Tęsknisz za TimeSplitters? Nie tylko ty! Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce znowu będziemy mieli okazję popodróżować w czasie i wcale nie mówimy tu o jakimś odgrzanym kotlecie.

Seria TimeSplitters powraca

Komiksowy klimat, podróże w czasie i walka przy użyciu broni różnego rodzaju. TimeSplitters to seria, która na początku tego wieku – nie bez powodu – cieszyła się olbrzymią sympatią graczy. Jeśli to pamiętasz, to pewnie ucieszy cię wiadomość, że nadciąga zupełnie nowa odsłona. To wielka rzecz – tym bardziej, że od premiery (ostatniej jak na razie) części trzeciej minęło już ponad 16 lat.

Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że za nowe TimeSplitters odpowiadać będzie (również powracająca do życia) ekipa Free Radical Design, w której szeregach nie zabraknie twórców genialnej produkcji z 2000 roku. Na liście obecnych wpisali się nawet założyciele: Steve Ellis i David Doak.

Szczegółów brak, ale i tak nie możemy się doczekać

Na razie nie znamy żadnych konkretów na temat tego, czego powinniśmy się spodziewać, ale jesteśmy zapewniani przez Steve’a Ellisa, że „mamy konkretny plan na następną grę z serii TimeSplitters”. W bliżej nieokreślonym momencie zostanie ona wydana przez Deep Silver z grupy Koch Media, która nabyła prawa do marki w 2018 roku. Nie otrzymaliśmy też żadnego zwiastuna czy nawet obrazka, dlatego zostawiamy cię z trailerem wspominanej już dzisiaj trzeciej odsłony, której podtytuł to Future Perfect:

Źródło: Koch Media