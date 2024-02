Data premiery Call of Duty: Warzone na telefony. Zagrasz za darmo

Call of Duty: Warzone jest darmowe i darmowe pozostanie w wersji mobile na telefony. Activision precyzuje datę premiery. To kwestia tygodni. Padają odważne deklaracje o “najnowocześniejszej grafice mobilnej”.

Chcąc zagrać w darmowe Call of Duty: Warzone wystarczy odpowiedni telefon do gier i można wkraczać do akcji. Oczywiście nie od razu, bo premiera mobilnej wersji Warzone dopiero przed nami. Na szczęście debiut jest nieodległy - Call of Duty: Warzone Mobile zadebiutuje 21 marca 2024 r.

Cechy Call of Duty: Warzone Mobile

Gra będzie dostępna w App Store oraz Google Play za darmo. Nie oznacza to, że zabraknie tutaj płatnych przedmiotów. Elementy kosmetyczne to chleb powszechni w sieciowym Call of Duty: Modern Warfare III oraz Warzone (znalazło się nawet miejsce dla prawilnej kaczki z osiedla) i w mobilnej odsłonie również występuje sklep.

Wstępna rejestracja już ruszyła. Jeśli zdecydujemy się na nią, to można uzyskać ekskluzywne przedmioty, między innymi bronie oraz skórkę Ghosta. Ważną cechą Call of Duty: Warzone jest cross-progresja, więc podstawowy Warzone będzie dzielił z mobilną wersją postęp w karnecie bojowym, punkty doświadczenia oraz poziomy broni. Gra wspiera kontrolery i daje graczom swobodę w personalizacji interfejsu oraz systemu sterowania.

Domeną Warzone jest tryb battle royale i nie jest inaczej w mobilnej wersji, która pomieści 120 graczy jednocześnie. Dostępne będą znane mapy takie jak Verdańsk i Rebirth Island. Co więcej, pojawią się mapy i tryby pochodzące z tradycyjnej sieciowej odsłony Call of Duty. Obecność Shipment, Shoot House czy Scrapyard została potwierdzona, tak samo zagramy w trybach deathmatch czy dominacji.

“Call of Duty: Warzone Mobile zapewnia szybką, wysokooktanową rozgrywkę online z grafiką i personalizacją na najwyższym poziomie. Oczekiwanie na wciągającą, najnowocześniejszą grafikę mobilną dobiegło końca.” - deklarują twórcy gry.

Źródło: Activision