Hulajnogi elektryczne zakazane. Kolejne europejskie miasto podjęło decyzję

W stolicy Hiszpanii szykuje się zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych na wynajem. Wrzesień jest ostatnim miesiącem działania trzech firm, oferujących takie urządzenia. Burmistrz miasta deklaruje, że decyzję podjął m.in. z troski o bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Władze Madrytu ogłosiły w czwartek 5 września 2024 r., że od października trzy firmy oferujące wynajem elektrycznych hulajnóg stracą pozwolenie na działalność w stolicy Hiszpanii. Jest to kolejne europejskie miasto, które podjęło się takiego działania. Najgłośniejszy przypadek dotyczył Paryża, gdzie o dostępności hulajnóg elektrycznych na wynajem zadecydowali mieszkańcy w referendum. Skutkiem referendum było wycofanie ok. 15 tys. hulajnóg elektrycznych z paryskich ulic.

Decyzję uzasadniono troską o bezpieczeństwo mieszkańców. "Naszym priorytetem jest integralność fizyczna i bezpieczeństwo mieszkańców Madrytu" – oznajmił na portalu X Jose Luis Martinez-Almeida, burmistrz miasta.

Zakaz uderzy w trzy duże firmy - Lime, Dott oraz Tier Mobility. Łącznie mają one w ofercie 6 tys. hulajnóg na wynajem. Na mocy podjętej decyzji przedsiębiorstwa zostaną zmuszone do wycofania swoich pojazdów z ulic Madrytu. Burmistrz Almeida wytknął tym przedsiębiorstwom brak realizacji wymogów bezpiecznego współużytkowania przestrzeni z pieszymi, a także niespełnianie obowiązku obsługi całej aglomeracji oraz brak ubezpieczenia użytkowników. Krytykował również to, że nie zastosowano technologicznych rozwiązań zapobiegających jeździe po chodnikach oraz nieregulaminowemu parkowaniu. Z perspektywy postronnego mieszkańca miasta to pewnie aspekt trudnego "współistnienia" z pieszymi i parkowania hulajnóg gdzie popadnie, mogą być najbardziej dotkliwe.

Jednocześnie Almeida podkreślił, że użytkownicy prywatnych hulajnóg elektrycznych nie zostaną objęci tym zakazem i nadal mogą korzystać z nich w przestrzeni miejskiej. Nie powinno to dziwić - sprzętów prywatnych jest dużo mniej, a przede wszystkim w żaden sposób nie ingerują ine w przestrzenie miejskie. Nikt przecież nie postawi prywatnej hulajnogi w poprzek chodnika czy drogi dla rowerów, co często obserwuje się w przypadku hulajnóg na minuty.