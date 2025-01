Netflix wprowadza nowe ceny. Jest drożej

Oferta Netflix na rok 2025 zapowiada się niezwykle ciekawie: dość wspomnieć o finałowym sezonie “Stranger Things”, drugim sezonie “Wednesday”, czy trzecim sezonie “Squid Game”. Będzie więc co oglądać, ale będzie również drożej.

Netflix pokazuje, kto jest królem serwisów VOD. Wyniki finansowe za ostatni kwartał 2024 r. to źródło ciekawych informacji: w ciągu roku przychody Netfliksa wzrosły o 16 proc. Pod koniec 2024 r. na świecie było już ponad 302 mln subskrybentów. Tak więc Netflix rośnie w siłę, ale rośnie również cena za abonament dla niektórych użytkowników.

Netflix będzie droższy w niektórych krajach

Pisząc o “niektórych użytkownikach” mowa jest o subskrybentach z USA, Kanady, Portugalii i Argentyny – bo właśnie w tych krajach zaczyna obowiązywać nowa cena.

“W miarę jak będziemy inwestować w programy i dostarczać naszym użytkownikom coraz więcej korzyści, będziemy od czasu do czasu poprosić naszych członków o zapłacenie nieco więcej, abyśmy mogli ponownie zainwestować w dalsze ulepszanie Netflix” – wyjaśniono.

O ile dokładnie podrożał abonament Netflix? W USA plan standardowy z reklamami podrożał z 6,99 do 7,99 dolarów miesięcznie. Plan standardowy bez reklam to już wydatek 17,99 dolarów miesięcznie, zamiast 15,49. Plan premium kosztuje teraz 24,99 dolarów miesięcznie, a poprzednia cena to 22,99.

A co z polskimi cenami?

Nie wiemy, czy Netflix planuje w 2025 r. podwyżkę cen abonamentu w Europie i siłą rzeczy w Polsce.

Wobec tego, ile kosztuje Netflix w Polsce? Aktualnie plan podstawowy to wydatek 33 zł miesięcznie. Plan Standard – 49 zł miesięcznie, zaś Premium to wydatek 67 zł miesięcznie.

Źródło: TechRadar