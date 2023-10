Korzystacie z technologii AMD Anti-Lag+? Lepiej dwa razy się zastanówcie, bo włączenie funkcji może skutkować zbanowaniem w grach sieciowych.

Technologia AMD Radeon Anti-Lag+ to specjalna technologia do kart graficznych Radeon RX 7000, która miała poprawić wrażenia z rozgrywki w grach e-Sportowych. Dla niektórych może być to argument przy wyborze nowej karty graficznej do gier.

Zasada działania jest prosta. Funkcja AMD Radeon Anti-Lag ma być rozwiązaniem w przypadku, gdy czynnikiem ograniczającym w grze jest karta graficzna. Procesor wtedy nieco zwalnia, by lepiej zsynchronizować się z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną (czeka na "GPU"). W przypadku Anti-Lag+ synchronizacja odbywa się w kodzie gry, dzięki czemu możliwe jest jeszcze efektywniejsze zredukowanie opóźnień w wyświetlanym obrazie.

Włącznie AMD Radeon Anti-Lag+ w CS 2 skutkuje banem

W najnowszym sterowniku dla kart graficznych AMD Radeon (AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.1) wprowadzono obsługę AMD Radeon Anti-Lag+ dla gry Counter Strike 2 (CS 2).

Mogłoby się wydawać, że to dobra informacja dla graczy. No właśnie nie do końca. Twórcy gry zaznaczają, że technologia AMD Radeon Anti-Lag+ ingeruje w pliki gry, co jest traktowane jako oszustwo. Zadziała Valve Anti-Cheat (VAC) – automatyczny system, który został zaprojektowany w celu wykrywania programów do oszustw zainstalowanych na komputerach. W efekcie na konto Steam zostanie nałożony ban, a my nie będziemy mogli grać we wszystkie gry sieciowe na zabezpieczonych serwerach.

AMD pracuje nad rozwiązaniem problemu

Do tematu odniosła się firma AMD, która została powiadomiona o problemach w grze Counter-Strike 2. Producent potwierdza, że włączenie funkcji AMD Radeon Anti-Lag+ automatycznie nakłada blokadę VAC.

AMD współpracuje z firmą Valve nad rozwiązaniem problemu. Po naprawie, zbanowane konta mają być odblokowane. Na obecną chwilę zaleca graczom korzystającym z najnowszego sterownika AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.1 po prostu wyłączenie technologii AMD Radeon Anti-Lag+ w grze Counter Strike 2.

AMD Radeon Anti-Lag+ powoduje problemy także w innych grach

Warto dodać, że technologia AMD Radeon Anti-Lag+ może powodować problemy także w innych grach. W sieci można natrafić na doniesienia rozgoryczonych graczy, którzy skarżą się na działanie Call of Duty: Warzone i Apex Legends. AMD podobno jest świadome zgłaszanych problemów i pracuje nad ich rozwiązaniem.

