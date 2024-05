Nintendo Switch 2. Oficjalna informacja od Nintendo

Nintendo poinformowało o planach dotyczących nowej konsoli, którą roboczo nazywa się w mediach Nintendo Switch 2. Wielu szczegółów nie znamy, ale prezes Nintendo potwierdził, że niebawem ogłoszony zostanie następca hybrydowej konsoli.

Na nową konsolę Nintendo czekamy już całkiem długo. Switch trafił na rynek w 2017 r. i już wtedy był sprzętem względnie słabym, który nie mógł konkurować z PlayStation czy Xboxem w kategorii konsol stacjonarnych. Nie dziwi więc, że od dłuższego czasu wypatrujemy nowych informacji na temat następcy Switcha. Głos w sprawie zabrał Shuntaro Furukawa, prezydent Nintendo.

Niestety nie padło zbyt wiele szczegółów na ten temat. W serwisie X poinformowano jednak wprost, że następca Nintendo Switch zostanie ogłoszony w tym roku finansowym. Oznacza to, że od zapowiedzi Switcha minie ponad dziewięć lat.

Nintendo Switch 2 – kiedy zapowiedź?

Rok finansowy, o którym mowa, trwa od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. Mamy więc całkiem szerokie okno, w którym możemy spodziewać się informacji na temat nowej konsoli Nintendo.

Furukawa poinformował jednak, że na pewno nie otrzymamy nowych informacji na temat konsoli podczas czerwcowego Nintendo Direct. Wydarzenie to ma skupiać się na nowych grach, które mają trafić na Nintendo Switch.

rozwiń

Nintendo Switch. Dominator swoich czasów

Nintendo nie spieszy się z wydawaniem nowej konsoli i trudno się dziwić. Z zestawienia danych na temat sprzedaży konsol, które dostępne jest w Wikipedii, wynika, że Nintendo Switch jest całkiem blisko zostania najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Najnowszy ranking mówi, że sprzedaż Switcha przekroczyła 141 mln egzemplarzy, co oznacza, że ustępuje tylko dwóm urządzeniom – konsoli przenośnej Nintendo DS. (154 mln) i przełomowej konsoli, którą było PlayStation 2 – tu sprzedaż wynosi ponad 155 mln sztuk. Dla porównania PlayStation 4 sprzedało się do tej pory w ok. 117 mln egzemplarzy, a Xbox One w ok. 58 mln egzemplarzy.

Na próbę "pójścia na rekord" nie ma jednak co liczyć. Nintendo Switch jest już urządzeniem słabym, na którym trudno uruchamiać nowe gry w satysfakcjonującej jakości – choć nadal jest to możliwe. Przykładem jest najnowszy port Kingdom Come: Deliverance, który nie wygląda tak dobrze, jak na PC, ale działa. Na horyzoncie powoli może więc świtać nam nowa konsola Nintendo. Nie wiemy jednak, czy będzie to tylko rozwinięcie koncepcji Switcha, czy może otrzymamy nowy sprzęt o unikalnych cechach.