Konsole Xbox One jeszcze przez kilka miesięcy nie ustąpią miejsca nowej generacji. A nawet po jej pojawieniu się nie przestaną przecież z dnia na dzień spełniać swojej roli. Zastanawiających się nad zakupem kusić będą spadające ceny.

Konsole Xbox One w promocji

To jak najbardziej normalny stan rzeczy, aczkolwiek póki co niektórzy mogą jeszcze narzekać, że obniżki cen nie są znaczące. Tu jednak z pomocą przychodzić mogą promocje, a o najnowszą z nich pokusił się sam Microsoft. Przecenił zestawy przede wszystkim z konsolami Xbox One S, ale znajdzie się również coś dla wolących Xbox One X, czyli wciąż najwydajniejszą konsolę do gier na rynku.

Najtaniej jest rzecz jasna w przypadku Xbox One S All-Digital Edition. Tym razem zestaw z grami Minecraft, Sea of Thieves i pakietem dodatków Fortnite dostępny jest za 699 złotych. Dla porównania dokładnie ten sam zestaw producent oferował w promocji w lutym, wtedy był o 100 złotych droższy.

Promocyjne zestawy Xbox z grami

Konsola Xbox One S All-Digital Edition z dyskiem twardym 1TB i grami Minecraft, Sea of Thieves i pakietem dodatków Fortnite - 699 złotych

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Gears 5 i Gears of War Ultimate - 1049 złotych

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i pakietem dodatków Roblox - 1149 złotych

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą NBA 2K20 - 1149 złotych

Konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions - 1149 złotych

Konsola Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions - 1399 złotych

Oferta obowiązuje do 17 maja lub do wyczerpania zapasów. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie skorzystać z niej w sklepie Microsoft oraz u wybranych partnerów handlowych producenta, chociażby w RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt czy Komputronik.

Czy warto? Poza oceną atrakcyjności cen, o co zapewne pokusicie się sami trzeba uwzględniać tu coś jeszcze. Czy po premierze nowej generacji (końcówka tego roku) Microsoft nie zapomni o właścicielach konsol Xbox One? Jakiś czas temu zapewniał, że nie deklarując chęć wydawania swoich gier na obydwie generacje przynajmniej przez rok, a być może nawet dwa lata.

Źródło: Microsoft

Warto zobaczyć również: