Korzystacie z Microsoft Edge? To już kolejna przeglądarka, która w najbliższej przyszłości przejdzie na nowy cykl wydawania aktualizacji.

Microsoft Edge z aktualizacjami co 4 tygodnie

Rynek przeglądarek internetowych został zdominowany przez kilku większych graczy. A niektórzy mogą nawet stwierdzić, że przez jednego giganta i grupę pościgową, ponieważ popularność Google Chrome jest faktycznie imponująca. We wspomnianej grupie pościgowej znajduje się między innymi Microsoft Edge. Producent zdecydował się pójść śladem Google i również zmienić cykl wydania aktualizacji.

I także w przypadku Microsoft Edge będzie trzeba mówić o aktualizacjach wydawanych co 4 tygodnie, a nie jak ma to miejsce obecnie co 6 tygodni. Nowy harmonogram ma zacząć obowiązywać od Microsoft Edge 94, który powinien pojawić się we wrześniu. Dla klientów korporacyjnych przewidziano jeszcze opcję Extended Stable, w ramach której aktualizacje będą wprowadzane co 8 tygodni (za wyjątkiem częstszych poprawek zabezpieczeń).

Kolejna przeglądarka z częstszymi zmianami

Czy decyzja, jaką podjął Microsoft jest zaskakująca? Raczej nie. Tym bardziej, że nieco wcześniej identyczne kroki podjęli inni producenci. Kilka dni temu pisaliśmy, że w okolicach jesieni na 4-tygodniowy cykl aktualizacji przejdzie Google Chrome. Również Microsoft korzysta zresztą z Chromium. Jeszcze wcześniej, bo już na początku zeszłego roku przyśpieszyła w tym względnie Mozilla Firefox, która również zaczęła otrzymywać aktualizacje w takich odstępach czasu.

Czy użytkownicy realnie odczują nowy cykl wydania aktualizacji? O tym przekonamy się w momencie, w którym zostanie on wdrożony.

Źródło: engadget, foto: microsoft

