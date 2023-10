Sprzęt AGD na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił się wręcz niesamowicie. Kupując nowoczesne urządzenia możesz sobie oszczędzić dużo pracy i pozbyć się problemów, z którymi poprzednie pokolenie musiało się zmagać.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

Weźmy na przykład taką lodówkę. Jeszcze całkiem niedawno konieczność jej rozmrażania była czymś absolutnie normalnym. Dzisiaj zaś, nawet wybierając stosunkowo niedrogi model, możemy sobie tego oszczędzić. Taka lodówka Amica FK2695.4FTHAA oferuje system Total NoFrost, który – dzięki stałej kontroli poziomu wilgotności – nie dopuszcza do osadzania się szronu zarówno w chłodziarce, jak i zamrażarce.

Lodówka polskiego producenta chroni także przed przywieraniem warzyw i owoców do dna szuflady – odpowiada za to technologia VitControl Plus. To oznacza nie tylko oszczędność czasu, ale też pieniędzy – umieszczone w środku produkty po prostu dłużej pozostają świeże. Wypada też wspomnieć o LED-owym oświetleniu, funkcji szybkiego chłodzenia czy półkom o regulowanej wysokości.

Niewiele droższa lodówka Beko B5RCNA366HXB1 idzie w tym kontekście jeszcze dalej. Oferuje technologię HarvestFresh, która nie tylko wydłuża czas przydatności produktów do spożycia, ale też zwiększa ich nasycenie witaminami. Rozwiązanie polega na naprzemiennej emisji niebieskiego, zielonego i czerwonego światła, co imituje 24-godzinny cykl słońca. Oczywiście mamy tu też pełny NoFrost, od którego zaczęliśmy.

Nie tylko lodówki. Sprzęt AGD na miarę naszych czasów

Jeszcze kilkanaście lat temu zmywarka była w domu niemalże luksusem. Nawet jednak jeśli się ją miało, to nierzadko niemało było z nią problemów. Tymczasem nowoczesna zmywarka Bosch SMV46KX55E rozprawia się z nimi bez trudu, choć kosztuje jedynie około 2000 złotych.

Po pierwsze: jest wyjątkowo cicha (generując hałas na poziomie 42 decybeli, a to mniej niż przy normalnej rozmowie dwóch osób). Po drugie: za pomocą światła rzucanego na podłogę informuje o swoim działaniu. Po trzecie: dzięki regulowanym koszom pozwala zmienić naprawdę dużo naczyń i sztućców. Po czwarte: jest łagodna dla delikatnych naczyń ze szkła. I wreszcie po piąte: pozwala zaoszczędzić czas, wodę i prąd. Naraz.

O ile zmywarkę można było uznać za luksus, to piekarnik był standardem. On także jednak potrafił generować problemy – choćby wtedy, gdy trzeba go było umyć. Nowoczesny piekarnik Elektrolux EOC6H76Z pozwala o tym zapomnieć. Sekretem jest technologia AquaClean oferująca skuteczne czyszczenie wnętrza urządzenia za pomocą pary wodnej. Ta rozmiękcza zabrudzenia i ułatwia ich usunięcie.

Wbudowany generator pary przydaje się zresztą także podczas pieczenia i gotowania – tryb parowy nie tylko przyspiesza przygotowywanie posiłków, ale też ogranicza zapotrzebowania na tłuszcz, pozwala zachować więcej witamin oraz ułatwia uzyskanie efektu soczystego wnętrza i chrupkiej skórki. Opisywany model marki Electrolux pozwala także na równoczesne przygotowywanie kilku potraw: nawet ciasta i obiadu naraz.

Producenci rozwiązują jednak problemy związane nie tylko z dużym AGD, ale też z mniejszymi akcesoriami. Przykładem może być blender Bosch MSM2650B. Dzięki technologii AntiSplash eliminuje on ryzyko ubrudzenia całej kuchni podczas blendowania zup czy sosów. Nie bez znaczenia jest też możliwość mycia poszczególnych elementów w zmywarce, a dopełnieniem całości – cichy i wydajny silnik, który w połączeniu z bardzo ostrym i wytrzymałym nożem radzi sobie nawet z tymi twardszymi kawałkami jedzenia.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.