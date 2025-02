Choć technologia wideo VHS odeszła dawno do lamusa, w Polsce nadal istnieje rynek dla starych magnetowidów, odtwarzaczy oraz kaset. Ile można zyskać sprzedając te stare urządzenia?

W wielu polskich domach można jeszcze znaleźć sprzęt wideo, który kurzy się gdzieś w szafach czy garażach. Odtwarzacze, magnetowidy oraz kasety VHS, mimo że już dawno zastąpione przez DVD i obecnie przez platformy streamingowe (typu Netflix czy Max), wciąż cieszą się zainteresowaniem kupujących. Przeglądając fora tematyczne i portale ogłoszeniowe widać, że sprzedaż tego sprzętu jest wciąż dochodowa, można wypatrzeć też perełki.

Odtwarzacz VHS był cennym towarem w latach 90.

Koniec lat 80. i początek 90. w Polsce to czas, kiedy posiadanie odtwarzacza wideo było marzeniem. Do tej pory w opowieściach na forach przewijają się wspomnienia ulicznych giełd kaset, które były istotnymi wydarzeniami tygodnia dla całych społeczności. Popularnością cieszyły się też wypożyczalnie filmów na kasetach VHS, a gdy pojawiał się nowy tytuł trzeba było zapisywać się na listy oczekujących, bo liczba kaset była ograniczona. Pojawienie się technologii DVD spowodowało, że VHS stopniowo tracił na popularności. Jednak rynek dla tych starych urządzeń nie zniknął całkowicie. Nadal można je sprzedawać po dobrych cenach, co może być zaskoczeniem dla wielu, którzy traktują je jako bezużyteczne.

Oto kilka przykładów z lokalnych portali sprzedażowych:

Magnetowid marki Panasonic J35 - 350 zł. Urządzenie to charakteryzuje się wbudowanym tunerem telewizyjnym oraz funkcją programowania nagrań z wyprzedzeniem. Jego opuszczany panel przedni sprawia, że po zamknięciu prezentuje się estetycznie.

Odtwarzacz VHS Sansui SV-R9900HF, uznawany za jeden z najlepszych swoich czasów, osiąga cenę 1250 zł, jeśli jest dobrze zachowany. Odtwarzacze te były znane z niezawodności, choć czasem konieczna jest wymiana starych pasków, co objawia się dźwiękami silniczka przy przewijaniu.

Magnetowid Sony Betamax SL-F30 PS jest wyceniany na 1050 zł. Model ten, mimo że rzadki i początkowo kosztowny, nadal utrzymuje swoją cenę. W niektórych ofertach brak jest pilota.

Magnetowid marki Daewoo, bardzo popularny w latach 90., można sprzedać za ok. 400 zł. W tej cenie sprzedawcy często dorzucają kasety video. Urządzenia te zazwyczaj są w dobrym stanie, ale często wymagają przeczyszczenia.

Odtwarzacz wideo AKAI, używany i kompletny z pilotem oraz kablem eurozłącze, wyceniono na 380 zł. Sporo takich ogłoszeń znaleźć można w internecie.

Na rynku dostępny jest również odtwarzacz VHS/DVD firmy LG, wystawiony za 110 zł.

W sprzedaży są nawet piloty - pilot SONY modelu RMT V 222 C, działający i z solidną klapką baterii, można kupić za 60 zł. Obsługuje wiele urządzeń SONY, w tym telewizory.

Kasety też mogą być dobrym źródłem zarobku

Nie tylko sprzęty, ale także kasety mogą stać się cennymi przedmiotami, także kolekcjonerskimi. Przykładem może być "Powrót do przyszłości" z 1986 roku, którego egzemplarz został sprzedany za 75 tys. dolarów (ok. 334 tys. zł) w Heritage Auctions w Dallas. Ale wracając do Polski i rodzimego rynku, przykładem może być zestaw kaset VHS poświęcony 25-leciu trylogii „Godfather”, który wyceniany jest przez sprzedającego na 490 zł. Składa się z trzech części filmu i dodatków, jest zapakowany w filmowe pudełko, a w zestawie znajduje się również książeczka z opisami i zdjęciami. Z kolei całe komplety kaset VHS z filmami czy bajkami, liczące od 10 do 30 sztuk, można znaleźć w cenie od 130 zł do nawet 400 zł.

Dlaczego VHS zniknęło z popularności?

Z biegiem lat nowocześniejsze technologie, takie jak DVD, Blu-ray i streaming, zaczęły dominować. Nie ma się temu, co dziwić: oferują lepszą jakość obrazu, dźwięku oraz większą wygodę użytkowania. Obraz VHS był stosunkowo niskiej jakości, mniej wyraźny i z niższą rozdzielczością w porównaniu do nowszych formatów. Same kasety VHS, w porównaniu do nowszych nośników, były masywne, wrażliwe na uszkodzenia i zajmowały dużo miejsca. Aby obejrzeć kasetę VHS, konieczny był specjalny magnetowid, który nie tylko był drogi, ale i nieporęczny. W przeciwieństwie do niego, odtwarzacze DVD stały się bardziej przystępne i powszechne. W miarę upływu czasu produkcja sprzętu oraz taśm VHS została wstrzymana, a wsparcie techniczne dla tego formatu praktycznie zanikło na rzecz nowoczesnych technologii.

Źródło: Nowa Trybuna Opolska, OLX, Allegro; grafika: Adobe Stock