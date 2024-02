Tego o Helldivers 2 nie wiedziałeś. Poradnik, ukryte opcje

Helldivers 2 to gra-usługa na wiele godzin. Po 100 godzinach służby na statku "Lewiatan Demokracji", nadszedł czas na kilka porad. Oto poradnik do Helldivers 2, którzy sprawi, że wprowadzanie demokracji będzie skuteczniejsze.

Czy warto zagrać w Helldivers 2? Nasza redakcja nie ma wątpliwości. To bardzo dobra gra, która boryka się z pewnymi problemami, ale potrafi zrewanżować się niezwykle wciągającą zabawą w grupie. Deweloperom udało się ustabilizować serwery, coraz głośniej mówi się o nowościach w Helldivers 2 na poziomie rozgrywki.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę, to mamy dla ciebie poradnik do Helldivers 2. Być może te wskazówki przydadzą się również bardziej doświadczonym graczom. Jest to zbiór rozmaitych spostrzeżeń, z których zrobisz użytek w trakcie misji. Porady do Helldivers 2 sprawią, że będziesz grać jeszcze lepiej. Czego w Helldivers 2 lepiej nie robić, co jest wskazane. Zaczynamy!

Porady do Helldivers 2

Na klawiaturze przytrzymaj przeładowanie broni (w wersji PC jest to R). Widzisz? Możesz zmieniać właściwości broni. Karabin Sojusznik ze zwiększoną szybkostrzelnością 1150 pocisków na minutę robi robotę , uwierz mi.

, uwierz mi. Helldivers 2 to gra wybitnie kooperacyjna, więc korzystaj ile się da z funkcji oznaczania wrogów, by towarzysze w porę zareagowali. Oznaczać możesz zarówno wrogów jak i cenny loot: amunicję, granaty, apteczki, a nawet własne wieżyczki.

Zmień ustawienia, by móc wybierać manewry w trakcie biegu w Helldivers 2 . Na PC wystarczy zmienić mapowanie klawiszy; za manewry niech odpowiedzialne będą strzałki, by zachować możliwość biegania za pomocą WSAD. Podziękujesz później.

Zachowaj zimną krew. Czasami warto zatrzymać się, a nawet czołgać. Helldivers 2, wbrew pozorom, lubi skradanie .

. Nie popełniaj tego błędu w lobby! Jeśli jesteś graczem na wysokim lvl i masz w drużynie “świeżaków”, to nie wybieraj podstawowej premii. Zapewne taką premię mają ci drudzy gracze, a wybierając podstawową zablokujesz możliwość wybrania kolejnej premii innym graczom. Słowem: ty masz dostęp do premii niedostępnych dla początkujących graczy i te wybieraj.

Jeśli rzucasz się na ziemię, bo uciekasz przed zbliżającymi się przeciwnikami, to rzucaj się tyłem, na plecy - w locie możesz wszak strzelać.

Nie marnuj amunicji na plujące kwasem duże robale . Wystarczy jeden granat, najlepiej kontaktowy, i problem znika. Warto wziąć zbroję, która zwiększa limit przechowywanych granatów o 2.

Moździerz to wspaniałe narzędzie, ale może nas skrzywdzić. Zwłaszcza, gdy wróg podejdzie zbyt blisko. Dlatego używaj moździerza w parze z moździerzem spowalniającym EMC. Taka konfiguracja w rękach sprawnego nurka jest przepotężna. Osobiście nie preferuję moździerzy na robaki. Natomiast na Automaty działają lepiej.

Uważajcie, jakie pociski ładujecie do artylerii (zadanie opcjonalne) . Po jego wykonaniu misji pobocznej otrzymujecie nowy manewr. Szkoda by było atakować Tytana Żółci pociskiem dymnym, czyż nie?

Przed pobraniem amunicji, przeładuj wszystkie magazynki. Wyrzucasz tym samym ten napoczęty. Gdy pobierasz zaopatrzenie, ulecz się najpierw, jeśli to możliwe. Nie bądź egoistą - amunicję zrzucaj w pobliżu swoich kompanów.

Zbroje aktualnie są popsute. Nie działa współczynnik pancerza , działają jedynie atuty (np. zwiększona pojemność granatów lub apteczek). Tym samym warto wybrać zbroje lekką, która zapewni lepszą mobilność. Współczynnik pancerza będzie aktualnie taki sam, jak w przypadku zbroi ciężkiej.

Oceń, czy warto wzywać manewry. Strzelanie do muchy z armaty nie jest dobrym pomysłem. Wiedz, że niektóre planety mają cechę, która sprawia, że czas regeneracji i wzywania manewrów jest wydłużony.

Podstawowy Nalot Orła jest znakomity. Będzie ci towarzyszyć przez długi czas, przyda się w walce z większymi przeciwnikami.

Gdy widzisz niepokojąco wielu Łowców (robaki, które się maskują niczym Predator) to najpewniej w pobliżu jest ich gniazdo. Zniszcz je, bo ten rodzaj przeciwnika jest potężny.

Eksperymentuj z klawiszami/przyciskami. Pamiętaj, że jeden klawisz może pełnić wiele funkcji, jeśli uwzględnimy double tap. Przykład: u mnie naciśnięcie spacji to włączenie sprintu. Podwójne naciśnięcie spacji to rzucenie się na ziemię.

Apteczka regeneruje sprint. Pamiętaj, że nie użyjesz jej, jeśli masz pełne zdrowie . Więc jeśli uciekasz przed grupą wrogów i masz niewielki ubytek HP, poczekaj, aż spadnie Ci kondycja i dopiero potem użyj apteczki.

Chcesz uniknąć ostrzału własnej wieżyczki (z wyłączeniem moździerza)? Wdrap się na nią.

Źródło: informacja własna, zdjęcie: PlayStation/YouTube