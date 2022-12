Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku i kto jest zobowiązany do jego opłacania. Na te i inne pytania dotyczące tej kontrowersyjnej opłaty odpowiadamy w tej publikacji.

Abonament RTV 2023 – stawki są wyższe niż rok wcześniej

Pomimo zapowiedzi, że abonament RTV przestanie obowiązywać, a w jego miejsce pojawi się znacznie lepiej pomyślana opłata audiowizualna, nic takiego się nie stało. Mało tego, abonament radiowo-telewizyjny w 2023 roku jest wyraźnie wyższy niż rok wcześniej. Opłata RTV na 2023 wzrosła o kilkanaście procent: 16% w przypadku abonamentu za radio i 11% w przypadku opłaty za telewizję. To bardzo niemiła wiadomość – szczególnie, że poprzednia podwyżka miała miejsca zaledwie dwa lata wcześniej.

Ile wynosi abonament RTV na 2023 rok? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła następujące stawki opłaty RTV na 2023 rok… Abonament za radio wynosi: 8,70 zł za 1 miesiąc

16,90 zł za 2 miesiące (czyli 8,45 zł za miesiąc)

(czyli 8,45 zł za miesiąc) 25,10 zł za 3 miesiące (czyli 8,37 zł za miesiąc)

(czyli 8,37 zł za miesiąc) 49,60 zł za pół roku (czyli 8,27 zł za miesiąc)

(czyli 8,27 zł za miesiąc) 94 zł za rok (czyli 7,83 zł za miesiąc) Abonament za telewizję i radio wynosi: 27,30 zł za 1 miesiąc

53 zł za 2 miesiące (czyli 26,50 zł za miesiąc)

(czyli 26,50 zł za miesiąc) 78,70 zł za 3 miesiące (czyli 26,23 zł za miesiąc)

(czyli 26,23 zł za miesiąc) 155,70 zł za pół roku (czyli 25,95 zł za miesiąc)

(czyli 25,95 zł za miesiąc) 294,90 zł za rok (czyli 24,58 zł za miesiąc)

Abonament RTV – jak zapłacić mniej?

Jak więc widzisz, dobrym sposobem na to, by zapłacić mniej, jest po po prostu opłacenie abonamentu za dłuższy okres z góry. O ile w przypadku płatności za 2 czy 3 miesiące są to sprawy groszowe, to już abonament RTV 2023 za cały rok z góry okazuje się o około 10% tańszy niż dwanaście miesięcznych rat.

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV?

Opłaty należy dokonać najpóźniej do 25. dnia danego miesiąca (czyli przykładowo: abonament za marzec należy opłacić najpóźniej 25 marca). Jeśli zaś chce się skorzystać z maksymalnego rabatu poprzez zapłatę abonamentu za rok z góry, należy tego dokonać do 25 stycznia 2023 roku.

Jak zapłacić abonament RTV w 2023 roku? Są trzy możliwości

Istnieją trzy sposoby opłacenia abonamentu RTV:

w placówce pocztowej,

przelewem bankowym,

przez Platformę Płatności.

Pierwsza wymaga uzyskania blankietów wpłat (można je uzyskać na poczcie albo przez Internet). Gdy już je masz, możesz uiścić opłatę w placówce pocztowej. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać standardowy przelew elektroniczny.

Najwygodniejszą formą jest jednak skorzystanie z Platformy Płatności Poczty Polskiej. Wystarczy tam podać swój numer identyfikacyjny oraz PESEL, a następnie podążać zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie (wybrać okres, za jaki chce się zapłacić, dodać płatność i opłacić: przez BLIK lub e-bankowość).

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2023 roku?

Jeśli chodzi o abonament RTV zwolnienia dotyczą ok. 3,7 mln osób reprezentujących określone grupy społeczne: to przede wszystkim osoby starsze, z niepełnosprawnością, ubogie i weterani. Skrócona lista przedstawia się następująco:

osoby powyżej 75. roku życia

emeryci powyżej 60. roku życia

osoby przyjmujące rentę socjalną lub świadczenia pielęgnacyjne

osoby przyjmujące stałe lub okresowe zasiłki

bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy

osoby niesłyszące, niewidome, zaliczone do I grupy inwalidów i z niepełnosprawnością w stopniu znacznym

osoby, których dochód rodzinny jest niższy niż 674 zł w przeliczeniu na osobę

inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane, weterani poszkodowani oraz członkowie ich rodzin

Oczywiście – jak się pewnie domyślasz – jest to uproszczona lista i są też najróżniejsze wyłączenia. Aby się upewnić, sprawdź pełen wykaz zwolnień od opłat abonamentowych.

Zatem kto musi płacić abonament RTV?

Każdy obywatel mający zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny: w mieszkaniu, innym posiadanym lub użytkowanych lokalu, a nawet samochodzie. Przypominamy, że każdy taki odbiornik należy zarejestrować w ciągu dwóch tygodni od wejścia w jego posiadanie. Można to zrobić na poczcie albo przez Internet.

Dodajmy, że w przypadku osób fizycznych płaci konkretnie jedna osoba reprezentująca gospodarstwo domowe i opłata nie zmienia się, niezależnie od ilości posiadanych odbiorników.

Czy poczta może kontrolować abonament? Kto może sprawdzić czy mam telewizor?

W związku z tym, że (upraszczając) każdy posiadacz odbiornika radiowego i telewizyjnego musi płacić abonament, prawnie dozwolone są kontrole: zarówno pod kątem samych płatności, jak i posiadania niezarejestrowanych odbiorników.

Prawo do wykonania takiej kontroli mają pracownicy Poczty Polskiej. Nie listonosze, jak się powszechnie uważa, lecz pracownicy Centrum Obsługi Finansowej. Po okazaniu upoważnienia i legitymacji służbowej mają prawo wejść do mieszkania i sprawdzić, czy aby na pewno nie ma w nim odbiorników RTV. Ty jednak masz prawo odmówić i nie grozi ci za to żadna kara (chyba, że kontrola jest podyktowana decyzją sądową lub prokuratorską).

Jaka jest kara za niepłacenie abonamentu RTV?

Jeśli okaże się, że pomimo obowiązku opłacania abonamentu RTV nie dokonywaliśmy płatności, czekają nas kary. I to niemałe. Mało tego, w 2023 roku staną się jeszcze droższe:

kara za niezarejestrowane radio wynosi 261 zł

kara za niezarejestrowany telewizor wynosi 819 zł

Do tego trzeba jeszcze zapłacić zaległy abonament radiowo-telewizyjny. Poczta Polska może żądać uregulowania zaległości nawet do 5 lat wstecz.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Poczta Polska, informacja własna