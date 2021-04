Datę premiery Mass Effect Legendary Edition poznaliśmy już podczas zapowiedzi tej gry, a właściwie tego pakietu. Wspomniano wtedy o 14 maja tego roku i wszystko wskazuje na to, że wbrew panującym ostatnio w branży trendom nie dojdzie zmian.

Mac Walters ze studia BioWare podzielił się z graczami dobrą nowiną - Mass Effect Legendary Edition uzyskał status gold. Tym samym można być niemal pewnym planowego debiutu. Odbędzie się on na PC, a także konsolach Xbox One, PlayStation 4 oraz Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It's been quite a journey - time to celebrate briefly. Maybe even dance a little... if that's you're thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi