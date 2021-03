Prace w zespole zajmującym się szeroko pojętym rozwojem Google Chrome idą tak dobrze, że przeglądarka będzie aktualizowana częściej niż do tej pory. Tak przedstawia to Google, bo na jakiekolwiek głębsze wnioski jest oczywiście za wcześnie.

4-tygodniowy cykl aktualizacji Google Chrome

Pod względem popularności Google Chrome nie ma sobie równych, to zdecydowanie najczęściej wybierana przeglądarka internetowa. I to pomimo tego, że zdania co do jakości i oferowanych funkcji wydają się podzielone, a głosów sugerujących, że Google Chrome daleko do ideału nie brakuje. Od ponad dziesięciu lat Google Chrome zmienia się co 6 tygodni, właśnie w takich odstępach udostępniane są kolejne aktualizacje. Ulegnie to jednak zmianie. Jak oficjalnie poinformowano, podjęto decyzję o przejściu na 4-tygodniowy cykl aktualizacji Google Chrome.

„Gdy ulepszyliśmy nasze procesy testowania i wydawania Chrome oraz wdrażaliśmy wydawanie aktualizacji zabezpieczeń co dwa tygodnie aby wypełnić lukę między poprawkami, stało się jasne, że możemy skrócić cykl wydawania głównych aktualizacji i szybciej dostarczać nowe funkcje.”

Częstsze aktualizacje Google Chrome. Od kiedy?

Nie jest to decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności. Producent daje sobie, ale i użytkownikom wymienionej przeglądarki trochę czasu. Nowy cykl aktualizacji ma obowiązywać począwszy od Google Chrome 94, który powinien pojawić się w trzecim kwartale tego roku (aktualnie najnowsza wersja to Google Chrome 89).

Warto dodać, że jednocześnie wprowadzona zostanie nowa opcja Extended Stable z aktualizacjami wydawanymi co 8 tygodni (aktualizacje zabezpieczeń i tu mają pojawiać się co 2 tygodnie, ale mogą być nieco skromniejsze). Będzie ona przeznaczona dla administratorów przedsiębiorstw i rozwijających Chromium. Jak to określono, „zwykli użytkownicy” nie otrzymają dostępu do Extended Stable.

Czy przyniesie to realne korzyści przemierzającym Internet przy pomocy Google Chrome? Posiadanie aktualnego oprogramowania jest niezwykle istotne, ale jeśli chodzi o same aktualizacje to znaczenie ma przecież nie tylko częstotliwość ich wydawania, ale również to, co przynoszą.

Nie wypada jednak nie zapytać użytkowników Google Chrome, co sądzicie o zapowiadanej zmianie?

Źródło: blog.chromium

