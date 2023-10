Kawa niejedno ma imię, prawda? Niektórzy zadowalają się zalewajką, a jeszcze inni udoskonalają proces parzenia metodami przelewowymi. Są też tacy miłośnicy kawy, dla których espresso to styl życia - i właśnie oni powinni poważnie zastanowić się nad ekspresem WMF Perfection 680.

ocena redakcji:









4,9/5

Płatna współpraca z marką WMF.

Powiedzmy to wprost: kawa może być dobrem premium, a aromatyczne espresso może wnieść do życia nową jakość, ale… Zrobienie takiego espresso, która śpiewająco udaje się ekspresowi WMF Perfection 680. To maszyna, która potrafi odmieniać słowo premium przez przypadki i parzy doskonałe espresso, americano i kawy mleczne.

Test wideo ekspresu WMF Perfection 680

Co potrafi WMF Perfection 680?

W ekspresie znajdziemy technologię WMF double thermoblock - mowa o drugim bloku termicznym, który odpowiada za idealną temperaturę spienionego mleka. Dzięki temu mamy doskonały aromat świeżo mielonej i parzonej kawy oraz zawsze pożądaną temperaturę naparu - również w przypadku kaw mlecznych.

Do tego młynek ze stali nierdzewnej z 5-poziomami mielenia kawy, 8 profili użytkownika, możliwość przygotowania 21 gotowych, zaprogramowanych napojów kawowych i herbacianych. Do tego obłędne wykonanie - front ze stali nierdzewnej Cromargan i dotykowy panel, a także design oraz fakt, że pod kątem czystej użyteczności pomyślano o wszystkim - nawet o gustownym pojemniku na mleko, który możemy schować do lodówki. Co ważne, ekspres pozwala na przygotowanie dwóch kaw mlecznych na raz!

Ten ekspres ma nawet łączność Wi-Fi i potrafi sobie samodzielnie zaktualizować oprogramowanie! To jest przyszłość parzenia kawy, która nadeszła już dziś!

Styl i elegancja mają znaczenie!

Ekspresy WMF to kwintesencja stylu i jakości i nie inaczej jest w przypadku testowanego urządzenia. Sprzęt wykonany jest z nieprawdopodobną dbałością o detale. Wspomnieć można tu choćby o cudnym panelu dotykowym, który nie tylko jest łatwy w obsłudze, ale stylistycznie podkreśla wyjątkowość tego ekspresu. Podobną funkcję spełnia również LED-owe podświetlenie - niesamowicie klimatyczne.

Wygoda użytkowania i jakość naparu

WMF Perfection 680 pod względem jakości nie lubi kompromisów. Ekspres jest może nieco mniej zaawansowany niż jego drożsi bracia czy kuzyni, ale na co dzień zaskakuje funkcjonalnością i jakością. Temperatura kawy zawsze jest dokładnie taka, jakiej oczekujemy - i to zarówno w przypadku espresso, kaw czarnych, jak i mlecznych, a to jest nie lada wyczyn!

Co super ważne i co koniecznie trzeba podkreślić to fakt, że 680-tka od WMF ma w sobie coś, co te ekspresy wyróżnia na rynku, czyli możliwość regulacji czasu infuzji. W ekspresach ciśnieniowych infuzja trwa moment, a w urządzeniach od WMF możemy jej czas regulować, co wpływa na nuty smakowe przygotowanego naparu, wydobywając z ziaren pełnię smaku.

Autentycznie, byłem pod wrażeniem. Jako ktoś, kto kawy pije dużo, ma w domu, nie najtańszy ekspres ciśnieniowy, dripa, french pressa i kawiarkę muszę przyznać, że sprzęt od WMF i tak rozbił bank. Powtarzalnością i taką łatwością w przygotowywaniu dokładnie takiej kawy, jakiej bym w danej chwili oczekiwał.

Również obsługa ekspresu jest na najwyższym poziomie - jest super łatwa i przyjemna Zakładanie profilu, personalizacja go oraz ustawienie parametrów naparu, które nas interesują, przebiega sprawnie, intuicyjnie i po prostu szybko.

Sprawnie i szybko się również ten model czyści - co, powiedzmy to wprost, jest w ekspresie używanym codziennie, naprawdę ważne. WMF Perfection 680 wyposażono w system Click & Clean, który rzecz jasna umożliwia błyskawiczne i łatwe nie tylko dlatego, że jest przemyślany, ale również dlatego, że wyświetla na ekranie dotykowym wizualne podpowiedzi, wskazówki dotyczące tego, co dokładnie mamy zrobić.

Warto wybrać ekspres WMF Perfection 680?

Na zakończenie powiem wam, że lubię obcować ze sprzętem tego typu i to nie tylko dlatego, że kawa to moje największe uzależnienie. Czerpię radość z testowania czegoś, co pozbawione jest obiektywnych wad i czymś takim jest właśnie ten ekspres. Wygląda doskonale - cudny minimalizm. Łatwo się go używa, łatwo i intuicyjnie czyści, a do tego parzy kawę raz, że o doskonałych walorach smakowych, a dwa - w sposób perfekcyjnie powtarzalny.

WMF Perfection 680 to urządzenie łączące technologię z pewną filozofią, z jakościowym podejściem do kawy, z wpuszczeniem do swojego życia odrobiny tego mitycznego, pozawymiarowego pierwiastka luksusu. I ja to rozumiem, pochwalam, nie mam do tego uwag, nie mam komentarza, mam tylko rekomendację.

Opinia o WMF Perfection 680 Plusy doskonały smak naparu

boskie espresso

spienione mleko jest gęste i puszyste

powtarzalność pracy

trzymanie pożądanej temperatury naparu

łatwa obsługa

łatwe czyszczenie Minusy cena, choć to dyskusyjne

Sprzęt oceniamy na: 98% 4.9/5

Płatna współpraca z marką WMF.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.