Dziś ma miejsce premiera dwóch nowych inteligentnych zegarków od HUAWEI. Producent postanowił przypomnieć o najważniejszych funkcjach smartwatchy. Poznaliśmy też polską cenę – oczywiście, nie jest tanio.

Huawei CBG Polska wprowadza na rynek HUAWEI WATCH 4 Pro i HUAWEI WATCH 4. Inteligentne zegarki mają łączyć zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji fizycznej z wytrzymałym designem.

HUAWEI WATCH 4 i HUAWEI WATCH 4 Pro – materiały i wygląd

Obudowa HUAWEI WATCH 4 Pro została wykonana z tytanu TC4, czyli materiału stosowanego w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Jest on bardziej odporny na korozję i dwukrotnie twardszy niż powszechnie stosowany tytan TA2. Wyświetlacz chroni szkło szafirowe. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne zegarka: klasyczny "srebrzysty" ze skórzanym paskiem lub tytanową bransoletą oraz z niebieskiego stopu tytanu.

HUAWEI WATCH 4 Pro wyposażony jest również w obrotową koronkę z dotykowym sprzężeniem zwrotnym, co ułatwia obsługę nawet mokrymi lub spoconymi dłońmi.

Korpus HUAWEI WATCH 4 wykonany jest ze stali nierdzewnej. Mimo solidnej konstrukcji zegarek jest lekki – obudowa ma niespełna 11 mm grubości, czyli o 10 procent mniej w porównaniu do przedstawiciela poprzedniej generacji. Czarny pasek fluoroelastomerowy jest delikatny i łatwy do czyszczenia. Dzięki poziomowi szczelności IP68, oba modele z tej serii są na tyle odporne, że można z nich korzystać w każdych warunkach. Klasa wodoodporności 5ATM pozwala nurkować z nimi na głębokość do 30 metrów.

Funkcje dla zdrowia

Oba smartwatche z serii HUAWEI WATCH 4 umożliwiają pomiar 7 różnych parametrów zdrowotnych w ciągu jednej minuty. Nowa funkcja "Zdrowie na oku" obejmuje analizę EKG, pomiar tętna, saturacji (SpO2), wykrywanie sztywności tętnic, badanie poziomu stresu, temperatury skóry oraz absolutną nowość – kontrolę układu oddechowego. W celu wykonania tego ostatniego testu, smartwatch zarejestruje dźwięk kaszlu oraz kilka innych wskaźników i na ich podstawie sprawdzi, czy układ oddechowy użytkownika nie wykazuje oznak chorobowych.

Na podstawie 7 odczytów zostanie wygenerowany raport z wynikami. Pozwoli to na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i skonsultowanie się z lekarzem. Jeśli pomiary będą wykonywane regularnie, funkcja Health Trend pokaże średnio- i długoterminowe zmiany różnych wskaźników, takich jak czas trwania snu, tętno spoczynkowe, poziom stresu i natlenienie krwi.

Smartwatch zamiast smartfona

Oba modele zostały również wyposażone w eSIM, dzięki czemu zegarek może niezależnie wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe oraz wykonywać rozmowy telefoniczne nawet wtedy, gdy użytkownik jest daleko od swojego smartfonu. Na smartwatchu można mieć ten sam numer telefonu, co na smartfonie lub zupełnie osobny. Niezależnie od smartfonu działają tutaj także Mapy Petal, wspierane przez wysoce precyzyjny układ pozycjonowania GNSS.

Smartwatch z funkcją eSIM może być także dobrym rozwiązaniem dla dzieci lub osób starszych, które nie zawsze pamiętają o zabraniu ze sobą telefonu. Gdy zegarek wykryje, że użytkownik upadł, wyświetli odpowiednie powiadomienie Emergency SOS, które wystarczy wówczas dotknąć, by smartwatch skontaktował się z wcześniej skonfigurowanym numerem alarmowym.

Duży i wyraźny ekran

W obu modelach serii HUAWEI WATCH 4 zastosowano wyjątkowo wyraźny 1,5-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli i zagęszczeniu 310 PPI. Zegarek może być także stale podświetlony (AOD), zapewniając łatwy i szybki dostęp do różnych kluczowych informacji. Dzięki odświeżaniu już od 1 Hz smartwatche pozwalają na znaczne oszczędności energii przy ciągłym utrzymywaniu ekranu włączonego. Udoskonalone szkło ochronne oraz węższe ramki dookoła wyświetlacza sprawiają, że stosunek ekranu do obudowy w HUAWEI WATCH 4 Pro i HUAWEI WATCH 4 wynosi odpowiednio aż 71,72% i 74%. Większa powierzchnia wyświetlania sprawia, że obsługa smartwatcha jest niezwykle prosta i wygodna.

Warto również zwrócić uwagę na udoskonaloną wygodę obsługi. Funkcja HUAWEI Assistant-TODAY pomaga smartwatchowi uczyć się i dostosowywać rekomendacje w oparciu o nawyki użytkownika. Po raz pierwszy zegarek obsługuje także 7 kart widżetów do wyboru, takich jak np. pogoda, asystent podróży czy karta ćwiczeń. Każdą kartę można dostosować do własnych potrzeb. Szybki pasek pozwala na bezpośredni dostęp do często używanych aplikacji, a pływająca kula zadań ułatwia przełączanie się pomiędzy aplikacjami.

Bateria w smartwatchach

Dzięki możliwości pracy w dwóch trybach, HUAWEI WATCH 4 Pro i HUAWEI WATCH 4 oferują długą żywotność baterii – producent zapewnia, że są to odpowiednio 4,5 dnia i 3 dni użytkowania w trybie standardowym oraz do 21 dni i 14 dni w trybie oszczędzania energii. Pełne naładowanie HUAWEI WATCH 4 Pro trwa 90 minut, co daje rezultat o 40 procent krótszy niż w przypadku poprzedniej generacji, natomiast HUAWEI WATCH 4 ładuje się w 60 minut, co jest wynikiem o 50 procent lepszym.

Polskie ceny i promocja na HUAWEI WATCH 4 i WATCH 4 Pro

A oto sugerowane ceny detaliczne urządzeń:

HUAWEI WATCH 4 Pro Elite (z tytanową bransoletą): 2799 zł

HUAWEI WATCH 4 Pro Classic (z brązowym skórzanym paskiem): 2399 zł

HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition (z niebieskim paskiem kompozytowym): 2399 zł

HUAWEI WATCH 4 Active (z fluoroelastomerowym paskiem): 1899 zł

Ponadto producent poinformował, że od 19 czerwca do 9 lipca smartwatche z serii HUAWEI WATCH 4 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej. W ramach tej oferty nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 399 zł w prezencie (lub za 1 zł). Zegarki będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz u partnerów firmy (czyli w większych sieciach ze sprzętem elektronicznym).

źródło: materiały prasowe