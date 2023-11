Spodobała ci się muzyka z TikToka? Nadchodzi nowa funkcja

Na TikToku pojawiła się nowa funkcja. Choć na razie trafiła wyłącznie do użytkowników w USA i Wielkiej Brytanii, trudno zarzucić jej brak użyteczności. TikTok jednak deklaruje, że opcja dodawania muzyki z aplikacji m.in. do Spotify trafi wkrótce na kolejne rynki.

TikTok generalnie jest platformą, na której rzadko kiedy pojawiają się nowości istotnie wpływające na użyteczność. Aplikacja wcześniej wprowadziła możliwość publikowania nawet 10-minutowych materiałów, natomiast jeszcze w ubiegłym roku mieściła się w czołówce najpopularniejszych serwisów społecznościowych w Polsce. W 2023 r. popularność jest utrzymywana, czego dowodem jest fakt, że miesięcznie aż 10,6 mln Polaków korzysta z tej platformy.

TikTok podejmuje nie tylko działania wpływające na użyteczność aplikacji, ale też poprawiające bezpieczeństwo użytkowników. W kontekście tych drugich zmian, na uwagę zasługuje np. wprowadzenie funkcji filtrowania treści dla najmłodszych. Z drugiej natomiast strony można wymieniać funkcje jak ta, która właśnie trafia do użytkowników w USA i Wielkiej Brytanii. Chodzi o opcję dodawania muzyki z TikToka bezpośrednio do aplikacji streamingowych, np. Spotify lub Apple Music.

Jak udało się ustalić redakcji benchmark.pl, obecnie rzeczona funkcjonalność jest w fazie testów. Dopiero na ich podstawie TikTok będzie podejmować dalsze kroki, w tym rozszerzenie na kolejne kraje.

Dodawanie muzyki do Spotify z TikToka

Jak na razie nowa opcja jest ograniczona nie tylko w kontekście lokalizacji, ale też producenta smartfonów. Funkcja dodawania muzyki z TikToka do Spotify, Apple Music lub Amazon Music jest bowiem dostępna tylko na iPhone’y. Z oficjalnego komunikatu TikToka wynika, że nowa funkcja ma pomóc w odkrywaniu muzyki poprzez bezpośrednie przenoszenie utworów z platformy społecznościowej do usług strumieniowego przesyłania muzyki. Co to oznacza w praktyce?

Funkcjonalność opiera się o nowy przycisk w widoku dźwięku na TikToku (czyli ekranu, który pokazuje, w jakich filmach został użyty konkretny utwór). Kliknięcie w przycisk “Dodaj muzykę” wywoła pojawienie się menu kontekstowego oznaczonego jako “Dodaj muzykę do aplikacji”, gdzie będzie można wybrać spośród wspomnianych wcześniej streamingów.

Po wyborze konkretnego serwisu muzycznego, użytkownik może wybrać playlistę, do której dołączyć interesujący utwór – i to wszystko. Aplikacja ogranicza do minimum zaangażowanie polegające na wyszukaniu piosenki w streamingu i ręczne dodawanie go do playlisty. Cały ten proces będzie można przeprowadzić jednym kliknięciem na TikToku.