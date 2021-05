Data premiery Far Cry 6 nie jest już dłużej tajemnicą. Przy okazji Ubisoft zaprezentował dwa zwiastuny, a w sieci pojawiły się pierwsze materiały z rozgrywki – zobacz jak wygląda najnowsza odsłona tej strzelankowej serii.

Kiedy premiera Far Cry 6? Już jesienią

Far Cry 6 zadebiutuje 7 października 2021 roku. Gra w tym samym momencie trafi na komputery osobiste (do sklepów Epic Games Store i Ubisoft Store), na konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStaton 4 (a kupując egzemplarz na stare konsole, bez dodatkowych opłat zagrasz też na nowych) oraz do streamingowych usług Google Stadia i Amazon Luna.

Czego spodziewać się po Far Cry 6?

W każdym przypadku możemy liczyć na spolszczenie w postaci napisów. To dobra wiadomość, bo historia po raz kolejny odegra istotną rolę. W Far Cry 6 trafimy na Karaiby, a konkretnie na wyspę Yara, na której czas jakby się zatrzymał. Kraj jest zrujnowany, a podziały społeczne postępują – pojawił się jednak Antón Castillo – dyktator obiecujący powrót do czasów świetności. Robi to w brutalny sposób, pod hasłem, że „kto nie jest z nami, jest przeciwko nam”. W którymś momencie mieszkańcy mają dość i wybucha rewolucja.

Jaka jest w tym nasza rola? Otóż wcielimy się w partyzanta (lub partyzantkę) imieniem Dani. Zbierzemy kompanów i staniemy do walki, likwidując ludzi Castillo i próbując dotrzeć do niego samego. W tak zwanym międzyczasie pomajsterkujemy, by stworzyć śmiercionośną broń – dostosowaną do naszego stylu gry. Na polu bitwy wykorzystamy też najrozmaitsze pojazdy i będziemy współpracować ze zwierzakami. Naszym pupilem może być jamnik Chorizo albo… krokodyl Guapo.

Zobacz najnowsze zwiastuny Far Cry 6 – poznaj Dani i zasady walki partyzanckiej:

A to wspomniany zwiastun, przybliżający zasady walki partyzanckiej, czyli po prostu wprowadzenie do zasad, jakimi rządzi się rozgrywka w Far Cry 6:

Ubisoft podzielił się także nowym Far Cry’em z recenzentami z różnych części świata. Dzięki temu już teraz możemy zobaczyć, jak „Szóstka” prezentuje się w akcji. A prezentuje się naprawdę ciekawie. Zresztą co tu dużo mówić, po prostu zostawimy cię teraz z jednym z tych nowych materiałów, 9-minutowym gameplayem opublikowanym na kanale GameSpot:

Zobacz gameplay Far Cry 6 – 9 minut z grą:

Dlaczego warto zamówić Far Cry 6 przed premierą?

Premiera najnowszej odsłony serii Far Cry odbędzie się w październiku, ale jeśli już teraz wiesz, że chcesz ją kupić, to możesz złożyć zamówienie przedpremierowe. Jeśli to zrobisz, możesz otrzymać w prezencie pakiet Libertad czy też 26-centymetrową figurkę „Lwy Yary”.

Źródło: Ubisoft, GameSpot, Dark Side of Gaming