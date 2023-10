Netflix przez bardzo długi czas kojarzony był jako domyślna opcja, kiedy chodzi o wybór platformy streamingowej. Wprowadzone w tym roku zmiany namieszały jednak sporo na globalnym i lokalnym rynku VOD.

Zatem, co zamiast Netflixa wybrać? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które może ułatwić odpowiedź na to pytanie.

Jakie są w Polsce platformy streamingowe?

Blokada współdzielenia konta zraziła do serwisu niejednego użytkownika, co trzeba jej jednak oddać – z czasem zaczęła przynosić zyski. Dostrzegła to konkurencja Netflixa, w tym Disney+, który już czyni pierwsze kroki w zakresie ograniczenia dostępu do swoich treści.

Mimo to w polskich realiach doszło do czegoś, co jeszcze chwilę temu wydawało się niemożliwe – po raz pierwszy w historii Netflix stracił tytuł lidera w kategorii wyników oglądalności na Smart TV. W naturalny sposób prowadzi to do poszukiwania alternatyw (do czego zachęcają też konkurencyjne ceny pozostałych VOD).

Całe szczęście dostępnych opcji zdecydowanie nie brakuje. HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Canal+ Online, Apple TV+, a może rodzimy Player? Co zamiast Netflixa wybrać? – Podpowiadamy poniżej.

Co wybrać zamiast Netflixa?

HBO Max

HBO Max to najlepsza platforma streamingowa dla fanów produkcji wychodzących spod skrzydeł Warner Bros. Znajdziecie tu tytuły, które jeszcze niedawno gościły na wielkim ekranie – wobec przetasowań w strategii firmy wciąż jednak później niż to pierwotnie zakładano.

Gwoli przykładu ostatnio wylądowały tu m.in. “Meg 2: Głębia” i “Mężczyzna imieniem Otto”. Znajdziecie tu też kultowe seriale oryginalne HBO: “Sukcesję”, “The Last of Us” i “Biały Lotos”. Serwis nie unika także współpracy z zewnętrznymi serwisami, czego wyrazem jest debiut na jego łamach “Szadzi” Playera (choć to wciąż rodzina Warnera).

Cena abonamentu w HBO Max plasuje się na poziomie 29,99 zł miesięcznie albo 234,99 zł rocznie – bez podziału na plany o zróżnicowanej jakości obrazu i dźwięku (wybrane tytuły znajdziecie tu w 4K HDR z systemem Dolby Atmos).

Na jednym koncie można utworzyć do pięciu profili dla dzieci i dorosłych oraz odtwarzać treści na maksymalnie 3 urządzeniach jednocześnie. Aplikacja dostępna jest praktycznie na każdą platformę Smart TV, telefony, tablety i konsole.

Disney+ to z kolei najlepsza platforma filmowa dla miłośników Marvela, Star Wars, Disneya i National Geographic. To właśnie tutaj trafiła uwielbiana przez miliony klasyka sprzed lat i najnowsze produkcje, rozwijające popularne uniwersa. Ostatnio swoich premier doczekali się m.in. “Strażnicy Galaktyki: Volume 3”, “Star Wars: Ahsoka” i “Mała Syrenka”.

Wybrane tytuły oferowane są widzom w rozdzielczości 4K, z obrazem HDR, funkcją IMAX Enhanced i dźwiękiem Dolby Atmos.

Aktualna cena Disney+ to 28,99 zł miesięcznie albo 289,90 zł w przypadku rocznego abonamentu, w ramach której uzyskujecie możliwość utworzenia do 7 profili użytkowników (w tym dla dzieci) oraz jednoczesnego oglądania na czterech urządzeniach.

Przygotujcie się jednak na podwyżki, które dotrą do nas już 6 grudnia, ustalając ceny na poziomie 37,99 zł miesięcznie albo 379,90 zł w przypadku subskrypcji rocznej.

Amazon Prime Video

Porównanie platform streamingowych pod kątem ceny jednoznacznie wskazuje, że Amazon Prime Video nie ma sobie równych. Za zaledwie 10,99 zł miesięcznie albo 49 zł rocznie otrzymujecie nie tylko nieograniczony dostęp do zamieszczonych w serwisie treści, ale również darmowe dostawy i zwroty produktów kupionych na Amazonie (i to bez kwoty minimalnej) oraz darmowe gry w usłudze Prime Gaming.

Wracając jednak do samego Prime Video, znajdziecie tu popularne produkcje oryginalne Amazona (spośród których najgłośniej było ostatnio o “Pierścieniach Władzy”) oraz te udostępniane na podstawie licencji (“Wystrzałowe wesele”, “Gra Fortuny”) w jakości 4K HDR i dźwiękiem Dolby Atmos. Z serwisu możecie korzystać równolegle na 3 urządzeniach: smartfonach, tabletach, konsolach i telewizorach Smart TV.

SkyShowtime

Przed Wami tegoroczny debiutant, jeśli chodzi o platformy streamingowe w Polsce. W jego bibliotece goszczą produkcje spod szyldów Sky, NBC Universal, Universal Pictures, Paramount Pictures, Paramount+, Nickelodeon, Showtime, Peacock i DreamWorks Animation, w tym hitowe “Top Gun: Maverick”, “Babilon” i “Jurassic World Dominion”. Ostatnio dołączyły zaś do nich “Poker Face”, “Tár”, “Dungeons & Dragons: Złodziejski honor” i polska “Warszawianka”.

Cenę usługi ustalono na poziomie 24,99 zł miesięcznie oraz 198,99 zł w skali roku. Wszystkie tytuły dostępne są w jakości HD, choć platforma zapewnia, że pracuje nad jej podniesieniem do 4K. Wykupienie abonamentu umożliwia założenie do 5 profili użytkowników, w tym profili dla dzieci. Jednocześnie możecie korzystać z serwisu na 3 urządzeniach, w tym na Smart TV, urządzeniach mobilnych i za pośrednictwem przeglądarki.

Canal+ Online

Canal+ Online to polska alternatywa dla Netflixa, w której znajdziecie wyselekcjonowaną kolekcję oryginalnych i licencjonowanych, polskich i zagranicznych propozycji filmowych i serialowych (z polskich: “Król”, “Belfer”, “Nielegalni”, “Klangor”, “Kruk”, “Sortownia”, “Emigracja XD”; z zagranicznych: “Yellowjackets”, “Wieloryb”, “Asteriks i Obeliks: Imperium smoka”) oraz liczne dokumenty. To również wydarzenia sportowe, programy tematyczne i kanały na żywo.

Serwis świadczy swoje usługi w ramach licznych pakietów. Pakiet Canal+ seriale i filmy to jego tańsza, podstawowa wersja, zawierająca mniejszą liczbę kanałów TV i brak transmisji sportowych.

Serwis oferuje też pakiety Premium, spośród których Waszą szczególną uwagę powinny zwrócić te powstałe przy współpracy z Netflixem i HBO, zawierające największe hity tych platform (w przypadku Netflixa dostępne w dwóch – zróżnicowanych pod kątem jakości dźwięku i obrazu oraz liczby obsługiwanych urządzeń – planach).

Bazowy pakiet filmy i seriale to koszt 29 zł miesięcznie albo 228 zł rocznie (z uwzględnieniem zgód marketingowych), do którego fakultatywnie dodajemy odpowiednio:

w przypadku wyboru pakietu premium Netflixa – 30 zł / miesiąc dla planu standard (Full HD, max. 2 urządzenia) albo 47 zł / miesiąc dla planu premium (Ultra HD i HDR, max. 4 urządzenia),

w przypadku wyboru pakietu premium HBO Max – 20 zł / miesiąc.

Apple TV+

Platformy filmowe chętnie konkurują swoimi produkcjami oryginalnymi i w tej właśnie kategorii Apple TV+ zdecydowanie ma czym się pochwalić. “Silos”, “For All Mankind”, “The Morning Show”, “Ted Lasso”, “Kulawe konie”, “Odmieniec” – wszystko to znajdziecie wyłącznie w zasobach serwisu. Nadto udostępnia on licencjonowane tytuły na zasadzie PVOD – do zakupu lub wypożyczenia.

Abonament Apple TV+ wynosi 34,99 złotych miesięcznie, przy czym regularnie można spotkać się z promocjami, oferującymi nieodpłatny dostęp do biblioteki platformy nawet na 3 miesiące. Usługę opłacać można również w ramach Pakietu Apple One, co jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Co istotne, aby oglądać Apple TV+, nie trzeba być użytkownikiem sprzętu z nadgryzionym jabłkiem. Jeżeli już jednak na taki się zdecydujecie, otrzymacie 3-miesięczny, darmowy dostęp do treści serwisu.

Apple TV+ oferuje rozdzielczość 4K. Obsługuje też HDR10 i Dolby Vision. Możecie go oglądać, korzystając z aplikacji na telewizorach Smart TV (o ile oferują aplikację Apple TV i wspierają AirPlay), na konsolach, urządzeniach mobilnych Apple oraz przystawce Apple TV, a także za pomocą przeglądarki internetowej.

Player

Jeżeli stawiacie na polskie platformy z filmami, Player jest jedną z mocniejszych dostępnych opcji. Znajdziecie tu telewizję i programy grupy TVN Warner Bros. Discovery oraz tytuły licencjonowane, w tym m.in. te spod szyldu Canal+, Paramount Networks oraz Eleven Sports.

Serwis kładzie również nacisk na rozwój produkcji oryginalnych, wśród których najpopularniejszymi są “Chyłka”, “Skazana”, “Pati”, “Lipowo: Zmowa milczenia”, “Behawiorysta” i “Szadź”. Oferuje także dostęp do treści w formule PVOD, w ramach której zakupicie lub wypożyczycie wielkie hity, takie jak “Barbie”,”John Wick 4”, “Wieloryb” czy “Zakonnica”.

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku Canal+ Online, Player świadczy usługi w ramach zindywidualizowanych pakietów – z reklamami i bez reklam – w tym również we współpracy z HBO.

Wybrane, odpowiednio oznaczone produkcje serwisu są dostępne w jakości obrazu 4K/UHD. Player obsługiwany jest przez telewizory Smart TV, urządzenia mobilne, konsole, Chromecast i Apple TV. Można też skorzystać z przeglądarki internetowej.

Podstawowy pakiet Player z reklamami wykupicie za 10 zł / 30 dni, z kolei bez reklam – za 20 zł / 30 dni.

Która platforma najlepsza do oglądania filmów?

Odpowiedź jest prosta – to zależy. Jeśli stawiacie na przystępność cenową, bezkonkurencyjny pozostaje w tym zakresie Amazon Prime Video. Ten jednak na niewiele się zda, jeśli zależy Wam na produkcjach oryginalnych Playera, Canal+ Online czy Apple TV+.

Co innego, jeżeli poszukujecie globalnych hitów, które jeszcze chwilę temu gościły na wielkich ekranach. W takim wypadku słusznym kierunkiem wydaje się HBO Max, gdzie też lądują produkcje Warnera (obecnie oczekujemy np. na debiut “Barbie” w VOD).

Jeszcze gdzie indziej powinniście się skierować jako miłośnicy klasycznych bajek Disneya, wierni fani gwiezdnowojennej sagi lub superbohaterskich wyczynów postaci Marvela – tutaj wybór jest więcej niż oczywisty i pada na Disney+.

Co jest lepsze od Netflixa?

Kiedy w grę wchodzi argument ceny – niemal wszystko inne. Netflix nie oszczędza portfeli swoich widzów, a jego cennik prezentuje się następująco:

29 zł / miesiąc – obraz w jakości 480p, odtwarzanie na 1 ekranie jednocześnie,

43 zł / miesiąc – obraz Full HD, odtwarzanie na 2 ekranach jednocześnie,

60 zł / miesiąc – obraz w jakości 4K Ultra HD, odtwarzanie na 4 ekranach jednocześnie.

Co więcej, w planach serwisu jest też pakiet z reklamami, a niewykluczone, że w parze z nim zostanie wdrożona kolejna podwyżka cen.

Kiedy jednak spojrzeć na ofertę serwisu, ta – mimo powszechnej krytyki – ma do zaoferowania wiele godnych uwagi perełek, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Wystarczy wspomnieć o hitowych “Squid game”, “Stranger Things”, “Arcane”, “Black Mirror”, “Domu z papieru” czy “Sex Education”.

Jeśli na Netflixa trafiliście właśnie dla nich, poszukiwanie alternatyw nie będzie najłatwiejszym zadaniem. Jeśli nie, dostępnych opcji jest pod dostatkiem; wybór pozostaje zaś w ścisłym związku z Waszymi preferencjami.

Co jest lepsze CDA czy Netflix?

Na wstępie warto podkreślić, że rekomendujemy korzystanie z legalnych źródeł, zatem w kontekście zadanego powyżej pytania mówimy o odpłatnej usłudze CDA Premium, w ramach której treści udostępniane są na podstawie umów zawieranych z oficjalnymi, zweryfikowanymi dystrybutorami filmowymi.

Do tych ostatnich zaliczają się m.in.: Kino Świat, BestFilm, Media4Fun, M2Films, Kino Polska, Hagi Film, Studio Miniatur Filmowych, Vision Film, Solopan, Polmedia, Vivarto, Vitra Film, Aurora, Against Gravity, Kondrat-Media, Figaro Film, SPInka Film Studio, SDT, Independent Digital, Grupa ZPR Media, Bomba Film i Kineskop Studio.

Wybór ten jest znacznie przystępniejszą finansowo opcją aniżeli Netflix – 30-dniowy dostęp do niemal 14 000 filmów i seriali w maksymalnej jakości 1080p oraz z możliwością korzystania z 3 urządzeń jednocześnie otrzymacie tu od 23,99 zł.

Pod kątem oferty serwisowi jednak daleko do amerykańskiego giganta streamingu. Jeżeli poszukujecie głośnych, wielkobudżetowych premier, to raczej nie ten kierunek – choć jest tu też kilka blockbusterów (“Wilk z Wall Street”, “Green Book”). Jeżeli uciekacie zaś od mainstreamu, niewykluczone, że znajdziecie tu coś dla siebie.

Źródło: informacja własna