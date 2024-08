Dreame H13 Pro to odkurzacz będący odpowiedzią na potrzeby osób lubiących nowoczesne rozwiązania i nieskazitelną czystość. Jego funkcje i wykorzystane w nim technologie sprawią, że odkurzanie czy mopowanie nabiorą nowego wymiaru. Będą łatwiejsze, wygodniejsze i przyjemniejsze.

Na rynku bezprzewodowych odkurzaczy pionowych mopujących znaleźć można wiele urządzeń, ale tylko garstka z nich zasługuje na większą uwagę. Takim modelem bezsprzecznie jest Dreame H13 Pro, który wniesie codzienne sprzątanie na zupełnie nowy poziom. Urządzenie posiada opatentowany silnik turbo, będący gwarancją imponującej mocy ssania 18 000 Pa, a także działania szczotki z prędkością 520 obrotów na minutę. Takie "turbodoładowanie" pozwoli nam usunąć najdrobniejsze zanieczyszczenia z różnych powierzchni, pozostawiając je nieskazitelnie czyste.



Dreame H13 Pro został wyposażony w sprężysty skrobak i skrobak z zębami grzebieniowymi. To w połączeniu z podwójnymi obrotami szczotki, które naśladują ruch mycia rąk, ułatwia konserwację urządzenia i zachowanie go w czystości. Co ważne, głowica szczotki z podświetleniem LED sprawi, że nic nie umknie naszej uwadze. Pojedynczy włos, sierść pupila, kłębki kurzu, a nawet tłuste plamy nie oprą się sile sprzątania H13 Pro. Inteligentna regulacja ssania pomoże nam też dobrać odpowiedni tryb pracy odkurzacza do rodzaju zabrudzeń. W ten sposób unikniemy zbędnego marnowania energii urządzenia.

Dreame H13 Pro, który waży zaledwie 5,6 kg, z łatwością dotrze do takich miejsc jak narożniki czy przypodłogowe listwy. Zwłaszcza że manewrowanie nim ułatwia system napędowy GlideWheel™. Nie musimy się też martwić usuwaniem z niego sierści oraz włosów. Te dzięki skrobakowi nie plączą się i trafiają bezpośrednio do zbiornika na zużytą wodę.



Jedną z ważniejszych cech Dreame H13 Pro, która wyróżnia urządzenie na tle konkurencji, jest nowatorska szczotka, która automatycznie czyści się przy użyciu wody o temperaturze 60 st. C. Po umieszczeniu odkurzacza w bazie ładującej uruchamia się proces inteligentnego czyszczenia. W jego trakcie przez 30 minut szczotka kręci się - co pozwala na usunięcie wody i zabrudzeń - a następnie jest suszona gorącym powietrzem.

Taki proces stanowi gwarancję usunięcia nie tylko bakterii, ale i brzydkich zapachów. Warto podkreślić, że H13 Pro usuwa również 99,99 proc. wirusów i bakterii dzięki elektrolizie wody. Wszystko odbywa się automatycznie. Można więc powiedzieć, że Dreame H13 Pro wyręcza nas w kolejnej czynności.



Na uwagę zasługuje również czas pracy urządzenia. W tym niewielkim i lekkim odkurzaczu znajduje się akumulator o pojemności 6 × 4900 mAh. Umożliwia on nieprzerwaną pracę Dreame H13 Pro przez ok. 40 minut. W takim czasie bez problemu posprzątamy powierzchnię do 300 m². W praktyce oznacza to, że odkurzacz nada się zarówno do mniejszych mieszkań, jak i większych domów. W każdej z tych przestrzeni pozwoli na zachowanie czystości i skuteczną walkę z zabrudzeniami – w nowoczesny i inteligentny sposób.

