W Microsoft Edge pojawi się nowe narzędzie Math Solver. Dzięki niemu użytkownicy przeglądarki będą mogli szybko rozwiązać skomplikowane matematyczne zadania.

Microsoft Edge z narzędziem Math Solver

Każda przeglądarka internetowa ma jedno głównie zadanie, siłą rzeczy w wielu kwestiach są one do siebie podobne. Mimo tego rynek został zdominowany przez Google Chrome. Można długo dyskutować o powodach takiego stanu rzeczy i zastanawiać się czy konkurencja podejmuje odpowiednie kroki. Jedną z nowości zmierzających do Microsoft Edge jest narzędzie Math Solver, które niektórym faktycznie może się przydać.

Chociaż matematyka określana jest królową nauk, nie brakuje też bardziej przyziemnych określeń mówiących o tym, iż jest to najtrudniejszy, a niekiedy nawet najbardziej znienawidzony szkolny przedmiot. Math Solver ma być pomocą dla wszystkich, którym nie po drodze z bardziej skomplikowanymi równaniami i obliczeniami.

Skorzystanie z Math Solver będzie proste

Zwyczajowo nowa funkcja przechodzi w pierwszej kolejności przez testerów. To właśnie dzięki nim światło dzienne ujrzały pierwsze screeny przybliżające omawiane narzędzie. Samo jego aktywowanie będzie banalnie proste. W ustawieniach przeglądarki pojawi się możliwość określenia, czy dedykowany mu przycisk ma być widoczny. W takim wypadku aktywacja będzie odbywała się jednym kliknięciem i pozostanie już tylko skorzystać z oferowanej funkcjonalności.

Co do niej jest jeszcze sporo niewiadomych, zapewne znikną gdy narzędzie Math Solver zostanie oficjalnie zaprezentowane. Póki co testerzy podają, że równania można wprowadzać ręcznie, ale jest też opcja przechwytywania z dowolnego miejsca w uruchomionej przeglądarce.

Co powiecie o takim rozwiązaniu? Przyda się?

Źródło: softpedia

