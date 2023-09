Huawei Mate 60 Pro miał być początkiem triumfalnego powrotu Huawei na światowy rynek smartfonów. O najnowszej propozycji tego chińskiego producenta robi się głośno, ale w sporej mierze odpowiadają za to nieodpowiedzialni użytkownicy.

Huawei przestał być pierwszym wyborem nawet dla osób szukających w wąskim gronie i zastanawiających się, jaki chiński telefon kupić. Stało się tak z powodu amerykańskich sankcji na chińskie firmy. Huawei zablokowano dostęp do wielu istotnych technologii i rozwiązań, w tym systemu Android w pełnej wersji (z aplikacjami Google) czy procesorów z modułami do obsługi sieci 5G. W Huawei Mate 60 Pro ten ostatni problem wyeliminowano, a dodatkowo zadbano o takie nowości jak chociażby łączność satelitarna. I to z nią związane są ostatnie apele producenta.

Huawei Mate 60 Pro z łącznością satelitarną na pokładzie samolotu

Łączność satelitarna pojawiła się już w zeszłorocznym Huawei Mate 50 Pro, ale była mocno ograniczona, dawała możliwość prowadzenia wyłącznie komunikacji tekstowej. W swoim najnowszym flagowym smartfonie Huawei poszedł krok dalej i dodał opcję wykonywania także połączeń głosowych. Huawei Mate 60 Pro jest po tym względem wyjątkowy, pozwala na połączenia nawet w miejscach, gdzie nie ma zasięgu operatorów komórkowych. Niektórzy z nabywców chcą dokładnie to przetestować.

Doprowadziło to do sytuacji, w których łączność satelitarna Huawei Mate 60 Pro jest sprawdzana w wielu miejscach, także na pokładach samolotów znajdujących się w powietrzu. Potwierdził to już m.in. Bruce Lee, CTO w dziale Smart Devices firmy Huawei.

„Ostatnio niektórzy użytkownicy korzystają z funkcji komunikacji satelitarnej Mate 60 Pro do wykonywania połączeń i nagrywania filmów podczas lotów samolotami, co narusza stosowne przepisy dotyczące bezpieczeństwo lotu. Użytkownicy, pamiętajcie o włączeniu trybu samolotowego podczas lotu i przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa” - napisał w swoim apelu.

Od strony czysto technicznej, z filmików zamieszczanych przez niektórych nieroztropnych użytkowników Huawei Mate 60 Pro wynika, że łączność satelitarna działa podczas lotu samolotem, ale połączenie nie jest stabilne. Przyjęło się, że sygnały mobilne mogą zakłócać działanie wybranych urządzeń pokładowych samolotów i tym samym stanowić niebezpieczeństwo. W praktyce linie lotnicze często mają w tej kwestii odrębne regulacje, dlatego zawsze przed podróżą należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi korzystania z urządzeń mobilnych.