Necromunda: Hired Gun wygląda czasem jak DOOM, tyle że osadzony w świecie Warhammera 40,000. Dzisiaj gra debiutuje na rynku – w sieci pojawiły się pierwsze recenzje i… niestety nie jest tak dobrze, jak miało być. Choć nie jest też tragicznie.

Dziś premiera Necromunda: Hired Gun. Recenzje nie są najlepsze

Najłaskawszy dla gry Necromunda: Hired Gun jest jak na razie hiszpański serwis 33bits, który przyznał jej notę 8/10. Minimalnie gorzej – 7,8/10 – tytuł studia Streum On ocenili Włosi z The Games Machine, którzy docenili projekt poziomów i dynamikę, a skrytykowali sztuczną inteligencję i wykonanie. Z kolei według redaktora serwisu PC Invasion (8/10) „Hired Gun jest pełne szaleństw i dziwactw, ale przedzieranie się przez hordy cyborgów daje tyle frajdy, że nie mam nic przeciwko”.

Z drugiej strony mamy „szóstki” w recenzjach VG247 czy PCGamesN, których autorzy zgodnie przyznają, że Necromunda: Hired Gun to świetna, dynamiczna strzelanka, która zasługiwałaby nawet na miano „najlepszej gry akcji w świecie Warhammera 40,000”, ale niewykorzystany potencjał fabularny, fakt, że na przejście całości wystarczy 5 godzin i niedopracowanie techniczne nie pozwalają jej tak nazwać. Innymi słowy: jest nieźle, ale mogło być dużo lepiej.

Zobacz premierowy zwiastun Necromunda: Hired Gun

W Necromunda: Hired Gun możesz zagrać na PC i konsoli. Ale może lepiej poczekać?

Miłośnicy dynamicznych strzelanek i uniwersum Warhammera 40,000 jak najbardziej mogą się jednak tym tytułem zainteresować. W takim razie powinni wiedzieć, że gra Necromunda: Hired Gun jest już dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i komputery osobiste. Na Steamie, przykładowo, trwa premierowa promocja, w ramach której zapłacisz o 15% mniej, czyli 110,49 zł. Jeśli ci się nie spieszy, to możesz też zaczekać na wyprzedaż (kto wie, może i do tego czasu uda się wyeliminować pewne problemy).

