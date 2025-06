Odwieczna walka trwa. YouTube znów utrudnia blokowanie reklam

Google znowu to robi. Oglądanie YouTube bez reklam i bez płacenia będzie niemożliwe. Przynajmniej na razie.

Mamy dwie (oficjalne) możliwości korzystania z popularnego serwisu z filmikami i muzyką. Albo decydujemy się na wykupienie planu YouTube Premium, albo musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Największą niedogodnością jest konieczność oglądania reklam, które z roku na rok stają się coraz dłuższe. Pojawiają się też coraz częściej. Jest też trzecia ścieżka, która jednak nie jest dozwolona przez YouTube. Mowa o oglądaniu darmowego YouTube i jednoczesnym blokowaniu reklam. Należąca do Google platforma wciąż jednak z tym walczy.

YouTube znów utrudni blokowanie reklam

Co pewien czas YouTube wprowadza nowe rozwiązania, które utrudniają blokowanie reklam. Nic dziwnego - jeśli nie płacimy za dostęp do serwisu, to właśnie obejrzenie ich jest rodzajem zapłaty. Tym razem YouTube zamyka kolejną lukę. Uniemożliwi blokowanie reklam m.in. w przeglądarce Firefox.

Serwis jest dość konsekwentny w swojej polityce. Jeżeli YouTube wykryje dodatek do przeglądarki typu adblock (blokowanie reklam) - odtwarzanie zostanie zablokowane. Aby odtworzyć materiał, musimy wyłączyć dodatek.

Nowe zabezpieczenia pojawiły się w ostatnich godzinach. Coraz więcej widzów widzi teraz komunikaty „Ad blockers are not allowed on YouTube” oraz „Ad blockers violate YouTube’s terms of service”. Oczywiście, wiąże się to z falą krytyki, m.in. na platformie Reddit. Użytkownicy narzekają na to, że Google uniemożliwia im “swobodne” oglądanie wideo bez reklam i bez płacenia. Trudno jednak dziwić się polityce, jaką prezentuje amerykański gigant.

Jak uniknąć reklam na YouTube?

Dziś wydaje się, że jest jeden skuteczny sposób na ominięcie konieczności oglądania reklam na YouTube. Mowa o wykupieniu płatnego pakietu. Jeśli go jeszcze nie masz - YouTube często udostępnia różnego rodzaju promocje (np. pierwszy miesiąc za darmo).

W Polsce YouTube Premium kosztuje 25,99 zł/mc. Abonament płacimy co miesiąc, można więc w dowolnym momencie z niego zrezygnować.

Poza brakiem reklam, YouTube Premium ma też inne zalety. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą odtwarzać materiały przy zablokowanym ekranie (np. podczas uprawiania sportu). Jest też wyższa jakość wideo, czy całkiem niezła aplikacja YouTube Music (alternatywa dla Spotify).