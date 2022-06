Przygody Rodziny Addamsów mają spore grono sympatyków. Czy podobnie będzie z serialem szykowanym przez Netflix?

Wednesday na pierwszej zajawce

Trudno wyciągać teraz daleko idące wnioski. Serial Wednesday doczekał się jednak swoich 5 minut (chociaż może to tutaj nieco przesadzone stwierdzenie) na Geeked Week. To wydarzenie, z okazji którego Netflix promuje wszystkie swoje najważniejsze produkcje na najbliższe miesiące. Nie można jednak określać zaprezentowanego materiału mianem zwiastuna, to raczej krótka zajawka i możliwość przywitania się z główną bohaterką.

Tim Burton, Jenna Ortega i Catherine Zeta-Jones, to dobrze wróży

Budżet, jakim dysponuje Netflix nie zawsze przekłada się na końcowy sukces. Tutaj optymizmem mogą napawać jednak nazwiska, jakie są w cały projekt zaangażowane.

Przede wszystkim mowa o reżyserze, którym jest Tim Burton. Chyba nie trzeba go przedstawiać, ale gdyby jednak to przypomnijmy, że ma w CV takie produkcje jak Edward Nożycoręki, Charlie i Fabryka Czekolady, Sok z żuka czy Batman (ten z 1989 roku z Michaelem Keatonem). W głównej i zarazem tytułowej roli wystąpi natomiast Jenna Ortega, która mimo wciąż młodego wieku ma już na koncie występy w kilku ciekawych produkcjach. Towarzyszyć mają jej między innymi Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán czy Christina Ricci.

Netflix przedstawia Wednesday jako osobliwy serial, przepełniony zjawiskami paranormalnymi i z detektywistyczną opowieścią w tle. Jeśli chodzi natomiast o czas, akcja będzie rozgrywała się w momencie przebywania Wednesday Addams w Akademii Nevermore.

Kiedy premiera Wednesday?

Co sądzicie? Jest potencjał na coś ciekawego? Dokładna data premiery Wednesday nie została jeszcze podana, ale serial powinien pojawić się w tym roku. Zaplanowano osiem odcinków.

Źródło: Netflix Polska