Kingdom Come: Deliverance trafi na Nintendo Switch. Poznaliśmy oficjalną datę premiery portu jednej z najbardziej cenionych gier RPG ostatnich lat. Nie trzeba będzie zbyt długo czekać.

Kingdom Come: Deliverance ma już kilka lat na karku. Premiera tytułu na PC, PlayStation 4 i Xbox One miała miejsce w 2018 r. Mimo to produkcja nadal jest ceniona przez graczy ze względu na swój unikatowy charakter. Teraz wiemy, że w czeska pierwszoosobowa gra RPG trafi do nowych odbiorców za sprawą portu gry na Nintendo Switch, którego datę premiery właśnie oficjalnie ogłoszono.

Kingdom Come: Deliverance – premiera na Nintendo Switch

Podczas Nintendo Direct, które miało miejsce 21 lutego 2024 r., oficjalnie ogłoszono, że premiera Kingdom Come: Deliverance na Nintendo Switch odbędzie się 15 marca 2024 r. Z tej okazji przygotowany został specjalny zwiastun, zapowiadający nadchodzącą premierę.

Kingdom Come: Deliverance – realistyczne RPG, jakich mało

Jedną z cech, która przysporzyła produkcji Warhorse Studios tylu fanów, jest realistyczne podejście do tematu. Akcja gry rozpoczyna się w 1403 r., a główne tło fabularne stanowi najazd węgierskiego króla Zygmunta Luksemburskiego na Królestwo Czech. W Kingdom Come: Deliverance nie wcielamy się w utalentowanego rycerza czy czarodzieja – gramy jako Henryk, syn kowala z niewielkiego grodu Skalica.

W grze zaimplementowano systemy survivalowe, w związku z czym musimy dbać o sen i spożywanie posiłków. Z jedzeniem nie jest tak łatwo – to z czasem ulega zepsuciu, więc nie wystarczy zbierać "co popadnie", trzeba dbać o to, by jedzenie było zdatne do spożycia. Na początku gry nasz bohater nie radzi sobie ani z wojaczką, ani nawet z czytaniem, wszystkiego uczymy się z czasem. Dużą rolę w grze odgrywa system reputacji i związany z nim system dialogów, który umożliwia kreatywne rozwiązywanie określonych sytuacji.

Sprzedaż Kingdom Come: Deliverance

13 lutego 2024 r. minęło sześć lat od pierwszego wydania Kingdom Come: Deliverance. Z tej okazji twórcy podsumowali sprzedaż swojego tytułu. Jak się wówczas dowiedzieliśmy, Warhorse Studios sprzedało w tym czasie 6 mln egzemplarzy produkcji, która nadal cieszy się sporym zainteresowaniem – w ciągu ostatniej doby grało w nią jednorazowo blisko 4 tys. osób jednocześnie.