności w Polsce – powiedział Tony Ran, President HONOR Europe.

HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro ma 6,81-calowy ekran o jasności 1800 nitów i odświeżaniu 120 Hz. Urządzenie wyposażono w czterordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2. System operacyjny to w tym przypadku MagicOS 7.1 oparty na Androidzie 13.

W telefonie znajdziemy potrójny główny aparat 50 MP, który wspiera algorytm HONOR Image Engine. Ten ostatni ma poprawiać jakość zdjęć. Z kolei funkcja AI Motion Sensing Caputre umożliwi wybór idealnego obrazu na podstawie wielu fotografii wykonanych 1,5 s przed i po naciśnięciu przycisku migawki. Ponadto aparat cechują 3,5-krotny zoom optyczny i 100-krotny zoom cyfrowy.

Całość zasila akumulator o pojemności 5100 mAh. Magic5 Pro będzie dostępny w kolorach zielonym i czarnym. Sugerowana cena detaliczna to 5499 złotych.

HONOR Magic5 Lite

HONOR Magig5 Lite ma zakrzywiony ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 oraz system HONOR RAM Turbo, zwiększający dostępną pamięć 6 GB RAM o dodatkowe 5 GB. Urządzenie posiada obudowę o grubości 7,9 mm oraz potrójny aparat 64 MP.

Jak zapewnia producent, akumulator o pojemności 5100mAh pozwala w tym przypadku na 29 godzin słuchania muzyki z YouTube Music, 24 godziny oglądania filmów na YT, 19 godzin przeglądania TikToka, do 21 godzin korzystania z mediów społecznościowych lub do 11 godzin grania w gry.

Telefon będzie dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 1599 zł. Do wyboru kolor zielony oraz czarny.

HONOR Magic Vs

HONOR Magic Vs to składany smartfon. Przy złożonym ekranie urządzenie jest niemal całkowicie płaskie: ma tylko 12,9 mm grubości. Po rozłożeniu wymiar ten wynosi niewiele ponad 6 mm. HONOR Magic Vs jest jedynym składanym smartfonem ważącym poniżej 270g, który zasila bateria o pojemności 5000 mAh.

Niewielką wagę oraz zmniejszoną grubość modelu udało się osiągnąć dzięki lekkiemu zawiasowi. Testy wykazały, że HONOR Magic Vs może wytrzymać do 400 000 zgięć, co odpowiada ponad dziesięciu latom użytkowania przy wykonywaniu 100 zgięć dziennie.

Pracą urządzenia zarządza procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Zastosowano tu system potrójnego aparatu. Ten model również działa pod kontrolą systemu HONOR MagicOS 7.1 opartego na Androidzie 13. Magic Vs będzie dostępny w cenie 7499 zł w kolorze czarnym.

źródło: materiały prasowe