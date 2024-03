Nowe gry w GeForce NOW. Battle.net już dostępny

Nvidia poinformowała o nowych grach, które trafią do usługi GeForce NOW. Tym razem jest to możliwe dzięki dołączeniu Battle.net do listy sklepów obsługiwanych przez usługę.

Nvidia ogłosiła, że osoby, które korzystają z usługi GeForce NOW, mogą od tej pory grać w nowe produkcje. Wszystko to za sprawą umożliwienia grania w gry ze sklepu Battle.net. Dołącza on do listy obsługiwanych do tej pory sklepów, tj. Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect i GOG.

Pierwsze gry ze sklepu Battle.net dołączają do usługi chmurowej już w tym tygodniu. Są to Diablo IV, OVerwatch 2, Call of Duty HQ i Hearthstone. Dzięki wsparciu dla Battle.net, posiadacze wspomnianych produkcji w wersji na tę platformę, zyskują możliwość streamowania ich na dowolne sprzęty.

Nowe gry w GeForce NOW

Oprócz produkcji z Battle.net w ostatnim tygodniu lutego do usługi trafiły kolejne cztery tytuły. Są to: Star Wars: Dark Forces Remaster, Space Engineers, Fort Solis i Welcome to ParadiZe. Poinformowano też, jakie tytuły trafią do gry w marcu. Lista jest obszerna , a wśród gier da się znaleźć dobrze znane produkcje.

GeForce Now – gry dostępne od marca