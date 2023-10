GeForce NOW to świetna propozycja dla osób, które chciałyby pograć w najnowsze gry, ale nie chcą wydawać ogromnych pieniędzy na sprzęt. Niestety, niedługo będzie się to wiązać z droższym abonamentem.

GeForce NOW to jedna z najpopularniejszych usług grania w chmurze. W bibliotece znajduje się ponad 1500 obsługiwanych tytułów (niedawno dodano nowe tytuły na październik), które można odpalić na komputerze stacjonarnym, laptopie, a nawet smartfonie. Niestety nie mamy dobrych wieści dla użytkowników usługi. Niedługo czeka nas podwyżka abonamentu GeForce NOW.

Nvidia podnosi ceny GeForce NOW

Nvidia zapowiedziała podwyżki cen abonamentów GeForce NOW w Kanadzie i Europie (w tym także Polski). Nowy cennik zacznie obowiązywać od 1 listopada 2023 roku.

Stawki w naszym kraju wzrosną o kilka procent:

GeForce NOW Priority (1 msc) - podwyżka z 49 zł na 54 zł

GeForce NOW Priority (6 msc) - podwyżka z 249 zł na 269 zł

GeForce NOW Ultimate (1 msc) - podwyżka z 99 zł na 109 zł

GeForce NOW Ultimate (6 msc) - podwyżka z 490 zł na 539 zł

Ceny kart podarunkowych GeForce NOW zostaną zaktualizowane 1 listopada 2023 roku. Karty zakupione przed 1 listopada 2023 roku będą honorowane w momencie rejestracji.



Nowy cennik usługi GeForce NOW od 1 listopada 2023

Producent tłumaczy się, że wyższe ceny wynikają z wyższych kosztów prowadzenia usługi. Jednocześnie zachęca do wykupienia dostępu do usługi jeszcze przed wprowadzeniem nowego cennika.

Warto jednak wspomnieć, że GeForce NOW oferuje także bezpłatny plan (po prostu GeForce NOW), który pozwala na standardowy dostęp do serwerów bez obsługi ray-tracingu. Dostęp został tutaj ograniczony do sesji o długości maksymalnie 1 godziny, ale taki plan może być dobrym pomysłem na wypróbowanie usługi.

Źródło: Nvidia