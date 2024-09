Największa pompa ciepła świata. Ciepło dla tysięcy domów

MAN Energy Solutions pracuje nad największą pompą ciepła typu powietrze-woda na świecie. Urządzenie posłuży do zasilenia sieci ciepłowniczej stolicy Finlandii – Helsinek.

W Helsinkach będzie pracować największa pompa ciepłą typu powietrze-woda na świecie. Fińska firma Helen Oy postanowiła zakupić i zainstalować pompę w celu obniżenia emisyjności systemu ciepłowniczego stolicy Finlandii.

Pompę na potrzeby fińskiego miasta dostarczy niemiecki producent MAN Energy Solutions. Zamówione urządzenie będzie cechować się wysoką mocą znamionową. Mowa o aż 33 MW, co oznacza, że będzie największą tego rodzaju jednostką, która została zainstalowana w zakładzie ciepłowniczym.

Największa pompa ciepłą na świecie

Zainstalowanie tak dużej pompy ciepła istotnie wpłynie na redukcję emisji CO2 w stolicy Finlandii. Z wyliczeń Helen Oy wynika, że odnotowany zostanie spadek emisji dwutlenku węgla aż o 26 tys. ton rocznie. Wynika to z faktu, że urządzenie ma być zasilane zieloną energią, pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Nowoczesna ciepłownia ma stanąć w dzielnicy Patola w Helsinkach. Jak czytamy na stronie MAN Energy Solutions, urządzenie ma być w stanie pracować nawet przy temperaturach zewnętrznych rzędu -20 stopni Celsjusza. Zastosowanie pompy ma wpisywać się w strategię Helsinek, by stać się miastem neutralnym pod kątem emisji dwutlenku węgla do 2030 r.

Jak czytamy w komunikacie firmy MAN Energy Solutions, w skali roku pompa ciepła ma dostarczyć ok. 200 GWh ciepła, pozwalając na ogrzanie ok. 30 tys. gospodarstw domowych. Urządzenia ma być w stanie dostarczać ciepło o temperaturze do 90 stopni Celsjusza, wykorzystując przy tym bezpieczny i ekologiczny czynnik w chłodniczy w postaci CO2.