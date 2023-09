Anteny są powszechnym widokiem na budynkach, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Ich instalacja zazwyczaj nie wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań.

Budowanie domu to proces wymagający czujności i przestrzegania wielu wymogów. Prawo budowlane jest często bardzo restrykcyjne i nie pozwala inwestorom na niedokładności w realizacji projektu. Kluczowe jest przestrzeganie wymagań narzucanych przez ustawodawcę.

W pewnych okolicznościach, za nieprawidłowo zamontowaną antenę można zostać ukaranym grzywną

Prawo budowlane odnosi się nie tylko do nowo budowanych obiektów, ale również do przeróbek na już istniejących domach i mieszkaniach. Często dotyczy ono nawet prostych czynności, takich jak montaż anteny do odbioru sygnału telewizyjnego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud., nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wykonywanie robót polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych.

Jednakże, nieprawidłowy montaż anteny może wiązać się z karą do 2,5 tys. zł. Wysoka grzywna może zostać nałożona w przypadku, gdy antena jest zamontowana na maszcie o wysokości przekraczającej trzy metry. Zgodnie z art. 30 ust. 1. pkt 3 pr. bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej trzech metrów na obiektach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Serwis prawo.pl dodatkowo informuje, że właściwy organ może nakazać rozbiórkę obiektu, jeśli powstał bez wcześniejszego zgłoszenia lub mimo wyrażenia sprzeciwu przez organ, co wynika z art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409]).

Naruszenie prawa budowlanego może skutkować koniecznością zapłacenia wysokiej kary. Brak zgłoszenia konstrukcji, o której mówią przepisy, może skutkować koniecznością opłaty legalizacyjnej w wysokości 2,5 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że montowanie anten na wysokości przekraczającej trzy metry to rzadkość. Jest to uzasadnione przede wszystkim w miejscach o gęstej zabudowie lub tam, gdzie ukształtowanie terenu jest niesprzyjające.