Wszyscy fani Marvel Cinematic Universe czekali jak na szpilkach na najnowszy Comic Con. To właśnie tam Kevin Feige ogłosił jak dokładnie będzie wyglądać 5 faza tego uniwersum. Znamy więc już wszystkie tytuły i nie możemy się doczekać!

Od Ant-Mana aż po Thunderbolts

Podczas trwającego Comic Conu dowiedzieliśmy się, że „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” będzie ostatnim filmem kończącym fazę czwartą MCU. W przyszłym roku wchodzimy więc do fazy piątej, a rozpocznie ją „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (premiera: 17 lutego 2023).

Następnie, oczywiście na Disney Plus dostaniemy kolejne seriale, którymi będą Secret Invasion (wiosna 2023) oraz Echo (lato 2023). Filmy pełnometrażowe także przyniosą nam sporo radości bowiem kolejno ukażą się Strażnicy Galaktyki Vol.3 (premiera: 5 maja 2023) oraz The Marvels (28 lipca 2023).

Największą radość sprawiła mi właśnie informacja o powrocie Groota i jego ekipy. Zapowiedziano, że w tej produkcji dowiemy się nieco więcej o przeszłości uroczego szopa Rocket Racoona. Co ciekawe, widzom zgromadzonym na Comic Conie pokazano pierwsze fragmenty zamknięcia trylogii Jamesa Gunna, ukazujące Gamorę i Adama Warlocka.

Koniec pewnej epoki

Jeżeli jesteście fanami uniwersum Marvela to wiecie, że nadchodzi właśnie czas nowych bohaterów. Tony Stark nie żyje, a Thor przemierza galaktykę z jej strażnikami oddając młot swojej byłej dziewczynie Jane. Nadciągają nowe wersje znanych i lubianych bohaterów. Miejsce Tonego Starka zajmie więc Ironheart (sześcioodcinkowy serial zadebiutuje jesienią 2023). Zobaczymy też reboot Blade’a (choć według wielu zupełnie niepotrzebny), a także nową część Kapitana Ameryki – Captain America: New World Order. Ten pierwszy pojawi się 3 listopada 2023, drugi zaś – 3 maja 2024.

Mnie osobiście najbardziej jednak ucieszyła wieść o powrocie Daredevila. Zapowiedziano bowiem 18-sto odcinkowy serial z aktorami, którzy grali w produkcji Netflixa. Poza tym przyjdzie nam obejrzeć nowy sezon Lokiego (lato 2023) oraz całkowicie nowy serial Agatha: Coven of Chaos (zima 2023). Całą fazę piątą zamknie zaś Thunderbolts (premiera 26 lipca 2024), chociaż jeszcze nie ujawniono kto będzie należeć do tytułowej grupy.

Faza szósta?

Co ciekawe, ma koniec poznaliśmy też kilka tytułów, które przyjdzie nam zobaczyć w szóstej fazie MCU. Bedą to Fantastyczna Czwórka (premiera 8 listopada 2024), Avengers: The Kang Dynasty (2 maja 2025) oraz Avengers: Secret Wars (7 listopada 2025). Co ciekawe kolejnych części Avengers nie nakręcą bracia Russo. Więcej tytułów być może zostanie ujawnione na wydarzeniu Disneya o nazwie D23. Nieźle, prawda? Jak myślicie – jest na co czekać? Podzielcie się z nami w komentarzach, które z produkcji przyprawiają Was o szybsze bicie serca.

Źródło: Marvel Entertainment