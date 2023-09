Planujesz remont kuchni? A może urządzasz właśnie swoje pierwsze mieszkanie? Zadbaj o nowoczesny sprzęt, ale nie wydawaj na niego wszystkich oszczędności. Oto jak to zrobić.

Z roku na rok sprzęt AGD staje się coraz bardziej atrakcyjny, także w kontekście nowych technologii. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że kuchenne urządzenia i akcesoria imponują funkcjonalnością i nierzadko potrafią dać więcej frajdy niż nowoczesny smartfon czy laptop. Ceny tych najbardziej wypasionych modeli potrafią też jednak wprawić w osłupienie. A czy jest możliwość, by postawić w mieszkaniu nowoczesny sprzęt, który wcale nie zrujnuje domowego budżetu?

Po przeczytaniu tytułu tej publikacji wiesz już pewnie, że odpowiedź na zadane przed momentem pytanie jest twierdząca. Tak – nowoczesna kuchnia wcale nie musi być szczególnie droga. Wystarczy podejść do tematu z głową i odrzucić te najbardziej promowane, a często zupełnie zbędne bajery. Nie zostawimy cię jednak z suchymi stwierdzeniami – oto kilka przykładów urządzeń, które pomimo niewygórowanej ceny wniosą do twojej kuchni powiew nowoczesności.

Nowoczesna lodówka w dobrej cenie

Dla wielu osób kluczowym punktem kuchni jest lodówka. Osoby gotujące w domu to od niej zaczynają przygotowywanie posiłków, a nawet ci z nas, którzy nie gotują, mają po co do niej zaglądać. Nowoczesny sprzęt tego typu da się kupić już za około 2 tysiące złotych. Za przykład niech posłuży lodówka Amica FK2695.4FTHAA.

Czym może się pochwalić ten sprzęt polskiego producenta? Pełny NoFrost nikogo już nie dziwi, ale ciekawostką może być technologia VitControl Plus. To specjalna szuflada na owoce i warzywa z regulatorem poziomu wilgotności oraz tacą chroniącą przed przywieraniem do dna. Warto też zwrócić uwagę na system FlexiShelf, umożliwiający dostosowywanie na bieżąco położenia poszczególnych półek. Dopełnieniem całości jest elektroniczny panel sterowania w środku – cechują go: minimalistyczny design i intuicyjna obsługa.

Od niedawna pojawiającą się ciekawostką jest natomiast panel sterowania umieszczony z zewnątrz. Dzięki temu zmiana temperatury nie wymaga nawet otwierania drzwi. W takie rozwiązanie wyposażona została lodówka Beko B5RCNA366HXB1, dostępna w podobnej cenie, co wcześniej wspomniana Amica.

Poza zewnętrznym panelem sterowania lodówka oferuje także pełny No Frost oraz komorę HarvestFresh zapewniającą optymalne warunki do przechowywania warzyw i owoców. Ta ostatnia emituje trzy kolory, imitując w ten sposób 24-godzinny cykl słońca. O świeżość wszystkich produktów w środku dba natomiast technologia podwójnego obiegu powietrza – AeroFlow. Przydatną ciekawostką jest też alarm ostrzegający o pozostawieniu otwartych drzwi.

Oba urządzenia mieszczą się w widełkach 2000 – 2500 złotych.

Zmywarka i piekarnik – co mogą zaoferować te urządzenia?

Nowoczesna zmywarka Bosch SMV46KX55E nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, który normalnie stracilibyśmy przy zlewie. Dzięki wyjątkowo cichemu działaniu (42 dB) jej praca jest właściwie niedostrzegalna, a jeśli potrzebujesz dodatkowej mocy suszenia, wystarczy aktywować tryb ExtraDry.

Zmywarka firmy Bosch świetnie radzi sobie z myciem nawet tych trudniejszych zabrudzeń, a równocześnie pozostaje bardzo delikatna dla szklanych naczyń. Dobrze pomyślane wnętrze sprawia z kolei, że w środku mieści się bardzo dużo naczyń i sztućców. Miejsce znajdzie się i dla tych małych akcesoriów, i dla dużych garnków, dzięki regulowanej wysokości kosza. Szeroki wybór trybów pozwala zaś dostosować działanie do aktualnych potrzeb: na przykład SpeedPerfect Plus przyspiesza mycie, a HygienaPlus sprawdzi się przy myciu butelek dla niemowląt.

Piekarnik Electrolux EOC6H76Z również jest przykładem nowoczesnego sprzętu kuchennego za stosunkowo nieduże pieniądze. Tym, co przede wszystkim zasługuje na uznanie, jest tryb parowy. Dzięki niemu możliwe jest przygotowywanie potraw wyjątkowo chrupkich z zewnątrz i soczystych w środku. Para dobrze sprawdza się też podczas czyszczenia, a w tym, by obiady i przekąski zawsze wychodziły idealnie, pomaga także termosonda (monitor temperatury wewnątrz potrawy).

Spośród ciekawych cech warto wymienić jeszcze intuicyjny interfejs z panelem dotykowym, drzwi zamykające się niemal bezgłośnie oraz system szybkiego nagrzewania.

Kuchenny sprzęt to oczywiście nie tylko duże AGD, ale też małe akcesoria. Mają one wcale nie mniejszy wpływ na komfort codziennego przygotowywania posiłków. Weźmy na przykład taki blender Bosch MSM2650B. To wielofunkcyjne urządzenie z wydajnym silnikiem, zawsze ostrym nożem, rozdrabniaczem i końcówką do ubijania. To nieoceniony pomocnik w kuchni, a poszczególne komponenty można myć w zmywarce - pełna wygoda.

Tak wielofunkcyjne urządzenie kosztuje tylko około 200 zł.

