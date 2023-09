Wrześniowe akcje cashback na rynku elektroniki użytkowej stoją pod znakiem takich marek jak Samsung, Epson, Asus czy Oppo. Sprawdziliśmy, na jakie zwroty gotówki mogą liczyć klienci nabywający sprzęt tych producentów.

Cashback czyli zwrot pieniędzy (ale pod warunkiem)

Popularność promocji typu "cashback" znacznie wzrosła w Polsce w ostatnich latach. W akcjach ze zwrotem gotówki chętnie biorą udział Ci klienci, którzy nie mają nic przeciwko spełnieniu wymagań zgłoszeniowych, takich jak zarejestrowanie produktu czy załączenie zdjęcia paragonu. Producenci sprzętu chętnie kuszą odbiorców możliwością odzyskania części wpłaconych pieniędzy, a kilka marek znanych jest wręcz z tego, że cashback wprowadza co najmniej kilka razy do roku (np. marka Samsung czy Asus).

Sprawdziliśmy, na jakie promocje cashback można liczyć w połowie września.

Cashback do 4355 zł przy zakupie produktów Asus

Akcja trwa do 2 października 2023 roku, a sprzedawcy, u których można z niej skorzystać (a także znaleźć pełen regulamin uczestnictwa), to między innymi Media Expert, Komputronik, Morele, X-Kom czy Sferis.

Aby wziąć udział w promocji, swój zakup trzeba zgłosić do 16.10.2023 r. na dedykowanej stronie Asus, a także zarejestrować oficjalne konto Asus VIP. Zgłosić można po jednym urządzeniu z danej grupy produktowej, a grup jest sporo: płyty główne, karty graficzne, zasilacze, chłodzenia, produkty sieciowe, obudowy, monitory, klawiatury i inne. Oczywiście łączną kwotę 4355zł zwrotu należy włożyć raczej pomiędzy bajki i marketingowe teorie, jednak jeśli planujecie składać peceta i bazować choć częściowo na podzespołach Asus, można zaoszczędzić parę stówek, nabywając jednocześnie sprzęt z bezpiecznego źródła.

Przykładowe oferty:

Cashback 500 zł przy zakupie telefonu Oppo - blikiem

Akcja trwa do 1 października 2023 roku. Gdzie można z niej skorzystać, a także zapoznać się z regulaminem? W dużych sklepach z oficjalną dystrybucją Oppo, takich jak EuroRtvAgd, Media Markt, Komputronik, X-Kom, Media Expert czy Neonet.

W promocji jest 1200 czeków, a warunkiem skorzystania jest między innymi rejestracja konta na dedykowanej stronie internetowej Oppo i zarejstrowanie produktu. Zwrot gotówki uzyskamy w bankomacie, poprzez otrzymany czek BLIK. Promocja dotyczy zarówno Oppo Reno 10, jak i Oppo Reno 10 Pro, którego recenzję możecie u nas przeczytać.

Cashback do 300 zł przy zakupie drukarek Epson

Do kiedy? Do 31 października 2023 roku. Gdzie można skorzystać oraz zapoznać się z pełnym regulaminem? Między innymi w Media Expert, Media Markt, Komputronik, X-Kom, EuroRtvAgd, Morele czy Neonet.

Dokonując zakupu jednej z drukarek Epson EcoTank, możemy liczyć na zwrot od 200 do 300 złotych. Są to drukarki atramentowe idealne do domu czy małego biura, może nie najtańsze, ale za to tanie w eksploatacji i przyjemne w obsłudze. Z czystym sumieniem można polecić choćby te modele:

Pozostałe modele ujęte w promocji: L3260, L3266, L3560, L4260, L6270, L6276.

Cashback 10% na Samsung Galaxy - dla studentów

Do kiedy? Do 1 października 2023 roku. Gdzie można skorzystać oraz zapoznać się z pełnym regulaminem? Między innymi w Komputronik, X-Kom, Media Markt, Vobis, EuroRtvAgd, Neonet, OleOle! czy Empik (nie dotyczy marketplace).

Aby otrzymać zwrot 10% wartości zakupionego produktu należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz... być studentem. Ten warunek nieco ogranicza siłę rażenia akcji, nie mówiąc już o tym skąd student (z zasady człowiek zazwyczaj niezbyt majętny) miałby wytrzasnąć kilka tysięcy na flagowy telefon. Tak czy owak, cashback działa i można skorzystać z niego nie tylko przy topowych smartfonach (Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy Z Flip5 ), ale też przy skromniejszych modelach (A34 i A54, S20 FE), a także przy słuchawkach (Buds2, Buds2 Pro), zegarkach smart (Galaxy Watch6 i Watch6 Classic) i urządzeniach z serii Galaxy Tab.

Przykładowe ceny po odliczeniu cashbacku:

Cashback do 450zł przy zakupie produktów MSI

Do kiedy? Do 19 listopada 2023 roku. Gdzie można skorzystać oraz zapoznać się z pełnym regulaminem? U autoryzowanych partnerów, czyli między innymi w Media Expert, X-Kom, Komputronik, EuroRtvAgd czy Sferis

Do akcji „After School Cashback” łapią się też podzespoły wchodzące w skład gotowego, kupionego przez użytkownika zestawu komputerowego. Zakupiony produkt należy zarejestrować najwcześniej po 14 dniach od zakupu na dedykowanej stronie MSI, przy czym nie ma tutaj limitu jednego produktu. Przykładowe oferty:

Jeśli natrafiliście na jakieś inne, trwające akcje cashback - zachęcamy do podzielenia się znaleziskami wraz z innymi czytelnikami benchmark.pl.

