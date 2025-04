Nie lękajcie się game-key cards w Switch 2. Nintendo uspokaja

Nintendo wprowadza game-key cards do konsoli Switch 2. Charakteryzują się one tym, że nie będą zawierać pełnych wersji gier. Ta informacja może niepokoić niektórych graczy, lecz firma uspokaja i wyjaśnia sposób ich działania.

Nowa generacja konsoli Nintendo Switch oznacza nowe rozwiązania. Jednym z nich są game-key cards – czyli specjalne kartridże do Nintendo Switch 2, które nie będą zawierać pełnych wersji gier. Po pierwsze, zwolennicy fizycznych wydań gier mogą spać spokojnie, bo te wersje gier nie znikają. Nintendo chce najzwyczajniej jasno określić, która gra ma charakter fizyczny (i posiada na kartridżu dane gry), a która jest cyfrową wersją nie posiadającą plików gry – czyli wspomniane game-key cards.

Jak działają game-key cards w Nintendo Switch 2?

Wśród graczy pojawiła się obawa, że game-key cards będzą działać na zasadzie cyfrowego klucza aktywacyjnego, który jest przypisany na stałe do jednego konta. Taka wizja kłóci się z ideą pożyczania i odsprzedawania gier, bo przecież nikt inny nie będzie mógł uruchomić takiego tytułu. Nic bardziej mylnego.

Tetsuya Sasaki z Nintendo w wywiadzie dla GameSpot przekazał, że “game-key cards będą uruchamiane na konsoli lub systemie, do którego są włożone, więc nie są powiązane z kontem ani niczym innym”.

Czy takie rozwiązanie ma sens?

Game-key cards będą potrzebne do zainstalowania gry, a połączenie internetowe będzie wymagane tylko podczas instalacji. Gdy gra zostanie zapisana na urządzeniu, można grać bez dostępu do sieci, lecz kartridż game-key cards musi być podpięty do Nintendo Switch 2 w trakcie sesji.

W największym uproszczeniu: game-key cards to cyfrowe egzemplarze gier, z których będzie można korzystać na wielu konsolach, gdyż nie są na stałe przypisane do końca. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Zachęcamy do oddania głosu w ankiecie.

Źródło: GameSpot