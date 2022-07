Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power ma rozświetlić ofertę Prime Video. Wkrótce zapoznamy się z pełną opowieścią, dziś można rzucić okiem na nowy, chyba całkiem niezły zwiastun.

Amazon rozkręca się z promowaniem serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Dość długi czas The Lord of the Rings: The Rings of Power (w polskiej wersji Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy) nie był promowany materiałami wideo, ale teraz szybko ich przybywa. Nie dalej jak kilka dni temu został opublikowany pierwszy pełny zwiastun tego serialu, a dziś można zapoznać się z kolejnym. Najdroższy serial w historii z budżetem około 465 mln dolarów pojawił się na tegorocznym San Diego Comic-Con.

I oczywiście nie jest wskazane wyciąganie daleko idących wniosków i ocenianie całości, ale już o samym zwiastunie można co nieco powiedzieć. Widowiskowy? Dobrze wprowadzający w klimat Drugiego Wieku Śródziemia, z jakim będziemy mieli do czynienia (fabuła przedstawi wydarzenia na tysiące lat przed Hobbitem oraz Władcą Pierścieni)? A może przeciwnie, zamiast zaostrzać apetyty zniechęca Was do czekania na premierę?

The Lord of the Rings: The Rings of Power - zwiastun z San Diego Comic-Con

Kiedy premiera The Lord of the Rings: The Rings of Power?

Wyczekujący premiery omawianego serialu zapewne dobrze wiedzą, że odbędzie się ona już wkrótce. A jeśli ktoś jeszcze tego nie odnotował, to mowa o 2 września. Pierwszy sezon będzie składał się z 8 odcinków. Tylko czy aż? Raczej to drugie, bo wedle nieoficjalnych doniesień będą one naprawdę długie.

Źródło: Amazon Prime Video Polska