Odkurzacz i mop w jednym? W dobrej cenie? Testujemy SHARK HydroVac WD210EU

SHARK HydroVac to odkurzacz i mop w jednym. Czy to relatywnie niedrogie urządzenie faktycznie radzi sobie z dbaniem o czystość mieszkania na wielu poziomach? Zastępuje pełnoprawny odkurzacz i mopuje równie skutecznie, co klasyczne, wyciskane i niewygodne mopy? Sprawdźmy.

Sporo odkurzaczy wszelakich przeszło ostatnimi laty przez moje ręce: od super drogich i prestiżowych, jak Dyson V15 Detect Absolute, po choćby Hoover HFX Pets, czyli odkurzacz nietani, ale umiarkowanie rozpoznawany, a bardzo dobry. Na tle tych urządzeń SHARK HydroVac wydaje się pozycją jak z “czarnopiątkowej” wyprzedaży - jest relatywnie niedrogi, bo kosztuje poniżej 1000 zł, a obiecuje tak skuteczne odkurzanie, jak i mopowanie. Umówmy się - jestem życiowym niedowiarkiem, dla którego szklanka jest zawsze w połowie pusta i na początku trochę nie wierzyłem w ten odkurzacz. Życie uczy, że ludzie małej wiary nie mają lekko, powiadam wam.

SHARK HydroVac - niewiele kosztuje, a dużo potrafi?

Największą zaletą SHARK HydroVac jest jego cena i potencjalna relacja tejże do możliwości urządzenia. Mowa tu o odkurzaczu z mopem za mniej niż 1000 zł, co robi wrażenie. Zanim o możliwościach, to nieco o wyglądzie. Sprzęt jest jakiś. Nie ma tu designerskich szaleństw, ale urządzenie jest przemyślane i to może się podobać. Mamy zmyślnie oddzielone pojemniki na wodę i nieczystości, czytelny panel z diodami informujący o statusie urządzenia i turboszczotkę, która jest na tyle szeroka, że ogarnia sporo przestrzeni.

Dobra, do konkretów. Producent nazywa to urządzenie odkurzaczem 3w1, bo potrafi odkurzać, mopować i czyścić podłogi. Nie znam się, jak widać, bo i odkurzanie i mopowanie to dla mnie forma czyszczenia podłogi, ale… Zostawmy to. Interesuje nas to, że SHARK HydroVac potrafi odkurzać oraz myć podłogi. Odkurzacz ma dwa główne tryby pracy:

tryb czyszczenia: usuwa zabrudzenia na twardych powierzchniach,

tryb odświeżania: przeznaczony do szybkiego sprzątania, dywanów z krótkim włosem i drobnych zabrudzeń.

Odkurzacz wyposażono w dwa pojemniki: 500 ml na czystą wodę oraz 360 ml na brudną wodę i inne, powiedzmy, odpady. Warto wspomnieć też o malutkiej podstawie, która nie jest pełnoprawną stacją dokująco-czyszczącą, ale służy do ładowania i przechowywania urządzenia, o systemie automatycznego czyszczenia szczotki z włosów, okruchów i innych zanieczyszczeń oraz o wydajności na jednym ładowaniu - w teorii SHARK HydroVac potrafi pracować do 25 minut i posprzątać do 88,5 m2 powierzchni.

W zestawie z odkurzaczem znajdziemy filtr, szczotkę antybakteryjną - spory miękki wałek oraz bazę i koncentrat płynu czyszczącego.

Efektywność odkurzania i mopowania

Czas na sprzątanie. Pierwszym krokiem jest nalanie wody oraz koncentratu czyszczącego - szczęśliwie na pojemniku znajdziemy kreseczki pokazujące, do jakiego poziomu wlać wodę oraz wspomniany koncentrat. Mamy to? Zatem czas na wrażenia z czyszczenia.

Odkurzacz, jak na swoją cenę, wyśmienicie radzi sobie z twardymi podłogami. Efektywność sprzątania robi wrażenie - brud lepi się do wałka turboszczotki i znika w pojemniku na nieczystości. Nie jest idealnie, taki np. Tefal X-Force Flex 13.60 odkurza, z tego, co pamiętam, nieco lepiej, ale jest też niemal dwukrotnie droższy. Dołożone mopowanie zaś sprawia, że plamy naprawdę znikają, a jeśli jakaś jest bardziej uporczywa - wystarczy postać chwilę nad nią z odkurzaczem, by ten zrobił swoje. Byłem pod wrażeniem tego, jak dokładnie sprzęt posprzątał okolice psich misek - mam goldena, który pije wodę całym sobą, chlapiąc wszem i wobec, a SHARK HydroVac bardzo dokładnie wyczyścił “miejsce zbrodni”, za co należą się brawa.

Do efektywności odkurzania i mopowania twardych podłóg nie mam uwag, zwłaszcza mając na uwadzę cenę urządzenia. Tu jestem skłonny przebaczyć okazjonalne niedoczyszczenie zakamarków czy krawędzi ścian - gdzie niestety turboszczotka nie dociera. Pewnym minusem będzie również sprzątanie dywanów - te z bardzo krótkim włosem idzie odkurzyć, ale te z nieco dłuższym - nie ma co próbować.

Na plus SHARK HydroVac zaliczę również stan podłóg po sprzątaniu. Widać mokre ślady, ale podłoga wysycha bardzo szybko - odkurzacz nie rozlewa wody wokół siebie, czyści punktowo i precyzyjnie. Gotów jestem pomyśleć, że po solidnie umytej podłodze, klasycznym mopem, wystarczy sprzątać ją za pomocą testowanego sprzętu tak raz na dwa dni, by utrzymać czystość na więcej niż dobrym poziomie przez 2, może i 3 tygodnie - i to mając na uwadze fakt, że biegają mi po chacie dwa psy.

Kilka słów o wygodzie obsługi

Samo operowanie urządzeniem jest bardzo przyjemne - ciężar spoczywa na samym spodzie, przy obudowanej turboszczotce, co sprawia, że odkurzaczem wygodnie śmiga się po podłodze. Nie jest może super lekki, ale dzięki takiej konstrukcji, nie musimy tu niczego dźwigać, więc sprzątanie jest komfortowe i takie, hmm, niemęczące. Czuć, że “baza” sama ciągnie do przodu, więc nasze zaangażowanie ogranicza się jedynie do nadawania kierunku.

Obsługa, a konkretniej - obsługa za pomocą dwóch raptem przycisków jest prosta, ale problematyczna na początku, gdyż jesteśmy przyzwyczajeni do klikania przycisków, zmiany trybów pracy etc. Tu nie mamy takiej kontroli. Mamy dwa wspomniane tryby pracy i klikanie przycisków nie ma sensu. Gdy człowiek nauczy się, że SHARK HydroVac to odkurzacz pracujący na zasadzie “włącz i sprzątaj” - obsługa staje się bajecznie przyjemna.

To wdzięcznie zaprojektowany sprzęt, ograniczający obsługę do minimum. Mamy przycisk włączania, który odpala sprzęt oraz klawisz przełączający tryby, aktywujący ten określany mianem “odświeżania”. Proste? Bardzo. Diody na panelu informują nas o tym, w jakim trybie pracujemy, czy trzeba dolać wody, czy trzeba urządzenie wyczyścić. Wszystko tu jest proste i obsługowo zminimalizowane.

Producent deklaruje czas pracy na naładowanej baterii na 25 minut. Dobijałem u siebie do mniej więcej 20 minut, ale warunki mam wymagające: dwa psy, królik, plas szkoleniowy dla psów przed chatą, więc deklaracje nie mijają się mocno z rzeczywistością i w mieszkaniu mniej “zwierzolubnym”, odkurzacz może się bardziej zbliżyć do tych 25 minut. Deklaracje pokrywają się więc z rzeczywistością, ale ciągle uważam, że te 20/25 minut to trochę mało.

Sprząta super, obsługuje się go bardzo wygodnie, ale dostrzegalnym ograniczeniem tego odkurzacza jest mobilność. Ze względu na konstrukcję urządzenia i brak np. lubianej przeze mnie giętej rury, odkurzanie pod łóżkiem czy między meblami jest mocno problematyczne. Nie jest to dla mnie czynnik decydujący i coś, co sprawi, że wystawię temu odkurzaczowi niższą ocenę, ale trzeba mieć na uwadze te wynikające z budowy urządzenia ograniczenia, które wpływają na jego umiarkowaną uniwersalność.

Czyszczenie urządzenia po odkurzaniu i mopowaniu jest doskonale przemyślane i bardzo łatwe. Po pierwsze, po wylaniu brudnej wody i zebranych nieczystości, umieszczamy odkurzacz w bazie i klikamy przycisk “ON/OFF”, co uruchamia 2-minutową sekwencję czyszczenia wałka turboszczotki. Działa to bardzo dobrze, a to, co na wałku zostanie, możemy zebrać ręcznie, po zdjęciu pokrywy.

Kolejnym krokiem będzie wylanie zebranej po czyszczeniu wałka brudnej wody, przepłukanie obu pojemników i… To tyle. Czyszczenie odkurzacza jest super wygodne.

Mocny zawodnik?

SHARK HydroVac miło mnie zaskoczył. Ten tani odkurzacz genialnie radzi sobie z twardymi podłogami, odkurzając je i mopując jednocześnie. Świetnie wciąga kurz, piach i psią sierść i naprawdę potrafi powalczyć z plamami na podłodze: na panelach czy płytkach. Jeśli ktoś szuka taniego odkurzacza właśnie do odkurzania i mopowania twardych podłóg - SHARK HydroVac będzie świetnym wyborem.

Jednocześnie, odkurzacz średnio radzi sobie z zakamarkami (taka konstrukcja), nie jest wybitnie uniwersalny (nie mamy tu końcówek szczelinowych i innych takich patentów) i nie nadaje się do sprzątania dywanów - wycieraczki i wykładziny tak, dywany - nie.

Warto zatem postawić na SHARK HydroVac? Jeśli nie masz dywanów i zależy ci na czystej podłodze i łatwiej obsłudze, a jednocześnie nie oczekujesz technologicznych wodotrysków - zdecydowanie warto.

Plusy

wysoka efektywność odkurzania podłóg twardych

bardzo dobre mopowanie.

bardzo atrakcyjna cena

designersko jest poprawnie

przemyślana konstrukcja

prosta obsługa

łatwość czyszczenia

Minusy

oszczędny zestaw sprzedażowy

czas pracy na jednym ładowaniu

sprzątanie dywanów lepiej odpuścić

trudne manewrowanie w zakamarkach i pod meblami

Ocena SHARK HydroVac WD210EU 88% 4.4/5

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę SHARK. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.