Mówi, że to jego „najinteligentniejsze i najpotężniejsze modele” – iRobot wprowadził do oferty trzy nowe roboty sprzątające z serii Roomba j9. Mają stanowić odpowiedź na potrzeby użytkowników.

Chcąc zaprojektować optymalne roboty sprzątające, iRobot podjął konkretne działania mające na celu identyfikację problemów i potrzeb, a następnie opracował technologie, stanowiące odpowiedź na jedne i drugie. Tak właśnie miały powstać modele z serii Roomba j9.

Wielki plan firmy iRobot

Korzystając z najnowszych technologii dostępnych w nowoczesnym laboratorium testowym, firma iRobot opracowała w 2023 roku kompleksową metodologię testów. Głównym celem jest skupienie się na najważniejszych aspektach robotów domowych, takich jak efektywność sprzątania, niezawodność procesu, automatyzacja pracy i jakość wykonania.

Szeroko zakrojone testy przeprowadzane w realnych warunkach pozwoliły na zidentyfikowanie typowych problemów, które pojawiają się w produktach konkurencji. Do najczęstszych z nich należą: dywany poplamione brudnymi nakładkami mopującymi, które robot nie jest w stanie unieść wystarczająco wysoko, ryzyko utknięcia z powodu braku zdolności do rozpoznawania i omijania przeszkód, czy brak możliwości uczenia się na podstawie wykonanych misji lub aktualizacji.

iRobot, łącząc przemyślaną konstrukcję i inteligentne oprogramowanie, podejmuje wyzwanie, aby sprostać tym codziennym problemom i zapewnić doskonałe efekty pracy. „Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż użytkownik chce zaufać robotowi. Wierzyć, że ten wykona swoją pracę w sposób jak najbardziej zautomatyzowany. […] Nowy model […] został zaprojektowany tak, by można było ufać, że wykonają swoją prace w najlepszy możliwy sposób”.

Roomba Combo j9+, czyli dwa w jednym, a nawet więcej

Roomba Combo j9+ to najnowszy model marki, który został zaprojektowany do czyszczenia wszelkich rodzajów podłóg z niezrównaną precyzją. Wyposażony jest w 4-stopniowy system sprzątania z dwoma specjalnie zaprojektowanymi szczotkami z gumową powłoką, które zapewniają 100 proc. więcej mocy ssącej. Dodatkowo, posiada system szorowania z użyciem siły docisku.

Co ważne, w przeciwieństwie do innych robotów odkurzająco-mopujących, które podnoszą moduł mopujący w niewielkim zakresie (jeżeli w ogóle), nowy model od iRobot został wyposażony w moduł wykrywania podłóg miękkich D.R.I. (Dry Rug Intelligence). Dzięki niemu ramię mopujące unosi się na wierzch robota, aby nie pobrudzić i nie zamoczyć wykładzin czy nawet dywanów z długim włosiem.

Zaawansowana technologia systemu operacyjnego iRobot OS pozwala na dokładne mapowanie przestrzeni w domu 7 razy szybciej, wraz z sugestiami nazw pomieszczeń. Nowy model Roomba Combo j9+ rozpoznaje i efektywnie manewruje wokół takich przeszkód jak buty, przewody, plecaki, ubrania, „niespodzianki” zwierząt domowych i wiele innych, dając użytkownikom pewność, że właściwie wykona i ukończy swoją pracę.

Dzięki technologii Dirt Detective, Roomba Combo j9+ przewiduje potrzeby w zakresie sprzątania, automatycznie dostosowując ustawienia pracy dla każdego pomieszczenia z osobna. Dodatkowo misja rozpocznie się od najbardziej zabrudzonej powierzchni, bazując na informacjach z poprzednich cyklów sprzątania, więc użytkownicy w praktyce nie muszą planować pracy robota. Mopowanie uporczywych zabrudzeń optymalizuje technologia SmartScrub – robot porusza się na zmianę w tył i przód oraz dociska nakładkę do podłoża.

Roomba Combo j9+ jest także wyposażony w stację Clean Base AutoFill. Jest to stylowa konstrukcja, która zapewnia większe niż kiedykolwiek wsparcie dla robota odkurzająco-mopującego Roomba Combo. Magazynuje zabrudzenia nawet z 60 dni oraz uzupełnia płyn do mopowania podłóg nawet przez 30 dni. Zaprojektowana z najwyższą starannością, z najwyższej jakości materiałów, włącznie z imitującą drewno pokrywą wierzchnią. Clean Base AutoFill posiada przemyślane przegródki, które pozwalają wygodnie przechowywać zapasowe worki oraz nakładki mopujące. Co istotne, jest to również najcichsze tego typu rozwiązanie w gamie iRobot.

Roomba j9+ nie ma mopa, ale ma moc

Roomba j9+ to najmocniejszy i najbardziej inteligentny robot odkurzający w gamie producenta. Zaprojektowano go tak, aby dokładnie czyścił większe domy lub te, w których mieszkają zwierzęta. Robot posiada 100% większą moc ssącą, dłużej działający akumulator i może pochwalić się największą ilością rozwiązań, które powstały z myślą o właścicielach zwierząt.

Dzięki technologii Carpet Boost, 3-stopniowemu systemowi sprzątania z 2 gumowymi szczotkami głównymi, oraz systemowi wykrywania rodzaju podłoża, roboty te automatycznie dostosowują moc ssącą do aktualnych warunków, aby np. zwiększyć ją na dywanie.

Kiedy Roomba j9+ zakończy pracę, wróci do kompaktowej i eleganckiej stacji Clean Base. Oprócz naładowania robota, opróżni jego pojemnik z zabrudzeń, aby znalazły się w specjalnym, szczelnym worku, który wystarcza na nawet 2 miesiące. Wykorzystuje także (wspominany już) system Dirt Detective – analizuje poprzednie cykle swojej pracy, aby automatycznie ustalić, które obszary wymagają uwagi jako pierwsze oraz zoptymalizować dla każdego z nich takie ustawienia jak poziom mocy ssącej czy ilość przebiegów.

Napędzane mocą systemu operacyjnego iRobot OS oraz technologią inteligentnych map Imprint, nowe roboty Roomba Combo j9+ oraz Roomba serii j9, rozumieją więcej komend głosowych, niż jakikolwiek inny robot. Użytkownicy mogą sparować je z asystentami Alexa, Google Assistant i Siri, aby zlecić sprzątanie danych pomieszczeń lub w pobliżu określonych obiektów, jak kanapy, stoły lub kuchenka.

Dzięki nawigacji PrecisionVision, Roomba Combo j9+ oraz Roomba serii j9 są również w stanie dokładnie zidentyfikować przedmioty, które się przed nimi znajdują, a jeśli jest to obiekt, którego powinny unikać, to omija go. Obejmuje to sznury, miski i zabawki dla zwierząt, kuwety, koty, psy czy pozostawione przez nie „niespodzianki”.

System iRobot OS 7

System operacyjny iRobot OS 7.0 to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia sprzątanie domu zgodnie z preferencjami użytkownika. System ten jest zaprojektowany tak, aby dostosować się do zwyczajów mieszkańców, specyfiki domu, a nawet pory roku, tworząc spersonalizowane sugestie sprzątania. Te sugestie są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika i można nimi zarządzać za pomocą aplikacji iRobot Home. Najnowsza aktualizacja systemu wprowadza nowe funkcje, takie jak technologie Dirt Detective i SmartScrub, które zadebiutowały w robotach Roomba serii j9.

Colin Angle, twórca iRobot, powiedział: „odkąd przedstawiliśmy światu system operacyjny iRobot OS, kontynuujemy dostarczanie użytkownikom nowych funkcji, aby zyskiwali kolejne inteligentne rozwiązania, które sprawią, że robot sprząta według ich potrzeb. iRobot wyróżnia swoje produkty na tle konkurencji wprowadzając jedyne w swoim rodzaju rozwiązania w zakresie oprogramowania. Dirt Detective sprawia, że nasze najbardziej zaawansowane roboty wiedzą, gdzie w naszym domu występują najbardziej brudzące się przestrzenie, aby znaleźć optymalny sposób sprzątania. Ten poziom inteligencji pozwala klientom całkowicie zapomnieć o planowaniu pracy wiedząc, że ich robot będzie sprzątał dokładnie tak samo, jak oni”.

Firma iRobot przekonuje też, że dba o prywatność i bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. Dlatego producent stosuje najwyższe standardy szyfrowania danych, aby mieć pewność, że dane klientów pozostają prywatne i bezpieczne. Dane użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości i wydajności robota. Klienci mogą w dowolnym momencie zaktualizować swoje ustawienia w aplikacji, aby określić to, do jakich informacji marka iRobot może mieć dostęp.

Firma iRobot jest zresztą pierwszą marką z branży robotów domowych, której produkty otrzymały certyfikat TÜV SÜD Cyber Security Mark, co jest dowodem odpowiedniego podejścia firmy do bezpieczeństwa danych użytkownika.

Ile kosztują nowe iRoboty?

Przedsprzedaż wszystkich trzech robotów startuje 11 września 2023 r. Sugerowane ceny poszczególnych modeli wynoszą:

iRobot Roomba j9 – 3699 zł

iRobot Roomba j9+ – 4599 zł

iRobot Roomba Combo j9+ – 6499 zł

Równocześnie z premierą tych robotów ruszył proces aktualizacji systemu operacyjnego iRobot OS do wersji 7.0.

Źródło: iRobot