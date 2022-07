Polsat Box czy CANAL+? Która z tych telewizji jest lepsza? Cóż, odpowiedź zależy od tego, kto pyta. Jeden i druga operator ma do zaoferowania niemało, dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się dostępnym pakietom.

Cyfra Plus to teraz CANAL Plus, a Cyfrowy Polsat to Polsat Box

Zacznijmy od tego, że w ostatnich latach zmieniły się nazwy popularnych usług telewizji satelitarnej. Cyfra+ (czy później: nc+) to teraz po prostu CANAL+, a Cyfrowy Polsat zmienił nazwę na Polsat Box. To, co się nie zmieniło, to że obie te marki rywalizują ze sobą na równym poziomie. Skoro tak, to…

CANAL Plus czy Polsat Box – jaką telewizję wybrać? (2022)

Zarówno CANAL+, jak i Polsat Box, mają ofertę złożoną z kilku różnych pakietów do wyboru. Oczywiście im więcej możesz zapłacić, tym większa będzie liczba kanałów w zestawie. Operatorzy mają również pakiety specjalne – kierowane do określonych grup odbiorców, takich jak kibice czy rodziny z małymi dziećmi. Aby ułatwić ci odnalezienie właściwej telewizji dla siebie, przyjrzeliśmy się ofercie w pięciu kategoriach. Oto one…

CANAL+ (dawniej Cyfra+) vs Polsat Box (Cyfrowy Polsat) – pakiety dla każdego:

pakiet podstawowy – telewizja w jak najniższej cenie

pakiet uniwersalny – po trochu wszystkiego

pakiet sportowy – jak najwięcej dla kibiców

pakiet filmowy – z kanałami filmowymi i serialowymi

pakiet dziecięcy – pełny kanałów z bajkami

Jeśli chcesz, możesz już teraz po prostu kliknąć jedną z powyższych kategorii i przejść do opisu pakietów obu operatorów. Tymczasem zaś podajemy ogólny cennik telewizji CANAL+ i Polsat Box. Prezentuje się on następująco…

Oferta CANAL+: pakiety – cennik

Entry+ – 71 kanałów za 9,99 zł miesięcznie

Relax+ – 88 kanałów za 24,99 zł miesięcznie

Optimum+ – 135 kanałów za 49,99 zł miesięcznie

Entry+ Sport – 85 kanałów za 50 zł miesięcznie

Entry+ Superfilm – 85 kanałów za 70 zł miesięcznie

CANAL+ do każdego pakietu oferuje również dekoder HD za darmo i antenę za 99 zł, a także bezpłatny dostęp do serwisu CANAL+ Online. Umowa podpisywana jest natomiast na 24 miesiące.

Oferta Polsat Box: pakiety – cennik

Pakiet S – 65 kanałów za 20 zł miesięcznie

Pakiet M – 87 kanałów za 30 zł miesięcznie

Pakiet L – 146 kanałów za 60 zł miesięcznie

Pakiet M Sport – 93 kanały za 60 zł miesięcznie

+ Polsat Sport Premium – 20 zł miesięcznie

+ Eleven Sports – 10 zł miesięcznie

+ Canal+ Sport 3 i 4 – 10 zł miesięcznie

+ HBO i HBO Max – 20 zł miesięcznie

+ Cinemax – 10 zł miesięcznie

+ FilmBox – 10 zł miesięcznie

+ Dzieci – 10 zł miesięcznie

+ Dla dorosłych – 10 zł miesięcznie

+ Pakiet VOD – 10 zł miesięcznie

Podane wyżej ceny dotyczą samych pakietów. Dodatkowo mogą zostać pobrane opłaty za udostępnienie sprzętu do odbioru telewizji. Podobnie jak w przypadku CANAL+ umowa jest podpisywana na 24 miesiące.

Podstawy omówione, to przejdźmy do konkretów. Oto porównanie pakietów kierowanych do różnych grup użytkowników…

Najlepszy pakiet podstawowy, czyli tania telewizja satelitarna

Zaczynamy od sytuacji, w której chcemy możliwie niskim kosztem uzyskać dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych. Jeden i drugi operator ma nam coś w takim przypadku do zaoferowania.

Podstawowy plan Polsat Box – czyli Pakiet S – kosztuje 20 złotych miesięcznie (lub połowę tej kwoty, o ile przysługuje ci rabat smartDOM – w artykule przyjmujemy jednak ceny bez zniżek). W jego skład wchodzi 65 kanałów (51 w abonamencie i 14 bezpłatnych), w tym tematyczne Polsaty i TVP. Kolekcja sportowa ogranicza się do czterech kanałów Polsat Sport i TVP Sport, a filmowa – …cóż, nastaw się raczej na powtórki niż na nowości. Muzycznych i dziecięcych programów też nie ma tu zbyt wiele.



Polsat Box - Pakiet S (bez 14 darmowych)

Nieco lepiej prezentuje się pakiet Entry+ z oferty CANAL+. Choć lista kanałów jest minimalnie dłuższa (liczy sobie 71 pozycji), nie ma co liczyć na jakiekolwiek nieprzeciętne kanały, a pod względem filmowym i sportowym jest nawet gorzej niż w przypadku Polsatu. Olbrzymim atutem jest jednak wyraźnie nisza cena, która wynosi 9,99 zł miesięcznie. Dla poszukujących możliwie taniego wariantu podstawowego Entry+ powinien więc okazać się idealny.



CANAL+ - Entry+

Przyjrzyjmy się jednak tym kanałom dokładniej. W jednym i drugim pakiecie odnajdujemy podstawowe stacje TVP, Polsat, TVN i Puls, po trzy kanały 4FUN.TV i Eska TV, a także Zoom, WP, TV4/TV6, Stopklatka, Tele 5, Fokus czy Metro. Do tego Polsat Box oferuje jeszcze między innymi Comedy Central Extra i kilkanaście swoich kanałów tematycznych (w tym Cafe, Doku, Film, Seriale, JimJam, News, Play i Viasat History). CANAL+ ma za to w ofercie kanały Planete+, teleTOON+, MiniMini+, Ale Kino+, CANAL+ Domo, CANAL+ Kuchnia, Nuta TV oraz zagraniczne stacje informacyjne, w tym BBC World News, Bloomberg, CNBC, Euronews i DW.

Wybieramy pakiet uniwersalny – co oferuje CANAL+, a co Polsat Box?

W tej sekcji koncentrujemy się na uniwersalnych pakietach, czyli takich, w których znajdujemy kanały o różnorakiej tematyce. W przypadku obydwu operatorów mamy do wyboru dwa warianty: tańszy i droższy.

CANAL+ oferuje pakiet Relax+ za 24,99 zł miesięcznie oraz dwa razy droższy pakiet Optimum+ (49,99 zł miesięcznie). Ten pierwszy zawiera 87 kanałów, a na liście (poza tymi podstawowymi) znajdują się jeszcze między innymi AXN Spin HD, Discovery Historia, Nat Geo People czy TVN Turbo. To więc bardziej taka alternatywa dla podstawowego pakietu Polsatu. Czy atrakcyjna? Cóż, tak naprawdę niewiele zyskujemy w porównaniu do Entry+, ale każdy musi sobie sam odpowiedzieć.



CANAL+ - Relax+

Bardzo dobrze prezentuje się za to pakiet Optimum+, w którym za pięć dyszek otrzymujemy dostęp do 135 kanałów. Animal Planet, AXN, BBC Earth, BBC Lifestyle, CBS Reality, Comedy Central, Discovery, trzy kanały Disneya i Nickelodeon, dwa Eurosporty, Fox i Fox Comedy, komplet kanałów National Geographic, TLC oraz Paramount Network to tylko niektóre z nich. To rzeczywiście bardzo uniwersalny pakiet, w którym znajdzie coś dla siebie i filmomaniak, i kibic, i miłośnik programów popularnonaukowych, a i dla dziecka coś się znajdzie.



CANAL+ - Optimum+

Pozwólmy teraz odpowiedzieć Polsatowi. Tańszym z jego dwóch uniwersalnych planów jest Pakiet M, kosztujący 30 zł miesięcznie. Oprócz wszystkich stacji z Pakietu S zawiera jeszcze kanały tematyczne TVN i Discovery, dwa Eurosporty oraz publicystyczne kanały TV Republika i wPolsce.pl. W starciu z Relax+ niczego więc nie musi się wstydzić. Wręcz przeciwnie – wypada lepiej niż dobrze.



Polsat Box - Pakiet M (bez 14 darmowych)

Najbogatszy w ofercie Polsat Box jest natomiast Pakiet L wyceniany na 60 zł miesięcznie. To zestaw 146 kanałów (132 w abonamencie i 14 darmowych) o bardzo zróżnicowanym charakterze. Dla kibiców jest tu na przykład Extreme Sports i FightBox, dla miłośników seriali – 4 kanały AXN, 2 kanały Fox, AMC, Parmount czy Sci-Fi, dla dzieci – 4 kanały Nickelodeon, Cartoon Network i dwa kanały Disneya, a do tego jeszcze CANAL+ Domo, CANAL+ Kuchnia, TLC, National Geographic czy Animal Planet. Oferta jest zatem nieco bogatsza niż w Optimum+, ale też abonament jest o 10 zł droższy. Tak czy inaczej – obie opcje są warte rozważenia.



Polsat Box - Pakiet L

Telewizja dla kibica, czyli wielkie starcie pakietów sportowych

Nie jest tajemnicą, że jedną z głównych grup abonentów telewizji satelitarnej są kibice. Zupełnie też więc nie dziwi, że kierowane są do nich specjalnie przygotowane pakiety.

W tej samej cenie co swój Pakiet L operator Polsat Box oferuje też Pakiet M Sport. Płacisz 60 złotych i możesz oglądać sportowe kanały z Pakietu M (czyli Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Fight, Polsat Sport News, Eurosport 1+2 i TVP Sport), a do tego jeszcze masz Extreme Sports, FightBox, Polsat Sport Premium 1+2 oraz Extreme Sports 1-3. To wszystko, czego potrzeba, by oglądać Ligę Mistrzów, mecze La Ligi, Serie A czy Ligue 1 oraz wyścigi Formuły 1.



Kanały sportowe w Pakiecie M Sport Polsat Box

Jeśli interesuje cię tylko sport, to w razie czego możesz też zaoszczędzić. W jaki sposób? Wybierając pakiet S (za 20 zł miesięcznie) i dokupując paczkę kanałów sportowych. 2 kanały Polsat Sport Premium kosztują 20 zł miesięcznie 4 kanały Eleven Sports – 10 zł miesięcznie i tyle samo zapłacisz też za CANAL+ Sport 3 i 4 (jednak ten zestaw nie jest dostępny w tańszych pakietach, a jedynie w Pakiecie L).

Konkretną alternatywą spod znaku CANAL+ jest pakiet Entry+Sport za 50 zł miesięcznie. Tutaj do podstawowych stacji dochodzą trzy kanały Eleven Sports, 11 kanałów CANAL+ i Liga Mistrzów na Polsat Sport Premium. Oferta wygląda więc równie interesująco.

Filmy i seriale w telewizji – jaki pakiet wybrać?

Marzy ci się pakiet telewizyjny wypełniony kanałami filmowymi i serialowymi? Coś na pewno się znajdzie. W przypadku CANAL+ wybór rozgrywa się tak naprawdę pomiędzy dwiema opcjami. Pierwszą z nich jest wspomniany już wcześniej pakiet Optimum+ za 49,99 zł miesięcznie. W jego skład wchodzą między innymi stacje 13 Ulica, Ale Kino+, AXN, Fox i Fox Comedy, Polsat Film i Polsat Seriale, Comedy Centaal, TVN Fabuła, Stopklatka czy Paramount Network.



Kanały filmowe w pakiecie CANAL+ Optimum+ (bez kanałów Canal+)

Alternatywnie można postawić na pakiet Entry+Film. Jego cena to już wprawdzie 70 zł miesięcznie, ale za to oferta przedstawia się nieźle. O ile bowiem kanałów typowo filmowych i serialowych jest tu niewiele (to tylko Ale Kino+, Novelas+ i Stopklatka), to do tego dostajesz 12 stacji CANAL+ oraz – przede wszystkim – dostęp do serwisów streamingowych: CANAL+ Online, HBO Max i Netflix.

Jaka jest odpowiedź ze strony Polsat Box? Podstawową opcję stanowi (wyceniany na 60 zł miesięcznie) Pakiet L. Znajdziesz tu właściwie wszystkie kanały filmowo-serialowe, które znajdują się w Optimum+, a do tego jeszcze dodatkowe kanały AXN, Metro, AMC, BBC First, CBS Europa, Sci-Fi czy Sundance TV. Całość kosztuje więc o dychę więcej, ale oferta uzasadnia tę cenę.



Kanały filmowe w Pakiecie L Polsat Box

Alternatywą jest wybranie któregoś z tańszych abonamentów (Pakiet S za 20 zł lub Pakiet M za 30 zł miesięcznie) i dokupienie któregoś z pakietów premium. Przykładowo zestaw złożony z 3 kanałów HBO i dostępu do serwisu HBO Max kosztuje 20 zł miesięcznie, Cinemax (2 kanały) – 10 zł i FilmBox (5 kanałów) – również 10 zł. Krótko mówiąc: za niewiele więcej niż normalnie kosztuje abonament HBO Max możesz uzyskać dostęp do tego serwisu, 3 kanały HBO i jeszcze podstawowy pakiet telewizyjny. To bardzo ciekawa oferta.

Kanały z bajkami – kto daje więcej… za mniej?

W ofercie CANAL+ trudno znaleźć taką, która skierowana jest konkretnie do najmłodszych. Tak naprawdę jedyną konkretną opcją jest pakiet Optimum+ za 50 złotych bez grosza. Wśród 135 kanałów, jakie wchodzą w jego skład, znajdują się między innymi Cartoon Network, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Polsat JimJam, Nickelodeon czy MiniMini+.

W przypadku Polsat Box możesz wykupić wypełniony dziecięcymi kanałami Pakiet L (za 60 zł miesięcznie), ale jeśli nie chcesz przepłacać, to możesz też wybrać którykolwiek z tańszych abonamentów i dokupić zestaw 13 stacji z bajkami za jedyne 10 zł miesięcznie. Zyskasz w ten sposób dostęp do tych samych kanałów, takich jak Disney Channel, Disney Junior i Disney XD, Nickelodeon (i jego 3 inne odsłony), Cartoon Network, Boomerang czy MiniMini+.



Dodatkowe pakiety do abonamentu Polsat Box.

Podsumowanie

Podsumujmy. Najlepszy pakiet podstawowy ma CANAL+ (Entry+). Choć nie jest szczególnie bogaty w kanały, to kosztuje zaledwie 9,99 zł miesięcznie, co jest jego niewątpliwym atutem.

Wśród pakietów uniwersalnych mamy do czynienia z mocną konkurencją. Pakiety CANAL+ są minimalnie tańsze, ale też nieco uboższe. Każdy może więc znaleźć coś skrojonego idealnie pod niego.

Jeśli chodzi o sport, to jeden i drugi operator ma do zaoferowania sporo za około 50 złotych miesięcznie. Na cokolwiek się zdecydujesz, raczej nie będziesz żałować.

Podobnie mocno operatorzy rywalizują ze sobą w kategorii filmowo-serialowej. U jednego i drugiego da się kupić atrakcyjny pakiet z kanałami i serwisami VOD w zestawie.

Wreszcie: najwyższy pakiet Polsat Box i CANAL+ oferuje niemałą kolekcję kanałów dziecięcych. Atutem Polsatu jest jednak możliwość dokupienia pakietu dziecięcego do niższego abonamentu - w tej kategorii to on więc wychodzi zwycięsko.

W efekcie mamy remis. Zarówno CANAL+, jak i Polsat Box mają ciekawą ofertę i walczą ze sobą o klientów jak równy z równym, ale nie kopiują swoich pakietów, dzięki czemu każdy może wybrać właśnie to, co do niego trafia. Wierzymy, że teraz uda ci się dokonać dobrego wyboru.