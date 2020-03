PayPal ostatnio ogłosił wprowadzenie zmian w swoich umowach prawnych. Okazuje się, że nowe przepisy nie są dokładnie sformułowane. Dodatkowo firma będzie mieć możliwość pobierania z konta użytkownika pieniędzy w przypadku złamania zasad.

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Użytkownicy PayPala otrzymali w tym tygodniu wiadomość z informacją o nadchodzących zmianach w umowach prawnych. Pojawi się wiele modyfikacji, między innymi aktualizacja Umowy z Użytkownikiem, która wejdzie w życie 16 czerwca.

W regulaminie napisane jest, że nie wolno wykorzystywać usługi PayPal do działań, które:

Naruszają przepisy prawne Są związane z transakcjami dotyczącymi:

narkotyków, sterydów, określonych substancji kontrolowanych lub innych produktów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta

leków i akcesoriów z nimi związanych

papierosów

przedmiotów, które zachęcają do podjęcia nielegalnych działań , promują takie działania, instruują w zakresie podejmowania takich działań lub je ułatwiają

, promują takie działania, instruują w zakresie podejmowania takich działań lub je ułatwiają skradzionych towarów, w tym towarów w formie cyfrowej lub wirtualnej

promowania nienawiści, przemocy, rasizmu, innych form nietolerancji o charakterze dyskryminacyjnym lub finansowego wykorzystywania przestępstw

o charakterze dyskryminacyjnym lub finansowego wykorzystywania przestępstw przedmiotów uważanych za obsceniczne

przedmiotów, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do komercyjnego wizerunku, prawo do prywatności lub inne wynikające ze stosunku własności prawa chronione przez prawo właściwe

niektórych materiałów i usług o charakterze seksualnym

i usług o charakterze seksualnym amunicji, broni palnej lub elementów broni palnej i stosownych akcesoriów

broni lub noży, których obrót jest regulowany przez prawo właściwe.

3. Są związane z transakcjami, które:

udostępniają dane osobowe podmiotów zewnętrznych, łamiąc tym samym prawo

wspierają piramidy finansowe, schematy Ponziego, programy matrycowe, inne programy szybkiego wzbogacania lub pewne programy marketingu wielopoziomowego

są powiązane z zakupem rent lub kontraktów loteryjnych, systemów depozytowych, z bankami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych lub transakcjami finansującymi lub refinansującymi długi za pomocą kart kredytowych

stanowią sprzedaż przedmiotów, zanim sprzedający uzyska nad nimi kontrolę lub stanie się ich właścicielem

są pobraniami opłat przeprowadzanymi przez centra rozliczeniowe w imieniu handlowców

są związane ze sprzedażą czeków podróżnych lub przekazów pieniężnych

dotyczą działalności biznesowej związanej z wymianą walut lub realizacją czeków

są związane z określonymi usługami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy historii kredytowej, zaciągania kredytów lub ubezpieczeń

obejmują oferowanie lub otrzymywanie płatności w celach łapowniczych lub korupcyjnych.

Większość rzeczy jest oczywista. Jednak są punkty, które firma może bardzo szeroko interpretować i na tej podstawie, ściągnąć z konta użytkownika 2500 dolarów. Kara finansowa dotyczy każdego naruszenia zasad dopuszczalnego użytkowania usługi i ma stanowić pokrycie szkód poniesionych przez PayPal.

Zmiany w PayPal

Nawet będąc uczciwym użytkownikiem i korzystając z konta legalnie, warto wiedzieć co się stanie w przypadku złamania zasad dopuszczalnego użytkowania.

Zdjęcie z konta 2500 USD może nastąpić po (nawet nieświadomym) kupieniu przedmiotu skradzionego, podrobionego czy naruszającego prawa autorskie. Za leki i związane z nimi akcesoria też lepiej nie płacić PayPalem. „Sprzedaż przedmiotów, zanim sprzedający uzyska nad nimi kontrolę lub stanie się ich właścicielem” można interpretować na niekorzyść preorderów, a także osób handlujących bez posiadania towaru w magazynie. Brakuje również definicji przedmiotów, które „zachęcają do podjęcia nielegalnych działań”.

Niejasno sformułowane zasady dają bardzo duże pole do interpretacji. Osoby czytające regulaminy zawsze będą wiedzieć o wprowadzanych nowościach, dlatego naprawdę warto to robić, ponieważ nie każdemu mogą się one spodobać.

Zmiany od niedawna aktywnie komentują użytkownicy Wykopu. Spora część z nich zapowiedziała nie tylko odpięcie karty płatniczej od konta w obawie o ewentualne ściągnięcie środków, ale również stałe pożegnanie się z PayPalem i usunięcie konta.

PayPal ma dużo negatywnych opinii u sprzedawców, którzy skarżą się na brak ochrony w przypadku oszustwa ze strony kupującego lub bezpodstawne blokowanie ich kont. I możliwe, że to właśnie na nich jako pierwszych skupią się nowe zasady. Jednak wielu kupujących również nie ma dobrego zdania o tym systemie płatności.

W przeszłości PayPal zaliczył też sporą wpadkę, kiedy wprowadził opcję szybkiego doładowania, wymagającą podania loginu i hasła do konta bankowego użytkownika.

Źródło: PayPal, Wykop

