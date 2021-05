Wirtualny świat to dla jednych nowe środowisko, dla innych jedyna rzeczywistość. Serwisy społecznościowe pozwalają dzielić zainteresowania i pasje, wymieniać doświadczenia i zaspokoić jedną z naszych najbardziej elementarnych potrzeb, jaką jest kontakt z drugim człowiekiem.

Wyobrażacie sobie codzienne życie bez serwisów społecznościowych? Pewnie większość właśnie w tej chwili odpowiada sobie „no jasne!”, mam rację? Ale zastanówcie się nad tym przez chwilę, a pojawią się pierwsze wątpliwości. Serwisy społecznościowe ułatwiają kontakt ze znajomymi, często za ich pośrednictwem umawiamy się na spotkania i imprezy. To także miejsce, które pozwala na bieżąco śledzić wydarzenia ze świata — nawet tego politycznego! Z uwagą szukacie informacji związanych z premierą filmu czy książki? To z pewnością wiecie, że najświeższe niusy znajdziecie na profilach twórców. Do tego kursy, szkolenia, możliwość zdobywania nowej wiedzy i dzielenie się własną. A teraz cały ten świat znika, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki… i chyba każdemu będzie do niego tęskno.

Serwisy społecznościowe zasłużenie cieszą się dużą popularnością i wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie będzie sukcesywnie wzrastać. A zatem, w jakich miejscach najchętniej bywamy?

Honorowe pierwsze miejsce - FaceBook

Niepodważalny król w świecie serwisów społecznościowych, czasem prześmiewczo nazywany „twarzo-książką”. Od lat zrzesza największą liczbę aktywnych użytkowników i stawia na ciągły rozwój. Początkowo pozwalał stworzyć własny profil w sieci, obecnie zapewnia miejsce do udostępnienia własnych aplikacji, wystawienia na sprzedaż przedmiotów, tworzenia grup, a nawet podpięcia konta do serwisów zewnętrznych. Fanatycy twierdzą, że jeśli nie masz FaceBooka, to nie istniejesz.

Trochę w tyle, ale dalej w czołówce - YouTube

Jedni korzystają z niego w formie rozrywki, inni wykorzystują go do zdobywania nowej wiedzy, są i tacy, którzy tworzą, aby zarabiać. Bez względu na to, do której grupy należysz, YouTube na pewno nie jest Ci obcy. Statystycznie w serwisie pojawia się w każdej minucie około 100 godzin materiałów wideo. Możecie być pewni, że nie zdążycie się znudzić.

Na najniższym stopniu podium - Instagram

Najpierw był Burbn, który, chociaż popularny, miał masę błędów. Nadał jednak kierunek na stworzenie czegoś nowego i tak w 2010 roku pojawił się Instagram. Serwis pozwala przede wszystkim robić zdjęcia i kręcić krótkie filmiki, które można poddać obróbce poprzez dodanie filtrów. W 2012 roku został wykupiony za niebagatelną sumę miliarda dolarów przez właściciela FaceBooka.

Chiński Facebook - QZone

Być może część z Was nawet o nim nie słyszała, ale to serwis społecznościowy, który zrzesza 640 milionów aktywnych użytkowników. Właścicielem QZone jest chińska firma Tencent, prawdziwy gigant w świecie nowoczesnych technologii, a sam portal jest ściśle związany z jeszcze popularniejszym QQ. W Chinach skutecznie wyparł FaceBooka i ma potencjał, aby sukcesywnie zwiększać swoje zasięgi.

Ćwierkający Twitter

Chyba nie ma lepszego sposobu na szybkie przekazywanie bieżących informacji, o czym doskonale wiedzą politycy i dziennikarze. Krótkie wiadomości tekstowe, określane mianem „tweetów”, trafiają do ponad 330 tysięcy użytkowników. Kojarzycie hashtagi? Prawdziwa kariera tych znaczników zaczęła się właśnie na Twitterze.

Reddit - pierwsza strona Internetu

Teoretycznie Reddit jest miejscem gromadzącym linki do ciekawych informacji zamieszczonych w sieci. W praktyce serwis zrzesza użytkowników o podobnych zainteresowaniach, którzy mogą komentować, oceniać i wymieniać się informacjami. Naszym rodzimym odpowiednikiem Reddita jest Wykop, przynajmniej z założenia.

Inspiracje i pomysły na wirtualnej tablicy - Pinterest

Jeśli szukacie inspiracji na aranżację wnętrz, pomysłu na tatuaż czy przepisu na obiad, zajrzyjcie na Pinterest. Nie bez powodu mówi się o nim jako o wirtualnej tablicy korkowej, na której za pomocą Pinów możecie przypiąć każdą informację wizualną, tak samo własnego, jak i cudzego autorstwa. Co ciekawe, wyszukiwanie interesujących treści odbywa się podobnie jak w Google czy YouTube. Wpisujecie dowolną frazę, a Pinterest wyświetla powiązane z nią wyniki.

Pytaj i odpowiadaj - Ask.fm

Kojarzycie „Złote Myśli”, zeszyt z pytaniami, który przekazywało się znajomym, aby mogli udzielić odpowiedzi? Ask.fm to ich wirtualny odpowiednik i pewnie dlatego korzystają z niego głównie młodzi ludzie. Forma serwisu opiera się na Q&A (questions and answers). Możecie zadać dowolne pytanie konkretnej osobie i, przy odrobinie szczęścia, zyskać na nie odpowiedź.

Mikroblogi na Thumblr

Thumblr cieszy się sporą popularnością, chociaż niekoniecznie w Polsce. To tak naprawdę połączenie FaceBooka, Twittera i tradycyjnego bloga. Można tworzyć wpisy w wielu różnych kategoriach, udostępniać treści innych użytkowników (reblogować), lajkować i obserwować. Z racji tego, że królują tam raczej krótkie teksty i szybkie ujęcia, często określany jest mianem mikrobloga.

Kontakty biznesowe? Tylko LinkedIn!

LinkedIn trochę odstaje od wcześniej omawianych serwisów społecznościowych, a to za sprawą celu, w jakim został założony. Głównym zadaniem serwisu jest budowanie sieci kontaktów biznesowych. To miejsce dla firm, które chcą zbudować osobistą markę i rekruterów, szukających nowych talentów. Znajdzie się też miejsce dla osób poszukujących pracy, które mogą stworzyć swój profil i uzupełnić go o doświadczenie zawodowe i umiejętności.