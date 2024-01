Z aplikacją Netflix będą musieli pożegnać się właściciele ponad 100 telewizorów firmy Sony. O jakie dokładnie modele chodzi?

W krótkim komunikacie firma Sony powołuje się na Netflix. Zarządzający najpopularniejszym serwisem streamingowym na świecie systematycznie go rozwijają, co przekłada się na rosnące wymagania sprzętowe. Tym razem wsparcie aplikacji Netflix dotyczy telewizorów Sony.

Netflix kończy wsparcie dla TV Sony

Japoński producent jest jednym z największych graczy tego sektora urządzeń, co widać po przedstawionym zestawieniu. Sprawa dotyczy ponad 100 telewizorów. Chodzi o modele, które zostały wyprodukowane w latach 2011-2013.

"Firma Netflix poinformowała, że z powodu ograniczeń technicznych w lutym 2024 r. zakończone zostanie wsparcie aplikacji Netflix w pewnych telewizorach i odtwarzaczach Blu-ray Sony z lat 2011–2013. Aplikacji Netflix można używać do końca lutego 2024 r. Po tym terminie nastąpi usunięcie usługi Netflix z wymienionych poniżej urządzeń" – napisano w komunikacie.

Wyłączenie Netflix w urządzeniach Sony - lista telewizorów

Wprawdzie to już dość wiekowe modele, ale zapewne są jeszcze użytkownicy korzystający z niektórych z nich. Nie bez znaczenia jest też ogromna popularność serwisu Netflix, aktualnie abonament pozwalający na korzystanie z jego biblioteki opłaca prawie 250 mln użytkowników.

Seria HX Seria EX Seria W Inne Zestawy z odtwarzaczem

Blu-ray KDL-55HX953

KDL-65HX953

KDL-55HX955

KDL-65HX955

KDL-55HX753

KDL-46HX753

KDL-40HX753

KDL-32HX753

KDL-32HX755

KDL-46HX757

KDL-40HX757

KDL-32HX757

KDL-46HX758

KDL-40HX758

KDL-32HX758

KDL-46HX759

KDL-40HX759

KDL-32HX759

KDL-55HX853

KDL-46HX853

KDL-40HX853

KDL-40HX855

KDL-55HX855

KDL-46HX855

KDL-55HX755

KDL-46HX755

KDL-40HX755

KDL-55HX950

KDL-65HX950

KDL-55HX750

KDL-46HX750

KDL-40HX750

KDL-32HX750

KDL-55HX751

KDL-46HX751

KDL-40HX751

KDL-32HX751

KDL-46HX756

KDL-40HX756

KDL-55HX850

KDL-46HX850

KDL-40HX850

KDL-40HX75G

KDL-46HX75G

KDL-55HX75G KDL-40EX653

KDL-40EX655

KDL-46EX653

KDL-46EX655

KDL-26EX550

KDL-22EX550

KDL-32EX655

KDL-26EX555

KDL-22EX555

KDL-32EX653

KDL-26EX553

KDL-22EX553

KDL-46EX650

KDL-40EX650

KDL-32EX650 KDL-55W905A

KDL-46W905A

KDL-40W905A

KDL-42W650A

KDL-32W650A

KDL-32W600A

KDL-42W653A

KDL-32W653A

KDL-32W603A

KDL-42W655A

KDL-32W655A

KDL-32W605A

KDL-24W605A

KDL-32W651A

KDL-32W654A

KDL-32W656A

KDL-42W651A

KDL-42W656A

KDL-42W654A

KDL-50W685A

KDL-50W656A

KDL-65W855A

KDL-55W802A

KDL-47W802A

KDL-42W802A

KDL-55W805A

KDL-47W805A

KDL-42W805A

KDL-42W807A

KDL-47W807A

KDL-55W807A

KDL-55W808A

KDL-47W808A

KDL-42W808A

KDL-55W809A

KDL-47W809A

KDL-42W809A

KDL-32W503A KD-84X9005

KDL-65S995A BDP-S186

BDP-S185

BDP-S390

BDP-S490

BDP-S495

BDP-S590

BDP-S790

BDP-S1100

BDP-S3100

BDP-S4100

BDP-S5100

BDP-A6000

NSZ-GS7

BDV-N990W

BDV-N890W

BDV-N590

BDV-N790W

BDV-E490

BDV-E690

BDV-E290

BDV-E190

BDV-EF420

BDV-NF720

BDV-NF620

BDV-EF220

BDV-E2100

BDV-E3100

BDV-E4100

BDV-E6100

BDV-EF1100

BDV-N7100W

BDV-N7100WL

BDV-N8100W

BDV-N9100W

BDV-N9100WL

Netflix nie działa. Co zrobić?

Pierwszą myślą w przypadku dopatrzenia się swojego telewizora w powyższym zestawieniu może być chęć wymiany go na nowszy model. To rozwiązanie nie jest jednak jedyne. Jeśli ktoś uważa, że jego urządzenie wciąż jest na tyle dobre, że nie warto go porzucać, można zdecydować się np. na przystawkę smart TV. Rozwiązaniem może być też konsola do gier z obsługą aplikacji Netflix.