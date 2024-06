Nokia chwali się swoim osiągnięciem. Technologiczny gigant wykonał pierwsze na świecie połączenie komórkowe z wykorzystaniem kodeka 3GPP IVAS, co zwiastuje niemałą rewolucję.

Jak będą wyglądać (lub raczej brzmieć) rozmowy telefoniczne przyszłości? Aktualnie najlepszą podpowiedzią jest wyczyn firmy Nokia. Gigant branży chwali się swoją nową technologią, która ma szansę zmienić sposób prowadzenia rozmów telefonicznych.

Nadchodzi dźwięk 3D w rozmowach telefonicznych

Nokia przeprowadza pierwsze na świecie połączenie komórkowe z wykorzystaniem kodeka 3GPP Immersive Voice and Audio Services (IVAS). Kodek ten, będący częścią nadchodzącego standardu 5G Advanced, umożliwia słuchanie przestrzennego dźwięku 3D w czasie rzeczywistym, co znacznie wykracza poza monofoniczne doświadczenia znane z aktualnych smartfonów.

Zdaniem firmy, wprowadzenie takiego rozwiązania stanowi największy krok naprzód w kwestii rozmów głosowych na żywo od czasu wprowadzenia telefonii monofonicznej.

Wdrożenie IVAS na masową skalę to pieśń przyszłości

Pekka Lundmark, prezes i dyrektor generalny firmy Nokia, powiedział: "Zademonstrowaliśmy przyszłość połączeń głosowych. Ta przełomowa technologia audio przenosi użytkownika do środowiska rozmówcy, tworząc przestrzenne i znacznie ulepszone wrażenia słuchowe podczas połączeń głosowych i wideo, oferując znaczące korzyści w zastosowaniach korporacyjnych i przemysłowych".

Technologia kodeka Immersive Voice and Audio Services (IVAS) umożliwia odtwarzanie dźwięku 3D na dowolnych urządzeniach; IVAS nie ogranicza się do smartfonów, lecz może zostać z powodzeniem wykorzystany na tabletach lub czy PC. Wszystko brzmi pięknie, lecz do wprowadzenia IVAS na szeroką skalę jeszcze daleka droga. Demonstracja technologii to dopiero początek.

Źródło: X/Nokia