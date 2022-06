Netflix oficjalnie potwierdził prace nad nowym sezonem serialu Squid Game. Wielu abonentów tego serwisu na to czekało.

Netflix pracuje nad nowym sezonem Squid Game

Czy Squid Game to wybitny serial? Raczej nie. Czy Squid Game to dobry serial? Dla wielu osób zdecydowanie tak. Miał swoją chwilę chwały, był taki moment, w którym mógł pochwalić się mianem największego (pod względem oglądalności) serialu w historii serwisu Netflix. Zastanawialiśmy się nad fenomen Squid Game, pisaliśmy również, że Hwang Dong-hyu wprost mówił o tym, iż można oczekiwać kolejnych odcinków. Jeśli dla kogoś było to zbyt mało, teraz można nacieszyć się oficjalnym komunikatem.

Netflix nie tylko potwierdził prace nad nowymi odcinkami, ale jednocześnie posłużył się określeniem „wkrótce”. Sugerując, że ich premiera nie musi być bardzo odległa. Wbrew pozorom to tutaj istotny wątek. Nie jest tajemnicą, że przygotowanie 1. sezonu pochłonęło... 12 lat.

Kogo zobaczymy w 2. sezonie Squid Game?

Nie będziemy w tym miejscu zagłębiać się w fabułę pierwszego sezonu, a zwłaszcza zakończenie. Być może są jeszcze osoby, które dopiero planują seans. Można jednak bez obaw o narażanie się komuś nadmienić, iż Netflix zapowiada kilka powrotów.

Przede wszystkim ponownie pojawią się Gi-hun Seong (w jego roli oczywiście Lee Jung-jae) oraz Lider (Lee Byung-hun). Poza tym widzowie prawdopodobnie zobaczą również tego samego tajemniczego faceta w garniturze (od werbunku lub jak kto woli od gry ddakji). Twórcy obiecali też przedstawić chłopaka Young-hee. I to raczej nie będzie osoba. Przypomnijmy, że Young-hee to animatroniczna, mało sympatyczna lalka, ale zarazem jedna z wizytówek tego serialu. Zresztą, wykorzystano ją również do zajawki Squid Game 2.

Oglądaliście pierwszy sezon? Czekacie na nowe odcinki?

Źródło: Netflix